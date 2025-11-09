Dự đoán tỷ số Man City - Liverpool: Pep lật ngược thế cờ ở trận thứ 1000? (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Bologna vs Napoli
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Nottingham Forest vs Leeds United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Brentford vs Newcastle United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Aston Villa vs AFC Bournemouth
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Rayo Vallecano vs Real Madrid
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Valencia vs Real Betis
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Eintracht Frankfurt vs Mainz 05
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Inter Milan vs Lazio
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Olympique Lyonnais vs Paris Saint-Germain
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Celta de Vigo vs Barcelona
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Dự đoán tỷ số Man City - Liverpool: Pep lật ngược thế cờ ở trận thứ 1000? (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài Manchester City Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(23h30, 9/11, vòng 11 Ngoại hạng Anh) Man City đã thua Liverpool cả 2 trận mùa trước nhưng giờ họ có cơ hội đòi lại món nợ.

   

📈 Phong độ

Phong độ 5 trận gần nhất
Man City Liverpool

Man City 4-1 Dortmund (Cúp C1)

Man City 3-1 Bournemouth (Premier League)

Swansea 1-3 Man City (League Cup)

Aston Villa 1-0 Man City (Premier League)

Villarreal 0-2 Man City (Cúp C1)

Liverpool 1-0 Real Madrid (Cúp C1)

Liverpool 2-0 Aston Villa (Premier League)

Liverpool 0-3 Crystal Palace (League Cup)

Brentford 3-2 Liverpool (Premier League)

Frankfurt 1-5 Liverpool (Cúp C1)

Man City đã thắng cả 3 trận gần nhất sau trận thua bất ngờ trước Aston Villa, ghi 10 bàn trong 3 trận đó.

Liverpool trong khi đó vượt qua cả 2 đối thủ mạnh Aston Villa và Real Madrid để dứt mạch trận thua. Trước khi gặp Villa họ đã thua liên tiếp 4 vòng ở Premier League.

🆚 Đối đầu

5 trận đối đầu gần nhất giữa Man City & Liverpool
Ngày thi đấu Giải đấu Kết quả trận đấu
23/2/2025 Premier League Man City 0-2 Liverpool
1/12/2024 Premier League Liverpool 2-0 Man City
10/3/2024 Premier League Liverpool 1-1 Man City
25/11/2023 Premier League Man City 1-1 Liverpool
1/4/2023 Premier League Man City 4-1 Liverpool

Liverpool thắng cả 2 trận mùa 2024/25 trên con đường tới chức vô địch. Hai đội trước đó bất phân thắng bại mùa 2023/24. Do đó Liverpool vẫn chưa từng thắng 2 trận liên tiếp trên sân của Man City trong kỷ nguyên Premier League.

Nếu thắng trong trận này, Liverpool sẽ có mùa thứ 2 liên tiếp đánh bại cả Real Madrid và Man City trong 2 trận đấu diễn ra liền nhau. Mùa trước Liverpool cũng thắng Real Madrid tại Champions League và sau đó thắng luôn Man City ở Premier League ngay trong trận kế tiếp.

Man City có thành tích cực kỳ ấn tượng trước các nhà đương kim vô địch Premier League khi họ đã thắng những đội này ở 10/12 trận gần nhất. Trận thắng gần nhất của họ trước một nhà ĐKVĐ là trước chính Liverpool vào tháng 2/2021.

⚽Phân tích lối chơi

Man City Liverpool
Điểm mạnh

Lên bóng nhanh và trực diện, sử dụng nhiều bóng dài và chọc khe, phản công ở tốc độ cao (ghi bàn nhiều thứ 2 Premier League trong các pha phản công); Tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn thắng cao thứ 3 Premier League; Đánh chặn từ xa tốt, nhận cú dứt điểm từ đối phương ít thứ 2 Premier League); Phòng ngự tốt trong các pha đá phạt.

Tấn công biên rất nguy hiểm, 81% đợt tấn công triển khai ở 2 biên; Số bàn thắng bằng bóng sống dẫn đầu Premier League (ngang bằng Man City); Tỷ lệ thắng trong không chiến dẫn đầu Premier League ở mốc 58%.
Điểm yếu

Duy nhất Haaland ghi nhiều hơn 1 bàn, Reijnders & Foden đều dứt điểm hơn 10 lần nhưng mới ghi 1 bàn mỗi người; Hậu vệ biên chật vật khi phòng ngự trước cầu thủ kỹ thuật; Chưa ghi được bàn từ các pha bóng cố định.

 Hàng thủ nhiều lỗi cá nhân dẫn tới bàn thua; Chật vật trong bảo vệ thế dẫn trước; Hay bỏ lỡ cơ hội, tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn thắng chỉ đứng thứ 7 Premier League; Kém trong chống phản công, đặc biệt là chống bóng 2 bật ra.

