Arne Slot phẫn nộ vì Liverpool bị tước bàn thắng, Man City khiến Arsenal lo lắng

⚽️ VAR khước từ bàn thắng của Van Dijk

Liverpool sớm bị dẫn trước sau cú đánh đầu kỹ thuật của Erling Haaland – cầu thủ đã bỏ lỡ quả phạt đền ngay trước đó. Dù vậy, đội khách có cơ hội trở lại trận đấu ở phút 38 khi Mohamed Salah đá phạt góc chuẩn xác để Van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Man City.

HLV Slot nổi giận vì Liverpool mất bàn thắng

Thế nhưng VAR lập tức vào cuộc. Robertson, đứng chếch ba mét trong tư thế việt vị, đã cúi người tránh bóng. Dù không chắn tầm nhìn của Donnarumma, tổ trọng tài vẫn cho rằng hậu vệ Scotland “can thiệp vào tình huống”. Quyết định gây tranh cãi khiến cổ động viên Liverpool và HLV Slot bức xúc ra mặt.

🔥 Slot công khai chỉ trích quyết định trọng tài

Phát biểu sau trận trên Sky Sports, Arne Slot thẳng thắn: “Rõ ràng là quyết định sai lầm. Robertson hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thủ môn”.

Nhà cầm quân người Hà Lan còn nhắc lại tình huống tương tự mà trọng tài này từng công nhận bàn thắng cho Man City trước Wolves mùa trước: “Khi ấy, trợ lý mất tới 13 giây mới phất cờ. Tức là họ có trao đổi với nhau. Lẽ ra hôm nay cũng phải như vậy”.

Van Dijk bị từ chối bàn thắng

Slot cho rằng pha bóng bị từ chối đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần toàn đội: “Chúng tôi chơi tệ trong hiệp một, nhưng nếu bàn thắng được công nhận, mọi thứ đã khác. Tôi không chắc Liverpool có thể thắng, nhưng trận đấu chắc chắn đã đi theo hướng khác”.

💥 Man City thắng xứng đáng, Liverpool chìm sâu khủng hoảng

Bất chấp tranh cãi, Man City vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội. Jeremy Doku chơi chói sáng, liên tục khuấy đảo hàng thủ Liverpool và tự mình ghi bàn ấn định tỷ số 3-0. Trước đó, Haaland và tân binh Nico Gonzalez lần lượt lập công giúp đội chủ sân Etihad kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Các chuyên gia Sky Sports không ngần ngại chỉ trích Liverpool. Gary Neville cho rằng “The Reds như mời gọi thất bại”, trong khi Roy Keane gọi màn trình diễn của họ là “đáng xấu hổ”.

Sức mạnh của Man City vẫn rất đáng gờm

🚀 Man City khẳng định vị thế & gửi thông điệp tới Arsenal

Với chiến thắng này, Man City tiếp tục cho thấy họ vẫn là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch Premier League lẫn đấu trường châu Âu. Ruben Dias sau trận đấu gửi lời cảnh báo tới Arsenal: “Dù có những gương mặt mới, chất lượng của chúng tôi không thay đổi. Man City vẫn luôn tiến lên phía trước”.

Đội bóng của HLV Pep Guardiola hiện chỉ còn kém Arsenal 4 điểm, sau khi “Pháo thủ” đánh rơi hai điểm quý giá trước Sunderland. Trong khi đó, Liverpool rơi xuống vị trí thứ 8, bị kình địch MU vượt mặt và kém ngôi đầu 8 điểm.

Mùa giải còn dài, nhưng nếu không sớm chấn chỉnh, “Lữ đoàn đỏ” có thể sẽ phải sớm nói lời tạm biệt với cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/26.