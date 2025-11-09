Dự đoán tỷ số Man City - Liverpool: Pep lật ngược thế cờ ở trận thứ 1000? (Ngoại hạng Anh)

📈 Phong độ

Phong độ 5 trận gần nhất Man City Liverpool Man City 4-1 Dortmund (Cúp C1) Man City 3-1 Bournemouth (Premier League) Swansea 1-3 Man City (League Cup) Aston Villa 1-0 Man City (Premier League) Villarreal 0-2 Man City (Cúp C1) Liverpool 1-0 Real Madrid (Cúp C1) Liverpool 2-0 Aston Villa (Premier League) Liverpool 0-3 Crystal Palace (League Cup) Brentford 3-2 Liverpool (Premier League) Frankfurt 1-5 Liverpool (Cúp C1)

Man City đã thắng cả 3 trận gần nhất sau trận thua bất ngờ trước Aston Villa, ghi 10 bàn trong 3 trận đó.

Liverpool trong khi đó vượt qua cả 2 đối thủ mạnh Aston Villa và Real Madrid để dứt mạch trận thua. Trước khi gặp Villa họ đã thua liên tiếp 4 vòng ở Premier League.

🆚 Đối đầu

5 trận đối đầu gần nhất giữa Man City & Liverpool Ngày thi đấu Giải đấu Kết quả trận đấu 23/2/2025 Premier League Man City 0-2 Liverpool 1/12/2024 Premier League Liverpool 2-0 Man City 10/3/2024 Premier League Liverpool 1-1 Man City 25/11/2023 Premier League Man City 1-1 Liverpool 1/4/2023 Premier League Man City 4-1 Liverpool

Liverpool thắng cả 2 trận mùa 2024/25 trên con đường tới chức vô địch. Hai đội trước đó bất phân thắng bại mùa 2023/24. Do đó Liverpool vẫn chưa từng thắng 2 trận liên tiếp trên sân của Man City trong kỷ nguyên Premier League.

Nếu thắng trong trận này, Liverpool sẽ có mùa thứ 2 liên tiếp đánh bại cả Real Madrid và Man City trong 2 trận đấu diễn ra liền nhau. Mùa trước Liverpool cũng thắng Real Madrid tại Champions League và sau đó thắng luôn Man City ở Premier League ngay trong trận kế tiếp.

Man City có thành tích cực kỳ ấn tượng trước các nhà đương kim vô địch Premier League khi họ đã thắng những đội này ở 10/12 trận gần nhất. Trận thắng gần nhất của họ trước một nhà ĐKVĐ là trước chính Liverpool vào tháng 2/2021.

⚽Phân tích lối chơi

Man City Liverpool Điểm mạnh Lên bóng nhanh và trực diện, sử dụng nhiều bóng dài và chọc khe, phản công ở tốc độ cao (ghi bàn nhiều thứ 2 Premier League trong các pha phản công); Tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn thắng cao thứ 3 Premier League; Đánh chặn từ xa tốt, nhận cú dứt điểm từ đối phương ít thứ 2 Premier League); Phòng ngự tốt trong các pha đá phạt. Tấn công biên rất nguy hiểm, 81% đợt tấn công triển khai ở 2 biên; Số bàn thắng bằng bóng sống dẫn đầu Premier League (ngang bằng Man City); Tỷ lệ thắng trong không chiến dẫn đầu Premier League ở mốc 58%. Điểm yếu Duy nhất Haaland ghi nhiều hơn 1 bàn, Reijnders & Foden đều dứt điểm hơn 10 lần nhưng mới ghi 1 bàn mỗi người; Hậu vệ biên chật vật khi phòng ngự trước cầu thủ kỹ thuật; Chưa ghi được bàn từ các pha bóng cố định. Hàng thủ nhiều lỗi cá nhân dẫn tới bàn thua; Chật vật trong bảo vệ thế dẫn trước; Hay bỏ lỡ cơ hội, tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm thành bàn thắng chỉ đứng thứ 7 Premier League; Kém trong chống phản công, đặc biệt là chống bóng 2 bật ra.