🏃Cầu thủ nổi bật

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo
Man City Erling Haaland - 13 Reijnders, Nunes, O'Reilly, Foden, Cherki - cùng 1 Doku - 3 Cherki & Reijnders - cùng 2
Liverpool Salah - 4 Gakpo, Ekitike, Gravenberch - cùng 3 Mac Allister, Gakpo - Salah - cùng 2 6 cầu thủ khác - cùng 1

Man City

1) Erling Haaland: Tiền đạo chủ lực của Man City, chân sút số 1 Premier League và cũng là ứng cử viên cho Giày vàng châu Âu lẫn Quả bóng Vàng. Sau mùa 2024/25 có phần vất vả, Haaland bùng nổ trở lại từ đầu mùa khi Man City đổi sang lối chơi trực diện và đưa về những Reijnders hay Cherki. Đã có 98 bàn sau 107 trận Premier League, thêm 2 bàn nữa sẽ khiến Haaland lập kỷ lục cầu thủ chạm mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu.

Haaland đã đạt phong độ Robot thì người thường khó mà cản nổi

Haaland đã đạt phong độ Robot thì người thường khó mà cản nổi

2) Jeremy Doku & Phil Foden: Bộ đôi rê dắt chủ lực của Man City và đang dẫn đầu đội về số hành động dẫn tới cú dứt điểm (41 cho Doku, 34 cho Foden). Doku cũng đang là cầu thủ qua người tốt nhất đội, dù tỷ lệ thành công không lớn (48%). 

3) Rayan Cherki: Phong độ chói sáng từ sau bình phục chấn thương dù về mặt con số chưa quá nổi bật. Cherki đã ghi bàn & kiến tạo ở 3 trận gần nhất của Man City, trong đó có cú đúp kiến tạo cho Haaland trước Bournemouh (đều là những đường chuyền 1 chạm).

Liverpool

1) Dominik Szoboszlai: Đá được ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ và có thể đá cả hậu vệ biên lẫn tiền đạo ảo, sở hữu sức bền vô đối khi đã đá toàn bộ 90 phút tất cả các trận ra sân từ đầu mùa. Anh đã tham gia vào nhiều tình huống mang tính bước ngoặt cho Liverpool thắng trận mùa này, từ quả đá phạt trước Arsenal cho tới pha bỏ bóng trước Newcastle.

Trai đẹp xứ Hungary thực sự là cầu thủ việc gì cũng làm tất: Xếp thứ 4 ở Premier League về tổng quãng đường kéo bóng lên, và dẫn đầu toàn giải đấu về số lần kéo bóng từ giữa sân vào vòng cấm đối phương (34 lần). Đã tạo ra 45 tình huống dứt điểm cho đồng đội bằng các hành động khác nhau (Đứng thứ 3 Premier League sau Bruno Fernandes & Elliot Anderson). Xếp thứ 3 của giải về số lần thu hồi bóng (61 lần) và đứng thứ 5 (17 lần) về số lần thắng trong các pha ngăn cản đối phương rê bóng 1-chọi-1, chỉ kém Moises Caicedo của Chelsea 2 lần.

Công - Thủ đều giỏi, chơi&nbsp;Uno cũng tài, lại vừa đẹp trai, đó là Szoboszlai

Công - Thủ đều giỏi, chơi Uno cũng tài, lại vừa đẹp trai, đó là Szoboszlai

2) Ryan Gravenberch: Nhân vật đánh chặn chủ chốt của Liverpool, xếp thứ 6 ở Premier League về tổng quãng đường kéo bóng lên. Đã ghi được 3 bàn trong mùa giải này, tần suất tham gia tấn công tăng đáng kể so với mùa 2024/25.

3) Virgil Van Dijk: Đã có phần sa sút trong thời gian qua và mắc 1 lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua, nhưng so với tiêu chuẩn của Premier League thì Van Dijk vẫn là trung vệ hàng đầu giải đấu. Anh thắng không chiến nhiều số 1 của giải (47 lần) và phá bóng an toàn ra khỏi vòng cấm nhiều lần nhất (92 lần) trong khi mới chỉ phạm 4 lỗi.

🚑 Tổn thất lực lượng

Man City Liverpool

Mateo Kovacic (mắt cá)

Rodri (mắt cá)

Giovani Leoni (đầu gối)

Jeremie Frimpong (bắp đùi)

Alisson (bắp đùi)

Alexander Isak (háng - 25% khả năng ra sân)

📋 Đội hình dự kiến

Dự đoán tỷ số Man City - Liverpool: Pep lật ngược thế cờ ở trận thứ 1000? (Ngoại hạng Anh) - 3

Dự đoán tỷ số Man City - Liverpool: Pep lật ngược thế cờ ở trận thứ 1000? (Ngoại hạng Anh) - 4

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra
Man City thắng 30%
Hòa 40%
Liverpool thắng 30%

Dự đoán: Hòa 2-2

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ
Dự đoán tỷ số vòng 11 Ngoại hạng Anh: Man City quyết chiến Liverpool, MU e sợ Tottenham
Dự đoán tỷ số vòng 11 Ngoại hạng Anh: Man City quyết chiến Liverpool, MU e sợ Tottenham

2 đội bóng thành Manchester là Man City và MU sẽ phải đối diện với thách thức lớn ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/11/2025 08:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool - Man City: Ông lớn đua tài Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN