Man City - Liverpool và sự hoán đổi vị thế: Không ai thoát được vòng xoay lịch sử

Thành quả của thay đổi

Những khán giả chứng kiến trận thư hùng Man City – Liverpool đêm Chủ nhật chắc chắn có thể thấy Man City đã lấy lại thanh thế của họ. Sau mùa 2024/25 chật vật và phải đua vé dự Cúp C1 thay vì cạnh tranh chức vô địch, mùa này họ đã vùng dậy mạnh mẽ hơn, với lối chơi mới, nhân sự mới và kết quả mới.

Man City giờ đã trở lại với cuộc đua vô địch sau 1 mùa giải vất vả

Để đạt được quá trình đó là sự chấp nhận đổi mới của Pep Guardiola, các cộng sự ban huấn luyện của ông và cả bộ sậu lãnh đạo Man City. Ai cũng có thể thấy mùa trước vị trí thủ môn đã kém đi, De Bruyne và Gundogan không còn ở đỉnh cao, Akanji sa sút và Stones chấn thương nhiều, Rodri nghỉ rất lâu, Foden mất phong độ, Nunes đá sai vị trí còn Doku thi đấu kém hiệu quả.

Nhưng sang mùa này sự thay đổi đã mang lại sắc thái mới cho Man City. Những ngôi sao già đã dần ra đi, trong khi nhân tố mới như Reijnders, Donnarumma, O’Reilly và Cherki tạo ra bản sắc của đội bóng. Foden trở lại với sự xuất sắc thưở nào, Nunes vẫn đá sai vị trí nhưng đã quen dần với nó, và Doku bùng nổ sau 2 năm quen thuộc với bóng đá Anh, xác lập một loạt cột mốc mới về thông số tấn công.

Cả Pep Guardiola cũng thay đổi, không còn thứ bóng đá kiểm soát dông dài nhưng chậm chạp, thay vào đó là bóng nhanh, trực diện và vỗ mặt. Haaland ghi bàn với tần suất đáng sợ dù De Bruyne không còn bên cạnh, và Foden cho thấy anh đủ sức chơi hay khi độc chiếm vị trí "số 10" thay vì phải có cựu binh cầm tay chỉ việc. Ngay cả Ruben Dias cũng trở lại với phong độ cao sau mùa trước lỗi nhiều do di chứng từ chấn thương.

Nửa mới nửa cũ

Vậy câu hỏi là vì sao Man City đổi mới và đang thăng hoa, nhưng Liverpool thì không dù cũng có thay đổi? Trận đấu ngày Chủ nhật không chỉ là trận thua đậm nhất của Arne Slot từ khi dẫn dắt Liverpool, mà còn khiến Liverpool mùa này đã thua nhiều hơn cả mùa giải trước dù đá chưa được nửa mùa bóng.

Salah, nhân vật tiêu biểu cho sự xuống cấp đội hình của Liverpool. Họ cần thay đổi, nhưng lại không có sự thay đổi nào ở vị trí của Salah

Vấn đề của Liverpool thực tế đã có thể thấy được từ tận 3 tháng cuối của mùa 2024/25. Thất bại trong loạt luân lưu trước PSG ở Cúp C1 có phần xui, nhưng bên cạnh đó Liverpool đã có sự chệch choạc trong cả những trận ít quan trọng hơn. Họ để cả những đội xuống hạng như Leicester và Southampton chọc thủng lưới trước, Mohamed Salah tụt dốc rất rõ rệt và một số đội giàu thể lực bắt đầu bắt nạt "The Kop" bằng bóng dài.

Liverpool đã vượt qua vạch đích trong mùa giải mà Arsenal buông khá sớm, nhưng họ nhận thức được vấn đề nên đã mạnh tay tuyển quân với khoảng 450 triệu bảng bỏ ra. Tuy nhiên Man City đã đi trước họ về sự thay đổi tận 6 tháng, và hầu như mọi tân binh mùa hè của Man City đều gia nhập từ sớm để đá Club World Cup. Chỉ có Gianluigi Donnarumma đến muộn, nhưng thủ môn thì không mất quá lâu để hòa nhập.

Cần nói thêm rằng những cá nhân có vấn đề của Liverpool vẫn đều đang góp mặt trong đội hình xuất phát của CLB. Salah mất tốc độ và hiếm khi qua được ai khi đối đầu 1-chọi-1. Konate thì dường như tâm trí đang hướng về Madrid hoặc hướng về bản hợp đồng mới với mức lương trên trời. Gakpo thì đá quá "một màu" nên mùa này bị bắt bài.

Salah sẽ phải tệ đến mức nào, và Chiesa sẽ phải tốt tới cỡ nào, để Slot thay đổi?

Giữa những sự sa sút này là việc Arne Slot chẳng thay đổi gì. Đấu pháp không thay đổi thì có thể hiểu được, nhưng con người cũng không đổi là dở. Chiesa vẫn mòn mỏi chạy hết sức từng trận để mong được bứt vào đội hình chính, nhưng Slot như phớt lờ.

Liverpool có thay đổi, nhưng sự thay đổi của họ đang diễn ra vừa chậm, vừa cần thời gian để phát huy hiệu quả, và những cầu thủ chơi không tốt lại đang không được thế chỗ do quyết định của HLV trưởng. Salah đã chơi không tốt từ tận mùa trước, nhưng Liverpool không mua một ai cho vị trí này.

Chấp nhận vòng quay

Sự tái diễn lịch sử quả thực là một ý niệm thú vị. Mọi thế lực trong lịch sử nhân loại đều trỗi dậy, bành trướng, đạt tới đỉnh của sự hùng mạnh, để rồi bắt đầu sa sút và đi dần tới sự sụp đổ. Và trong những quá trình đó, đã có không ít sự kiện diễn ra từ chục, trăm, thậm chí ngàn năm trước vẫn lặp lại trong thời hiện đại, chỉ là trong một bối cảnh khác.

MU trắng tay mùa 2001/02, dù bắt đầu mùa với tư cách nhà ĐKVĐ Premier League và bỏ rất nhiều tiền mua tân binh

Bóng đá cũng không nằm ngoài sự xoay vòng lịch sử. Manchester United mùa 2001/02 đã bỏ ra 1/3 doanh thu cả mùa của CLB để mua một loạt tân binh dù họ đã 3 mùa liên tiếp đăng quang Premier League, nhưng những Van Nistelrooy, Forlan, Veron không những không giúp Sir Alex Ferguson giữ ngôi, MU thậm chí về đích thứ 3 sau Liverpool và trắng tay ở mọi mặt trận.

Mùa giải của Liverpool hiện tại cũng có gì đó giống MU 2001/02, một trụ cột như Paul Scholes cũng tụt phong độ, phản chiếu khó khăn hiện tại của Liverpool với những Salah hay Konate. Xem ra những gì Liverpool có thể làm giờ là phản cố đá tiếp tới hết mùa, đoạt vé dự Cúp C1 và đi sâu nhất có thể ở các giải cúp. Khả năng vô địch Premier League là ngoài tầm với.

Nhưng họ có thể lại đứng dậy, bởi đầu mùa này chẳng ai tin Man City sẽ cạnh tranh ngôi vô địch. Doku đã cần thời gian để tỏa sáng rực rỡ như bây giờ thì Wirtz cũng có thể làm được. Không ai thoát khỏi vòng xoay lịch sử, Man City đã phải trải qua giai đoạn thay đổi nhiều đau đớn để lại đá tốt như bây giờ. Liverpool cũng có thể làm được vì họ có nền tảng, nhưng thay đổi phải hợp lý và kiên định.