🏃Cầu thủ nổi bật

Đội bóng Bàn thắng Kiến tạo Man City Erling Haaland - 13 Reijnders, Nunes, O'Reilly, Foden, Cherki - cùng 1 Doku - 3 Cherki & Reijnders - cùng 2 Liverpool Salah - 4 Gakpo, Ekitike, Gravenberch - cùng 3 Mac Allister, Gakpo - Salah - cùng 2 6 cầu thủ khác - cùng 1

Man City

1) Erling Haaland: Tiền đạo chủ lực của Man City, chân sút số 1 Premier League và cũng là ứng cử viên cho Giày vàng châu Âu lẫn Quả bóng Vàng. Sau mùa 2024/25 có phần vất vả, Haaland bùng nổ trở lại từ đầu mùa khi Man City đổi sang lối chơi trực diện và đưa về những Reijnders hay Cherki. Đã có 98 bàn sau 107 trận Premier League, thêm 2 bàn nữa sẽ khiến Haaland lập kỷ lục cầu thủ chạm mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử giải đấu.

Haaland đã đạt phong độ Robot thì người thường khó mà cản nổi

2) Jeremy Doku & Phil Foden: Bộ đôi rê dắt chủ lực của Man City và đang dẫn đầu đội về số hành động dẫn tới cú dứt điểm (41 cho Doku, 34 cho Foden). Doku cũng đang là cầu thủ qua người tốt nhất đội, dù tỷ lệ thành công không lớn (48%).

3) Rayan Cherki: Phong độ chói sáng từ sau bình phục chấn thương dù về mặt con số chưa quá nổi bật. Cherki đã ghi bàn & kiến tạo ở 3 trận gần nhất của Man City, trong đó có cú đúp kiến tạo cho Haaland trước Bournemouh (đều là những đường chuyền 1 chạm).

Liverpool

1) Dominik Szoboszlai: Đá được ở mọi vị trí trên hàng tiền vệ và có thể đá cả hậu vệ biên lẫn tiền đạo ảo, sở hữu sức bền vô đối khi đã đá toàn bộ 90 phút tất cả các trận ra sân từ đầu mùa. Anh đã tham gia vào nhiều tình huống mang tính bước ngoặt cho Liverpool thắng trận mùa này, từ quả đá phạt trước Arsenal cho tới pha bỏ bóng trước Newcastle.

Trai đẹp xứ Hungary thực sự là cầu thủ việc gì cũng làm tất: Xếp thứ 4 ở Premier League về tổng quãng đường kéo bóng lên, và dẫn đầu toàn giải đấu về số lần kéo bóng từ giữa sân vào vòng cấm đối phương (34 lần). Đã tạo ra 45 tình huống dứt điểm cho đồng đội bằng các hành động khác nhau (Đứng thứ 3 Premier League sau Bruno Fernandes & Elliot Anderson). Xếp thứ 3 của giải về số lần thu hồi bóng (61 lần) và đứng thứ 5 (17 lần) về số lần thắng trong các pha ngăn cản đối phương rê bóng 1-chọi-1, chỉ kém Moises Caicedo của Chelsea 2 lần.

Công - Thủ đều giỏi, chơi Uno cũng tài, lại vừa đẹp trai, đó là Szoboszlai

2) Ryan Gravenberch: Nhân vật đánh chặn chủ chốt của Liverpool, xếp thứ 6 ở Premier League về tổng quãng đường kéo bóng lên. Đã ghi được 3 bàn trong mùa giải này, tần suất tham gia tấn công tăng đáng kể so với mùa 2024/25.

3) Virgil Van Dijk: Đã có phần sa sút trong thời gian qua và mắc 1 lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua, nhưng so với tiêu chuẩn của Premier League thì Van Dijk vẫn là trung vệ hàng đầu giải đấu. Anh thắng không chiến nhiều số 1 của giải (47 lần) và phá bóng an toàn ra khỏi vòng cấm nhiều lần nhất (92 lần) trong khi mới chỉ phạm 4 lỗi.

🚑 Tổn thất lực lượng

Man City Liverpool Mateo Kovacic (mắt cá) Rodri (mắt cá) Giovani Leoni (đầu gối) Jeremie Frimpong (bắp đùi) Alisson (bắp đùi) Alexander Isak (háng - 25% khả năng ra sân)

📋 Đội hình dự kiến

🔥AI dự đoán kịch bản trận đấu

Kết quả Khả năng xảy ra Man City thắng 30% Hòa 40% Liverpool thắng 30%

Dự đoán: Hòa 2-2