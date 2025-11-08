Liverpool khí thế cao trước đại chiến Man City: Wirtz sẽ là "nhân tố X"?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Tottenham Hotspur vs Manchester United
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Hamburger SV vs Borussia Dortmund
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Union Berlin vs Bayern Munich
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Bayer Leverkusen vs Heidenheim
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
West Ham United vs Burnley
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Fulham
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Olympique Marseille vs Brest
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Juventus vs Torino
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atlético de Madrid vs Levante
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Parma vs Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Monaco vs Lens
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Liverpool khí thế cao trước đại chiến Man City: Wirtz sẽ là "nhân tố X"?

Sự kiện: Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài Liverpool HLV Arne Slot
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool dường như đã tìm ra được công thức chiến thắng cho các trận đấu khó khăn và trong đó phải có sự xuất hiện của Florian Wirtz.

   

Nhỏ mà có võ

Liverpool đã thắng 2 trận liên tiếp và họ có vẻ đã sẵn sàng cho màn đến thăm Etihad cuối tuần này gặp Man City (23h30, 9/11). Điều khó khăn cho Liverpool trong những trận thua liên tiếp là họ gặp phải những đối thủ đá bóng dài, phản công nhanh rất khó chịu, nhưng Aston Villa rồi Real Madrid đều chơi triển khai bóng từ sân nhà và gặp phải hệ thống pressing rất nhà nghề của Liverpool.

Liverpool đã thắng 2 trận liên tiếp trước những đối thủ mạnh và tái hiện lại bản sắc chơi bóng của họ mùa trước

Liverpool đã thắng 2 trận liên tiếp trước những đối thủ mạnh và tái hiện lại bản sắc chơi bóng của họ mùa trước

Man City cũng là một trong những đội đá như vậy, nhưng mùa này họ đã có sự tinh chỉnh khi bóng lên được tới giữa sân là các tiền vệ City không ngần ngại phất thẳng lên cho Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đang đá vô cùng bùng nổ nhờ lối đá trực diện của đội nhà, không còn những màn kiểm soát chậm rồi thi thoảng mới đưa bóng vào vòng cấm.

Câu hỏi sẽ là làm thế nào để Liverpool đối phó với cách chơi này, khi pressing không hẳn là điều họ đã làm tốt trong chuỗi trận thua. HLV Arne Slot những tuần gần đây đã bắt đầu điều chỉnh lại cách hoạt động của các cầu thủ tuyến trên khi không có bóng, và một số cá nhân đã cho thấy mình rất có ích trong thế trận như họ vừa trải qua trước Aston Villa và Real Madrid.

Florian Wirtz là một ví dụ. Wirtz ngồi dự bị trước Aston Villa, nhưng trước Real Madrid Slot đã tung anh vào ngay từ đầu với vị trí lệch trái và vai trò dự bị. Wirtz dù phong độ có thế nào vẫn luôn là một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất mỗi trận và pressing không bao giờ là điều các HLV phải phàn nàn về anh, kể từ thời Xabi Alonso ở Leverkusen tới bây giờ.

Arda Guler khổ sở trước các pha tranh chấp của Wirtz

Arda Guler khổ sở trước các pha tranh chấp của Wirtz

Thực sự có nhiều pha bóng trong trận gặp Madrid cho thấy kỹ năng phòng ngự và sức mạnh thể chất của Wirtz không hề tồi chút nào. Anh không ít lần xô ngã Arda Guler, giữ bóng bất chấp bị Tchoumaeni lao vào, và ở cuối hiệp 1 Wirtz rất điềm nhiên huých cho Alvaro Carreras văng ra khỏi mình để giữ bóng, Liverpool tái kiểm soát và ngay sau đó chính Wirtz tung cú sút xa.

Và ngay bàn thắng của Alexis Mac Allister cũng có dấu ấn của Wirtz, mặc dù anh không trực tiếp kiến tạo. Khu vực đánh đầu của Mac Allister là khu vực Dean Huijsen được giao kiểm soát, nhưng Wirtz đã ghì Huijsen rất khéo và chỉ thả tay ra khi Mac Allister đã chiếm vị trí trước để băng vào đánh đầu.

