Trực tiếp bóng đá Man City - Liverpool: Chìa khóa giúp "Lữ đoàn đỏ" chiến thắng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26

(23h30, 9/11, vòng 11) Cựu tiền vệ Liverpool chỉ ra bí quyết để đội bóng cũ giành chiến thắng trong trận đại chiến với Man City.

   

Premier League | 23h30, 9/11 | SVĐ Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Liverpool: Chìa khóa giúp "Lữ đoàn đỏ" chiến thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Liverpool: Chìa khóa giúp "Lữ đoàn đỏ" chiến thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Liverpool: Chìa khóa giúp "Lữ đoàn đỏ" chiến thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Cherki, Silva, Foden, Doku, Haaland
Trực tiếp bóng đá Man City - Liverpool: Chìa khóa giúp "Lữ đoàn đỏ" chiến thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike

Chìa khóa giúp "Lữ đoàn đỏ" chiến thắng là ngăn Haaland

Bình luận trên footballblog.co.uk, cựu tiền vệ từng khoác áo Liverpool và Man City, Dietmar Hamann cho rằng ngăn chặn Erling Haaland là chìa khóa để mọi đội bóng đánh bại Man City:

"Haaland là mối đe dọa lớn nhất của Man City. Tôi không nghĩ bạn có thể vô hiệu hóa cậu ấy hoàn toàn vì cậu ấy quá khỏe, quá nhanh. Bạn phải cố gắng ngăn cản các cầu thủ khác chuyền bóng cho Haaland. Chìa khóa để chiến thắng là ngăn chặn cậu ấy. Tôi nghĩ Van Dijk đã làm khá tốt trong những năm gần đây khi đá cặp với Konate".

⚔️ Liverpool chiếm ưu thế về đối đầu

Trong tổng số 228 lần đối đầu giữa Liverpool và Man City trước đây, “Lữ đoàn đỏ” đang chiếm ưu thế lớn với 110 chiến thắng, so với 60 chiến thắng của nửa xanh thành Manchester, còn 58 trận kết thúc với tỷ số hòa. Đây là điều không quá bất ngờ bởi Liverpool sở hữu bề dày lịch sử hào hùng hơn.Trực tiếp bóng đá Man City - Liverpool: Chìa khóa giúp "Lữ đoàn đỏ" chiến thắng (Ngoại hạng Anh) - 1

Tính rộng ra, Liverpool đã bất bại trong 4 lần gặp gần nhất với Man City. Để chi tiết hơn, Man City, đội vốn có khả năng ghi bàn ấn tượng, chỉ ghi được 2 bàn vào lưới Liverpool trong khoảng thời gian đó, trong khi “Lữ đoàn đỏ” đã có tới 6 pha lập công.

Mùa giải 2024/25, thời điểm HLV Arne Slot "chân ướt chân ráo" tới Ngoại hạng Anh, Liverpool xuất sắc đánh bại Man City ở cả 2 lượt trận với cùng tỷ số 2-0.

Theo thống kê, chỉ 3/33 lần đối đầu gần nhất giữa Liverpool và Man City ở Ngoại hạng Anh chứng kiến đội khách giành chiến thắng, trong đó có trận thắng 2-1 của Liverpool tại Etihad năm 2015, cũng là lần đầu HLV Klopp đối đầu Man City với tư cách thuyền trưởng đội bóng vùng Merseyside.

🧱 Liverpool - Van Dijk là "khắc tinh" của Haaland?

Haaland mới ghi 3 bàn trong 8 lần đối đầu Liverpool trên mọi đấu trường, và chỉ 1 bàn trong 4 trận gặp “Lữ đoàn đỏ” ở Ngoại hạng Anh. Chấn thương khiến tiền đạo người Na Uy đã bị chấn thương trong lần Man City gặp Liverpool gần nhất vào tháng Hai, nhưng hàng thủ “Lữ đoàn đỏ” đã hạn chế anh chỉ có 3 cú sút trong 2 trận trước đó.

Virgil Van Dijk từng chiếm ưu thế trong các cuộc so tài gần đây, điển hình là cuộc đối đầu tay đôi ở Anfield tháng 3 năm ngoái, khi trung vệ người Hà Lan bình tĩnh tạo ra tấm hàng rào giữa Haaland và thủ môn Alisson.

Phải trở lại tháng 11/2023 mới thấy bàn thắng cuối cùng của Haaland vào lưới Liverpool. Chỉ Aston Villa, một trong hai đội (cùng Tottenham) từng ngăn Haaland ghi bàn mùa này, và Newcastle là hai đội hiệu quả hơn trong việc phong tỏa Haaland.

5 trận đối đầu gần nhất giữa Man City & Liverpool
Ngày thi đấu Giải đấu Kết quả trận đấu
23/2/2025 Premier League Man City 0-2 Liverpool
1/12/2024 Premier League Liverpool 2-0 Man City
10/3/2024 Premier League Liverpool 1-1 Man City
25/11/2023 Premier League Man City 1-1 Liverpool
1/4/2023 Premier League Man City 4-1 Liverpool

📊 Pep chờ cột mốc 1000 trận

Đại chiến giữa Man City và Liverpool sẽ đánh dấu trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp cầm quân của HLV Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khởi đầu sự nghiệp vào năm 2007 cùng Barca B, trước khi lên dẫn dắt đội A chỉ một năm sau đó.

Trải qua 999 trận cầm quân chuyên nghiệp, các đội bóng dưới tay Pep Guardiola thắng 715 trận. Tính ra, trung bình mỗi 25 trận ông lại giành 1 danh hiệu - con số đáng kinh ngạc cho thấy hiệu suất và sự ổn định hiếm có trong giới huấn luyện.

Phong độ 5 trận gần nhất
Man City Liverpool

Man City 4-1 Dortmund (Cúp C1)

Man City 3-1 Bournemouth (Premier League)

Swansea 1-3 Man City (League Cup)

Aston Villa 1-0 Man City (Premier League)

Villarreal 0-2 Man City (Cúp C1)

Liverpool 1-0 Real Madrid (Cúp C1)

Liverpool 2-0 Aston Villa (Premier League)

Liverpool 0-3 Crystal Palace (League Cup)

Brentford 3-2 Liverpool (Premier League)

Frankfurt 1-5 Liverpool (Cúp C1)

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

-09/11/2025 16:38 PM (GMT+7)
