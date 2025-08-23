Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Man City đấu Tottenham: Guardiola xác nhận Rodri tái xuất, Frank đáp trả vụ bị "cướp" Eze

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Man City - Tottenham: Thuốc thử liều cao

HLV Pep Guardiola và Thomas Frank có những chia sẻ đáng chú ý trước thềm cuộc đại chiến Man City - Tottenham ở vòng 2 Ngoại hạng Anh (18h30, 23/8).

   

↩️HLV Guardiola xác nhận Rodri tái xuất

Man City đang hướng đến chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở Ngoại hạng Anh, sau khi đội bóng này hạ Wolves với tỷ số 4-0 ở vòng đấu khai màn. Tottenham luôn là đội bóng kỵ rơ đối với "The Citizens", nhưng may cho HLV Pep Guardiola khi ông sẽ đón chào sự trở lại của một số trụ cột.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chia sẻ ở buổi họp báo trước trận: "Ở trận trước, Rodri và Foden vắng mặt do thiếu thời gian tập luyện và nhịp độ thi đấu. Họ không sẵn sàng cho 90 phút trước Wolves, nhưng giờ đây các cầu thủ này đã sẵn sàng cho trận gặp Tottenham.

HLV Pep Guardiola đón chào Rodri trở lại

HLV Pep Guardiola đón chào Rodri trở lại

Tôi muốn Rodri duy trì sự ổn định. Tôi không nghi ngờ gì về đẳng cấp của cậu ấy. Rodri vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho đến khi có người mới được vinh danh".

Ederson ở trận trước vắng mặt do bị ốm. HLV Guardiola cho biết thủ môn người Brazil cũng sẵn sàng trở lại để cạnh tranh suất bắt chính với James Trafford.

Chiến lược gia sinh năm 1971 chia sẻ: Chúng tôi hài lòng với màn trình diễn ở trận ra quân, nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Chúng tôi cần chơi tốt hơn trước Spurs".

⚔️Thomas Frank đáp trả vụ Tottenham bị "nẫng tay trên" Eze

Tottenham đón tin không vui trước ngày gặp Man City khi họ bị Arsenal "nẫng tay trên" Eze dù đã rất gần với việc chiêu mộ anh. HLV Thomas Frank đã gửi lời đáp trả:

"Để tôi nói rõ, tôi không muốn bất kỳ cầu thủ nào không có khát khao chơi cho Tottenham. Nếu họ không muốn khoác lên mình màu áo tuyệt vời này, không muốn thi đấu vì đội bóng và thực sự tận hưởng điều đó, thì không có vấn đề gì, chúng tôi không cần họ. Tôi tin rằng người hâm mộ Spurs cũng sẽ đồng tình với quan điểm của tôi".

HLV Thomas Frank không muốn cầu thủ của mình thiếu đi nhiệt huyết cống hiến

HLV Thomas Frank không muốn cầu thủ của mình thiếu đi nhiệt huyết cống hiến

HLV Thomas Frank đặt niềm tin vào Richarlison, người đã ghi 2 bàn ở trận thắng 3-0 trước Burnley ở trận mở màn: "Hiện tại, Richarlison là tiền đạo cắm của tôi. Cậu ấy đã ghi 2 bàn thắng xuất sắc. Richarlison muốn ở lại, tôi muốn giữ cậu ấy và không có bất kỳ cuộc đàm phán nào để khiến cậu ấy rời đi".

Chưa hết, HLV Thomas Frank còn cập nhật tình hình lực lượng của Spurs trước ngày đấu Man City: "Bissouma và Kulusevski sẽ vắng mặt, và tôi không muốn đưa ra thời gian cụ thể cho sự trở lại của Kulusevski. Trong khi đó, Udogie đã tiến bộ và tập luyện cùng đội 2 lần, nhưng thời gian còn quá ngắn để cậu ấy ra sân trước Man City".

Tin liên quan
Premier League 2025-26