Huijsen bất lực nhìn Mac Allister băng vào đánh đầu ghi bàn cho Liverpool

Huijsen bất lực nhìn Mac Allister băng vào đánh đầu ghi bàn cho Liverpool

Những pha bóng như vậy thực ra chẳng có gì lạ về Wirtz. Trước đó ở phút thứ 9 trận gặp Frankfurt, Wirtz có lúc đã chạy về tận sân nhà, đẩy Bahoya ra để lấy bóng gần cột cờ góc trước khi phất 40m lên cho Gakpo để phản công, nhưng Isak lại không tận dụng được cơ hội (lại câu chuyện quen thuộc là tiền đạo Liverpool làm Wirtz lỡ kiến tạo).

Đến bây giờ vẫn có một số người nói rằng Wirtz thể hình mỏng cơm và kém tranh chấp ở Ngoại hạng Anh. Tình huống trận Madrid là giữa Wirtz với một trung vệ mùa trước vừa đá ở Ngoại hạng Anh xong và cũng là một trong những trung vệ đá hay nhất mùa (thế nên mới được Real Madrid mua). Người cao 1m96 mà bị người cao 1m76 ghì vậy thì Wirtz hẳn phải khỏe tới mức nào?

Bộ khung định hình

Liverpool nhiều khả năng sẽ giữ bộ khung trận thắng Real Madrid trước Man City, với Ekitike – Salah – Wirtz tiếp tục là 3 tiền đạo và hàng tiền vệ quen thuộc Gravenberch – Szoboszlai – Mac Allister. Cách 6 cầu thủ này hoạt động trong hệ thống pressing của Liverpool trước Real Madrid cho thấy họ ăn ý với nhau đáng kể và sẽ là không cần thiết nếu Slot thay đổi nhóm cầu thủ này.

Thông số quãng đường di chuyển trận Liverpool - Real Madrid theo UEFA

Thông số quãng đường di chuyển trận Liverpool - Real Madrid theo UEFA

Bất cứ khi nào Szoboszlai hay Wirtz lao vào áp sát hậu vệ Madrid, Ekitike cùng với Salah và Mac Allister đều di chuyển theo để cắt góc chuyền của cầu thủ cầm bóng, trong khi Gravenberch đón lõng để đề phòng các pha phối hợp ngắn. Wirtz thực ra là cầu thủ chưa thuần thục vai trò của mình nhất vì anh là tân binh và đá tự do (Ekitike cũng là tân binh nhưng đá cắm nên biết mình cần phong tỏa ai), nhưng Mac Allister luôn hô hoán cho Wirtz biết phải áp sát ai.

Trong nhóm 6 cầu thủ, bộ ba tiền vệ thì khỏi phải bàn, Salah cũng chắc cánh phải trong khi Ekitike đã cho thấy khả năng đá cắm rất tốt dù Liverpool mua Isak về cho vị trí này. Chỉ còn lại Wirtz, nhưng việc Cody Gakpo đá quá “một màu” trong khi Wirtz hoạt động rộng hơn, chăm chỉ pressing và lùi về phòng ngự hơn, khiến Wirtz đang có ưu thế hơn.

Và cũng cần nói thêm rằng Ekitike cũng dạt được trái, ở Frankfurt anh thường xuyên di chuyển từ hành lang trái trong và cách đá này của anh có phần khá giống Karim Benzema trong những năm cuối ở Real Madrid. Ekitike và Wirtz đã có những pha phối hợp ngắn với nhau rất hay, giữa các tiền đạo của Liverpool thì họ là những người chuyền cho nhau nhiều nhất từ đầu mùa.

Liverpool đang pressing tốt trở lại sau những sự điều chỉnh nhân sự của Slot

Liverpool đang pressing tốt trở lại sau những sự điều chỉnh nhân sự của Slot

Trận thắng Real Madrid xem như đã mang lại cho Arne Slot lời giải về đội hình cho màn đối đầu Man City sắp tới. Wirtz phải đá chính, thậm chí anh phải có vai trò tự do hơn so với 2 tiền đạo còn lại vì Wirtz có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi và tham gia vào phòng ngự lẫn tấn công.

Đây cũng sẽ là dịp so sánh Wirtz – Cherki, họ đã là những nhà kiến thiết xuất sắc ở Leverkusen & Lyon và giờ họ sẽ gặp nhau trong trận đấu vẫn được xem là lớn nhất của bóng đá Anh hiện tại.

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ
Họp báo Man City - Liverpool: Guardiola nhớ Klopp, nói Liverpool là đối thủ đặc biệt
Họp báo Man City - Liverpool: Guardiola nhớ Klopp, nói Liverpool là đối thủ đặc biệt

Hai HLV trưởng Pep Guardiola và Arne Slot có những phát biểu trước thềm trận đấu Man City - Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/11/2025 09:37 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN