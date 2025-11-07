Họp báo Man City - Liverpool: Guardiola nhớ Klopp, nói Liverpool là đối thủ đặc biệt
Hai HLV trưởng Pep Guardiola và Arne Slot có những phát biểu trước thềm trận đấu Man City - Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.
HLV Pep Guardiola: "Tôi rất nhớ Jurgen. Chính ông ấy đã khiến trận đấu này trở thành trận đấu lớn nhất của bóng đá Anh. Tôi luôn tôn trọng Jurgen và ông ấy cũng dành cho tôi những lời tốt đẹp. Ông ấy thực sự khiến tôi phải vắt óc để giành mỗi điểm trước Liverpool".
HLV Pep Guardiola: "Ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn. Tôi chưa thấy một HLV nào ở một CLB nào chưa từng trải qua tình thế như Liverpool gần đây. Chúng tôi trong vòng 10 năm có thể sẽ có khoảng 2-3 tháng thi đấu rất dở, ví dụ mùa trước từ tháng 11 đến tháng 1 hoặc tháng 2 là chúng tôi sa sút".
"Nhưng về tổng thể đội bóng và văn hóa tập thể? Mọi thứ vẫn ổn thôi. Chúng tôi mệt mỏi và gặp phải nhiều chấn thương, cá nhân tôi và cộng sự cũng có những sai lầm. Nhưng điều quan trọng là kiên trì và vực dậy bản thân. Lúc này chúng tôi đang chơi tốt nhưng chưa hoàn hảo, vì thế mà thành công giành được sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi nghĩ kết quả thậm chí đôi khi che giấu thực tế của đội bóng, họ không ổn như kết quả thể hiện".
HLV Pep Guardiola: "Tôi lúc đó hồi hộp, cảm thấy chẳng vững tâm như bây giờ. Mà nói thẳng thì tôi chẳng nhớ trận đó như thế nào nữa, đã từ lâu lắm rồi".
HLV Pep Guardiola: "Tôi chẳng chọn được, có một số trận tôi rất nhớ cả vì thắng trận lẫn thua cuộc. Mỗi trận lại là một trải nghiệm, một phần của hành trình, ngày mai mặt trời lại sáng và chúng ta lại hướng về trận tiếp theo".
HLV Pep Guardiola: "Ngày mai tôi sẽ xem xét tình hình Rodri thế nào nhưng tôi nghĩ sẽ không có một quyết định rủi ro. Sau trận này là đợt tập trung đội tuyển. Bây giờ cũng mới tháng 11 và mùa giải còn dài, chúng tôi cần Rodri khỏe mạnh hẳn. Hơn nữa Nico (Gonzalez) cũng đang chơi tốt và là một cầu thủ quan trọng".
HLV Pep Guardiola: "Cuộc đua vô địch, chúng tôi chỉ có thể cố gắng thắng mọi trận đấu và bám sát Arsenal, rồi họ cũng sẽ phải gặp chúng tôi. Họ đã có quá trình 2-3 năm cạnh tranh, họ không ngừng tiến bộ, không ngừng ra thị trường mua cầu thủ. Những gì họ làm được là rất đáng khâm phục. Nhưng đây mới là tháng 11 và không ai giành chức vô địch vào tháng 11 cả".
HLV Pep Guardiola: "Chắc chắn là họ đã khiến chúng tôi phải luôn cố gắng. Chúng tôi thúc đẩy họ và họ cũng làm vậy với chúng tôi. Đó là điều rất tốt cho bóng đá Anh".
HLV Pep Guardiola: "Tôi đã luôn cố gắng để đội bóng của mình đá theo cách không chỉ tôi mà cả ban huấn luyện và các cầu thủ mong muốn. Tôi không phản bội cảm xúc của bản thân, nhưng tôi cũng học được nhiều điều và thay đổi nhiều lần, bởi mỗi cầu thủ lại khác nhau. Tôi mỗi lần kết thúc trận đấu lại tự cảm thấy thích cách đội mình đá".
Câu hỏi: "Ông có tưởng tượng được điều này không khi ông bắt đầu dẫn dắt ở Barca B?"
HLV Pep Guardiola: "Tận những 2000 cuộc họp báo, đó là những khoảnh khắc tuyệt nhất" (cười)
"Không, nghiêm túc thì tôi lúc bắt đầu chẳng hình dung được. Không phải khoảnh khắc nào cũng làm tôi vui nhưng nhìn chung hành trình này đã rất đáng nhớ, tôi cảm thấy như được Chúa phù hộ".
