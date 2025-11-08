Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đại chiến Man City - Liverpool: 228 lần đối đầu, "Lữ đoàn đỏ" chiếm ưu thế

Sự kiện: Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài Premier League 2025-26 Liverpool
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một trong những cặp đấu khốc liệt nhất của Ngoại hạng Anh sẽ tái hiện vào cuối tuần này (23h30, 9/11), khi Liverpool đến làm khách tại Etihad để chạm trán Man City.

   

Liverpool chiếm ưu thế

Trong tổng số 228 lần đối đầu giữa LiverpoolMan City trước đây, “Lữ đoàn đỏ” đang chiếm ưu thế lớn với 110 chiến thắng, so với 60 chiến thắng của nửa xanh thành Manchester, còn 58 trận kết thúc với tỷ số hòa. Đây là điều không quá bất ngờ bởi Liverpool sở hữu bề dày lịch sử hào hùng hơn.

Liverpool từng đánh bại Man City trong cả 2 lần gặp nhau ở&nbsp;Ngoại hạng Anh mùa trước

Liverpool từng đánh bại Man City trong cả 2 lần gặp nhau ở Ngoại hạng Anh mùa trước

Một trong những chiến thắng mang tính bước ngoặt nhất của Liverpool trước Man City diễn ra hồi tháng 2, khi Mohamed Salah và Dominik Szoboszlai ghi bàn giúp “Lữ đoàn đỏ” thắng 2-0 ngay tại Etihad, qua đó nới rộng cách biệt với nửa xanh thành Manchester lên 11 điểm trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Trước đó, vào tháng 12/2024, Liverpool cũng đánh bại Man City với tỷ số tương tự 2-0 tại Anfield nhờ các pha lập công của Cody Gakpo và Salah, trận đấu mà các CĐV “Lữ đoàn đỏ” đã khiêu khích HLV Pep Guardiola bằng cách hát vang “ông sẽ bị sa thải vào sáng mai”. Để đáp trả, chiến lược gia người Tây Ban Nha giơ 6 ngón tay nhắc nhở về số chức vô địch Ngoại hạng Anh mà ông đã giành được cùng Man City.

Tính rộng ra, Liverpool đã bất bại trong 4 lần gặp gần nhất với Man City. Để chi tiết hơn, Man City, đội vốn có khả năng ghi bàn ấn tượng, chỉ ghi được 2 bàn vào lưới Liverpool trong khoảng thời gian đó, trong khi “Lữ đoàn đỏ” đã có tới 6 pha lập công.

Đại chiến Man City - Liverpool: 228 lần đối đầu, "Lữ đoàn đỏ" chiếm ưu thế - 2

Lần bất phân thắng bại gần nhất giữa hai đội nằm trong số 58 trận hòa kể trên diễn ra tại Anfield vào tháng 3/2024. John Stones mở tỷ số cho Man City sau pha phối hợp mẫu mực, trước khi Alexis Mac Allister gỡ hòa trên chấm phạt đền. Cuối trận, Liverpool còn cho rằng họ bị từ chối một quả phạt đền sau tình huống Jeremy Doku tung cú đá cao vào người Mac Allister.

Kinh điển Klopp - Pep Guardiola

Trước khi Arsenal quay trở lại thách thức đua vô địch Ngoại hạng Anh, Man City của HLV Pep Guardiola và Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp từng tạo nên những cuộc đụng độ được xem là kinh điển của bóng đá xứ sở sương mù.

Ở giai đoạn đầu mùa giải 2023/24, Erling Haaland ghi bàn giúp Man City dẫn trước tại Etihad, nhưng Trent Alexander Arnold tung cú sút chìm hiểm hóc gỡ hòa cho Liverpool ở những phút cuối, rồi ăn mừng bằng hành động “ra dấu im lặng”, khiến các CĐV Man City phản ứng dữ dội.

Kết quả 5 lần đối đầu gần nhất giữa Man City và Liverpool ở Ngoại hạng Anh

Kết quả 5 lần đối đầu gần nhất giữa Man City và Liverpool ở Ngoại hạng Anh

Sự phẫn nộ của các CĐV Man City không chỉ đến từ màn ăn mừng của Alexander Arnold. Trước đó, Man City còn bị VAR từ chối bàn thắng của Ruben Dias sau pha va chạm bị xem là lỗi của Manuel Akanji với thủ môn Alisson, đồng thời chấm dứt chuỗi 2 trận thắng liên tiếp của Man City trước Liverpool.

Man City từng áp đảo Liverpool tại Etihad ở mùa 2022/23 với chiến thắng 3-2 tại League Cup và 4-1 ở Ngoại hạng Anh, nhưng trận đấu tại Anfield vào tháng 10/2022 lại thuộc về Liverpool khi Salah ghi bàn duy nhất. Chiến thắng đó khiến HLV Klopp bị FA phạt 30.000 bảng vì phản ứng mạnh với trọng tài biên. Cũng trong năm 2022, Liverpool còn thắng Man City ở Siêu cúp Anh và bán kết FA Cup, sau trận hòa 2-2 tại Etihad ở Ngoại hạng Anh.

Theo thống kê, chỉ 3/33 lần đối đầu gần nhất giữa Liverpool và Man City ở Ngoại hạng Anh chứng kiến đội khách giành chiến thắng, trong đó có trận thắng 2-1 của Liverpool tại Etihad năm 2015, cũng là lần đầu HLV Klopp đối đầu Man City với tư cách thuyền trưởng đội bóng vùng Merseyside.

Việc HLV Klopp chia tay Liverpool sau mùa giải 2023/24 đã khép lại cuộc so tài kinh điển giữa ông và HLV Pep Guardiola tại Ngoại hạng Anh, giai đoạn mà chiến lược gia người Tây Ban Nha dẫn dắt Man City vô địch giải đấu 4 mùa liên tiếp.

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

08/11/2025 07:50 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài
