Quốc Khánh 02/09/2025

Arsenal tạo cú sốc chuyển nhượng: Vượt Tottenham bạo chi 68 triệu bảng mua Eze

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Arsenal
Mục tiêu Tottenham, Eberechi Eze đã đạt thỏa thuận chuyển tới Arsenal chỉ sau vài giờ đàm phán.

   

Arsenal vừa khiến tất cả ngỡ ngàng khi đạt thỏa thuận chiêu mộ Eberechi Eze từ Crystal Palace. Theo nguồn tin từ The Athletic, "Pháo thủ" đã gửi lời đề nghị trị giá 68 triệu bảng, tương đương mức phí phá vỡ hợp đồng của tiền vệ người Anh, cũng như số tiền mà Tottenham định bỏ ra. Tuy nhiên, "Gà trống" đã chậm hơn đối thủ một bước.

Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Eze

Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Eze

Nguồn tin cho biết Tottenham là đội theo đuổi Eze từ lâu, nhưng Arsenal lại tỏ ra dứt khoát hơn. Giám đốc thể thao Andrea Berta và phó chủ tịch Tim Lewis là những "đạo diễn" của thương vụ này. Họ chỉ mất vài tiếng để liên lạc và hoàn thành thương vụ.

Eberechi Eze sẽ thi đấu trận cuối cùng cho Crystal Palace vào ngày thứ Năm (21/8, giờ Anh) gặp Fredrikstad tại Europa League. Sau đó, cầu thủ này sẽ kiểm tra y tế tại Arsenal.

Nếu thương vụ này thành công, Eze sẽ là tân binh thứ 7 của "Pháo thủ" trong mùa hè này. Đây có thể coi là thành tích rất ấn tượng của giám đốc thể thao Andrea Berta, người mới chuyển đến từ Atletico Madrid.

Trước đó, Arsenal đã chiêu mộ thủ thành Kepa, hậu vệ Mosquera, tiền vệ Norgaard và Zubimendi, tiền đạo cánh Madueke và tiền đạo cắm Gyokeres. Tổng số tiền đội bóng này đã bỏ ra rơi vào khoảng 190,5 triệu bảng. Nếu tính cả thương vụ Eze, con số này sẽ là 258,5 triệu bảng.

Nhiều người cho rằng lý do "Pháo thủ" bất ngờ chiêu mộ Eze là bởi Kai Havertz chấn thương dài hạn. Tuy nhiên, hai cầu thủ này chơi ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau. Tiền đạo người Đức được Mikel Arteta sử dụng ở vị trí "số 9" - trung tâm hàng tấn công, trong khi Eze thường chơi ở vị trí "số 10" hoặc dạt hẳn ra biên.

Mặc dù vậy, sự xuất hiện của Eze giúp Mikel Arteta có thể "xoay bài" dễ hơn khi ông thầy người Tây Ban Nha đưa Merino hoặc Trossard vào đá cắm. Khả năng tạo cơ hội của Eze đang được đánh giá rất cao. Mùa trước, cầu thủ này có 39 lần tạo cơ hội nguy hiểm cho đồng đội, trong đó có 7 lần trở thành kiến tạo.

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

21/08/2025 04:58 AM (GMT+7)
