Liverpool khí thế cao trước đại chiến Man City: Wirtz sẽ là "nhân tố X"?

Nhỏ mà có võ

Liverpool đã thắng 2 trận liên tiếp và họ có vẻ đã sẵn sàng cho màn đến thăm Etihad cuối tuần này gặp Man City (23h30, 9/11). Điều khó khăn cho Liverpool trong những trận thua liên tiếp là họ gặp phải những đối thủ đá bóng dài, phản công nhanh rất khó chịu, nhưng Aston Villa rồi Real Madrid đều chơi triển khai bóng từ sân nhà và gặp phải hệ thống pressing rất nhà nghề của Liverpool.

Liverpool đã thắng 2 trận liên tiếp trước những đối thủ mạnh và tái hiện lại bản sắc chơi bóng của họ mùa trước

Man City cũng là một trong những đội đá như vậy, nhưng mùa này họ đã có sự tinh chỉnh khi bóng lên được tới giữa sân là các tiền vệ City không ngần ngại phất thẳng lên cho Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đang đá vô cùng bùng nổ nhờ lối đá trực diện của đội nhà, không còn những màn kiểm soát chậm rồi thi thoảng mới đưa bóng vào vòng cấm.

Câu hỏi sẽ là làm thế nào để Liverpool đối phó với cách chơi này, khi pressing không hẳn là điều họ đã làm tốt trong chuỗi trận thua. HLV Arne Slot những tuần gần đây đã bắt đầu điều chỉnh lại cách hoạt động của các cầu thủ tuyến trên khi không có bóng, và một số cá nhân đã cho thấy mình rất có ích trong thế trận như họ vừa trải qua trước Aston Villa và Real Madrid.

Florian Wirtz là một ví dụ. Wirtz ngồi dự bị trước Aston Villa, nhưng trước Real Madrid Slot đã tung anh vào ngay từ đầu với vị trí lệch trái và vai trò dự bị. Wirtz dù phong độ có thế nào vẫn luôn là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất mỗi trận và pressing không bao giờ là điều các HLV phải phàn nàn về anh, kể từ thời Xabi Alonso ở Leverkusen tới bây giờ.

Arda Guler khổ sở trước các pha tranh chấp của Wirtz

Thực sự có nhiều pha bóng trong trận gặp Madrid cho thấy kỹ năng phòng ngự và sức mạnh thể chất của Wirtz không hề tồi chút nào. Anh không ít lần xô ngã Arda Guler, giữ bóng bất chấp bị Tchoumaeni lao vào, và ở cuối hiệp 1 Wirtz rất điềm nhiên huých cho Alvaro Carreras văng ra khỏi mình để giữ bóng, Liverpool tái kiểm soát và ngay sau đó chính Wirtz tung cú sút xa.

Và ngay bàn thắng của Alexis Mac Allister cũng có dấu ấn của Wirtz, mặc dù anh không trực tiếp kiến tạo. Khu vực đánh đầu của Mac Allister là khu vực Dean Huijsen được giao kiểm soát, nhưng Wirtz đã ghì Huijsen rất khéo và chỉ thả tay ra khi Mac Allister đã chiếm vị trí trước để băng vào đánh đầu.

Huijsen bất lực nhìn Mac Allister băng vào đánh đầu ghi bàn cho Liverpool

Những pha bóng như vậy thực ra chẳng có gì lạ về Wirtz. Trước đó ở phút thứ 9 trận gặp Frankfurt, Wirtz có lúc đã chạy về tận sân nhà, đẩy Bahoya ra để lấy bóng gần cột cờ góc trước khi phất 40m lên cho Gakpo để phản công, nhưng Isak lại không tận dụng được cơ hội (lại câu chuyện quen thuộc là tiền đạo Liverpool làm Wirtz lỡ kiến tạo).

Đến bây giờ vẫn có một số người nói rằng Wirtz thể hình mỏng cơm và kém tranh chấp ở Ngoại hạng Anh. Tình huống trận Madrid là giữa Wirtz với một trung vệ mùa trước vừa đá ở Ngoại hạng Anh xong và cũng là một trong những trung vệ đá hay nhất mùa (thế nên mới được Real Madrid mua). Người cao 1m96 mà bị người cao 1m76 ghì vậy thì Wirtz hẳn phải khỏe tới mức nào?

Bộ khung định hình

Liverpool nhiều khả năng sẽ giữ bộ khung trận thắng Real Madrid trước Man City, với Ekitike – Salah – Wirtz tiếp tục là 3 tiền đạo và hàng tiền vệ quen thuộc Gravenberch – Szoboszlai – Mac Allister. Cách 6 cầu thủ này hoạt động trong hệ thống pressing của Liverpool trước Real Madrid cho thấy họ ăn ý với nhau đáng kể và sẽ là không cần thiết nếu Slot thay đổi nhóm cầu thủ này.

Thông số quãng đường di chuyển trận Liverpool - Real Madrid theo UEFA

Bất cứ khi nào Szoboszlai hay Wirtz lao vào áp sát hậu vệ Madrid, Ekitike cùng với Salah và Mac Allister đều di chuyển theo để cắt góc chuyền của cầu thủ cầm bóng, trong khi Gravenberch đón lõng để đề phòng các pha phối hợp ngắn. Wirtz thực ra là cầu thủ chưa thuần thục vai trò của mình nhất vì anh là tân binh và đá tự do (Ekitike cũng là tân binh nhưng đá cắm nên biết mình cần phong tỏa ai), nhưng Mac Allister luôn hô hoán cho Wirtz biết phải áp sát ai.

Trong nhóm 6 cầu thủ, bộ ba tiền vệ thì khỏi phải bàn, Salah cũng chắc cánh phải trong khi Ekitike đã cho thấy khả năng đá cắm rất tốt dù Liverpool mua Isak về cho vị trí này. Chỉ còn lại Wirtz, nhưng việc Cody Gakpo đá quá “một màu” trong khi Wirtz hoạt động rộng hơn, chăm chỉ pressing và lùi về phòng ngự hơn, khiến Wirtz đang có ưu thế hơn.

Và cũng cần nói thêm rằng Ekitike cũng dạt được trái, ở Frankfurt anh thường xuyên di chuyển từ hành lang trái trong và cách đá này của anh có phần khá giống Karim Benzema trong những năm cuối ở Real Madrid. Ekitike và Wirtz đã có những pha phối hợp ngắn với nhau rất hay, giữa các tiền đạo của Liverpool thì họ là những người chuyền cho nhau nhiều nhất từ đầu mùa.

Liverpool đang pressing tốt trở lại sau những sự điều chỉnh nhân sự của Slot

Trận thắng Real Madrid xem như đã mang lại cho Arne Slot lời giải về đội hình cho màn đối đầu Man City sắp tới. Wirtz phải đá chính, thậm chí anh phải có vai trò tự do hơn so với 2 tiền đạo còn lại vì Wirtz có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi và tham gia vào phòng ngự lẫn tấn công.

Đây cũng sẽ là dịp so sánh Wirtz – Cherki, họ đã là những nhà kiến thiết xuất sắc ở Leverkusen & Lyon và giờ họ sẽ gặp nhau trong trận đấu vẫn được xem là lớn nhất của bóng đá Anh hiện tại.