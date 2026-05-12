Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
FIFA siết luật, bài đá phạt góc của Arsenal hết cửa tại World Cup 2026

World Cup 2026 Arsenal

TPO - FIFA vừa phát đi thông điệp đanh thép tới 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026 về việc thắt chặt kỷ luật trong các tình huống cố định. Cụ thể, các trọng tài sẽ được chỉ thị đặc biệt để nhận diện và thổi phạt những hành vi cố tình vây ráp, tì đè hoặc hạn chế tầm hoạt động của thủ môn ở các pha đá phạt hoặc phạt góc.

Những pha cản trở thủ môn đã xuất hiện ngày một nhiều ở Ngoại hạng Anh. Arsenal thường xuyên áp dụng chúng và hưởng lợi với những tình huống ghi bàn từ phạt góc. Tâm điểm tranh luận đến trong trận West Ham hòa Arsenal 1-1 vào cuối tuần qua, khi thủ môn David Raya bị tác động trong pha bóng Arsenal thủng lưới.

Trọng tài đã không công nhận bàn thắng nhưng nhiều ý kiến đặt câu hỏi ngược lại rằng tại sao khi nhiều tình huống tương tự đã xảy ra thì các trọng tài lại làm ngơ. Để đội ngũ cầm cân nảy mực được nhất quán trong khâu ra quyết định, FIFA đang vào cuộc.

Pascal Zuberbühler, điều phối viên của Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật FIFA tại World Cup sắp tới, thừa nhận cần phải giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp bóng ở các quả phạt góc “ngay từ đầu giải đấu”. “Đây là một xu hướng, đúng vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng tại World Cup, chúng ta có những trọng tài giỏi nhất và các trọng tài sẽ đóng vai trò quan trọng trong các tình huống này”. ông nói.

FIFA sẽ phạt nặng những pha tiểu xảo với thủ môn tại World Cup 2026

“Việc ra quyết định là rất khó khăn cho các trọng tài vì một pha phạm lỗi nhỏ với thủ môn giữa rất nhiều cầu thủ xung quanh, và rất khó quan sát. Nhưng tôi rất, rất tin tưởng rằng FIFA có những trọng tài giỏi nhất và chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này một cách tốt nhất”.

Đây được xem là động thái trực diện nhằm ngăn chặn xu hướng va chạm thể lực quá mức mà Arsenal tiên phong áp dụng rất thành công tại Premier League những mùa giải qua. Sự trỗi dậy của các chuyên gia dàn xếp đá phạt như Nicolas Jover tại Arsenal đã biến những quả phạt góc thành vũ khí hủy diệt, nhưng cũng tạo ra những kịch bản tranh cãi nảy lửa.

FIFA lo ngại rằng nếu không kiểm soát từ sớm, các trận đấu tại World Cup 2026 sẽ bị xé nát bởi những pha tranh chấp không đáng có và thời gian bóng chết bị kéo dài do trọng tài xem VAR. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng VAR để rà soát các lỗi kín, trọng tài chính sẽ có quyền rút thẻ vàng trực tiếp cho những cầu thủ cố tình tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực 5m50.

-12/05/2026 15:14 PM (GMT+7)
