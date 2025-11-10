VAR Ngoại hạng Anh gây bức xúc vì "tiêu chuẩn kép": Man City hưởng lợi suốt 3 mùa

🎥 Lại hưởng lợi từ VAR trước Liverpool

Trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh, đội bóng của HLV Pep Guardiola thêm một lần khiến dư luận dậy sóng. Ở thời điểm tỷ số đang là 1-0, Virgil Van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Gianluigi Donnarumma, tưởng như đã gỡ hòa cho đội bóng vùng Merseyside.

Liverpool bị từ chối bàn thắng, cuối cùng thua đậm Man City 0-3

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Chris Kavanagh quyết định không công nhận bàn thắng. Van Dijk không việt vị nhưng Andy Robertson – người đứng chếch phía sau – bị cho là đã “can thiệp vào tình huống”. Hậu vệ người Scotland không chạm bóng, cũng không che tầm nhìn của thủ môn, nhưng VAR vẫn kết luận là “ảnh hưởng đến pha bóng”.

Quyết định này khiến HLV Arne Slot nổi giận và khẳng định Liverpool “đã bị xử oan”.

🌀 Kịch bản y hệt từng cứu Man City mùa trước

Sau trận, HLV Arne Slot nhắc lại chính Chris Kavanagh từng cho Man City hưởng lợi trong tình huống gần như giống hệt mùa giải 2024/25 khi gặp Wolves.

Mùa trước, Man City được công nhận bàn thắng vào lưới Wolves

Ở trận đó, John Stones ghi bàn ấn định chiến thắng trong những phút cuối, dù Bernardo Silva đứng việt vị và chắn ngay trước mặt thủ môn Jose Sa. Sau khi VAR xem lại rất lâu, bàn thắng vẫn được công nhận.

“Cùng một trọng tài, cùng một tình huống, chỉ khác đội bóng”, Slot nói đầy ẩn ý.

📅 Quay lại thêm một năm, Man City vẫn hưởng lợi nhờ VAR

Xa hơn, ở mùa 2023/24, Manchester City cũng từng được hưởng lợi tương tự trong trận gặp Fulham. Nathan Ake ghi bàn giúp "Man xanh" thắng trận, còn Fulham phẫn nộ vì Manuel Akanji – ở tư thế việt vị – đã bật nhảy tranh chấp trước khi Ake dứt điểm.

Mùa trước nữa, Man City được công nhận bàn thắng trước Fulham

Dù tình huống rõ ràng có sự can thiệp, VAR vẫn quyết định “không đủ cơ sở để hủy bàn thắng”, giữ nguyên quyết định của trọng tài Michael Oliver.

🏆 “May mắn VAR” – vũ khí quen thuộc của Man City?

Ba mùa giải, ba quyết định gây tranh cãi và cả ba lần VAR đều đứng về phía đội bóng của Pep Guardiola. Người hâm mộ Liverpool, Fulham hay Wolves có lẽ đều chung một cảm giác: VAR dường như đang là “người bạn đồng hành trung thành” của Man City trong các trận cầu lớn.

Đội bóng của HLV Pep Guardiola 3 mùa liên tiếp được hưởng lợi từ VAR trong các tình huống có tính chất tương tự