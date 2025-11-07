Họp báo Man City - Liverpool: Guardiola nhớ Klopp, nói Liverpool là đối thủ đặc biệt

Guardiola: "Đội nào cũng có lúc khó khăn. Liverpool vẫn ổn thôi"

HLV Pep Guardiola: "Ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn. Tôi chưa thấy một HLV nào ở một CLB nào chưa từng trải qua tình thế như Liverpool gần đây. Chúng tôi trong vòng 10 năm có thể sẽ có khoảng 2-3 tháng thi đấu rất dở, ví dụ mùa trước từ tháng 11 đến tháng 1 hoặc tháng 2 là chúng tôi sa sút".

"Nhưng về tổng thể đội bóng và văn hóa tập thể? Mọi thứ vẫn ổn thôi. Chúng tôi mệt mỏi và gặp phải nhiều chấn thương, cá nhân tôi và cộng sự cũng có những sai lầm. Nhưng điều quan trọng là kiên trì và vực dậy bản thân. Lúc này chúng tôi đang chơi tốt nhưng chưa hoàn hảo, vì thế mà thành công giành được sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Tôi nghĩ kết quả thậm chí đôi khi che giấu thực tế của đội bóng, họ không ổn như kết quả thể hiện".