"Và đối thủ ở trận thứ 1000 lại là Liverpool. Họ là đối thủ số 1 của tôi ở đất nước này và họ quả thực là đối thủ không thể hoàn hảo hơn cho trận đấu thứ 1000 của tôi".
HLV Arne Slot: "Florian có thể đá nhiều hơn 1 vị trí trên sân, cậu ấy đá dịch sang trái là vị trí mà Florian luôn thi đấu khi còn ở Leverkusen. Trước đó cậu ấy đã từng đá số 10 trong sơ đồ 4-3-3".
"Do đó chúng tôi chỉ quan tâm xem cậu ấy nên đá ở vị trí nào để có thể sử dụng khả năng của cậu ấy tốt nhất. Khu vực cậu ấy đá tốt nhất là quanh vòng 16m50, thường ở giữa nhưng có thể hơi lêch sang trái. Dù ở đâu cậu ấy cũng sẽ đá rất tốt".
HLV Arne Slot: "Alisson chắc chắn sẽ trở lại sau đợt tập trung đội tuyển. Tôi nghĩ Jeremie (Frimpong) cũng sẽ bình phục trong đợt đó, nhưng tôi chưa chắc cậu ấy sẽ đá được trận gặp Nottingham Forest".
HLV Arne Slot: "Khi tôi chưa sang đây làm việc, tôi đã biết ý nghĩa to lớn của trận đấu này và tôi dán mắt vào TV qua mỗi lần trận đấu này được chiếu. Cũng như trận El Clasico vậy, ai cũng đều chú ý đến trận đấu này".
"Trận này cứ diễn ra 10 lần là tới 9 lần mang lại điều khán giả mong muốn, riêng với tôi cứ có Pep (Guardiola) là trận này đáng xem 10/10 lần. Ông ấy dẫn dắt một đội bóng có nhiều cá nhân xuất sắc và trận nào có Man City cũng đều diễn ra hấp dẫn, không có những màn câu giờ vớ vẩn hay xảy ra những điều lùm xùm ngoài sân. Đó là những thứ tôi bắt đầu ghét phải chứng kiến khi theo dõi bóng đá".
HLV Arne Slot: "Phải nói rõ, chúng tôi vẫn ổn định, nhưng là thất bại một cách ổn định. Ổn định là ta làm điều gì đó thường xuyên và không ngừng tiến bộ".
"Đá với Man City tại sân của họ là một trong những thách thức lớn nhất cho bất cứ đội bóng nào. Tất nhiên đá trên sân của Brentford hay Crystal Palace cũng khó không kém, nhưng độ khó tại Etihad lớn hơn rất nhiều".
HLV Arne Slot: "Sau 3 tuần vắng mặt, hôm nay Isak sẽ tập trở lại với đội bóng. Giờ chúng tôi sẽ đánh giá xem cậu ấy ở mức độ sẵn sàng thế nào, nhưng chúng tôi không chờ đợi cậu ấy sẽ trở lại thi đấu ngay. Isak vẫn cần thời gian".
HLV Arne Slot: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong những trận mà phong cách của đối thủ không còn là điều mới lạ. Tôi biết các cầu thủ của tôi có thể đá tốt tới mức nào, vấn đề chỉ là các cầu thủ của tôi đã biết bao nhiêu về đối thủ".
"Aston Villa và Real Madrid là 2 đối thủ chúng tôi đã biết từ trước. Họ đá theo đúng cách mà tôi đã dự đoán. Trong khi đó mùa này tôi nghĩ chúng tôi cứ đá 10 trận thì tới 8 trận là gặp những đối thủ đã đổi cách đá so với chính họ trước đây".
"Man City sẽ đá ra sao, tôi chưa thể nói chắc bởi mùa giải này họ đã thay đổi, cả nhân sự lẫn cách chơi. Mấu chốt là họ vẫn rất mạnh và cách chơi của họ vẫn được thực hiện nhuần nhuyễn. Do đó thách thức khi gặp Man City vẫn luôn lớn".
HLV Arne Slot: "Hiện tại chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân và duy trì phong độ ổn định. Chúng tôi đã thua vài trận nhưng vừa qua thắng 2 trận liên tiếp. Việc chính lúc này là các cầu thủ thi đấu tốt hơn và duy trì thể lực. Khi đó chúng tôi sẽ xem mình tiến được tới đâu, còn bây giờ thứ hạng trên BXH chưa phải điều đáng quan tâm".
