FIFA siết luật, bài đá phạt góc của Arsenal hết cửa tại World Cup 2026

Những pha cản trở thủ môn đã xuất hiện ngày một nhiều ở Ngoại hạng Anh. Arsenal thường xuyên áp dụng chúng và hưởng lợi với những tình huống ghi bàn từ phạt góc. Tâm điểm tranh luận đến trong trận West Ham hòa Arsenal 1-1 vào cuối tuần qua, khi thủ môn David Raya bị tác động trong pha bóng Arsenal thủng lưới.

Trọng tài đã không công nhận bàn thắng nhưng nhiều ý kiến đặt câu hỏi ngược lại rằng tại sao khi nhiều tình huống tương tự đã xảy ra thì các trọng tài lại làm ngơ. Để đội ngũ cầm cân nảy mực được nhất quán trong khâu ra quyết định, FIFA đang vào cuộc.

Pascal Zuberbühler, điều phối viên của Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật FIFA tại World Cup sắp tới, thừa nhận cần phải giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp bóng ở các quả phạt góc “ngay từ đầu giải đấu”. “Đây là một xu hướng, đúng vậy. Nhưng tôi chắc chắn rằng tại World Cup, chúng ta có những trọng tài giỏi nhất và các trọng tài sẽ đóng vai trò quan trọng trong các tình huống này”. ông nói.

FIFA sẽ phạt nặng những pha tiểu xảo với thủ môn tại World Cup 2026

“Việc ra quyết định là rất khó khăn cho các trọng tài vì một pha phạm lỗi nhỏ với thủ môn giữa rất nhiều cầu thủ xung quanh, và rất khó quan sát. Nhưng tôi rất, rất tin tưởng rằng FIFA có những trọng tài giỏi nhất và chúng tôi sẽ xử lý vấn đề này một cách tốt nhất”.

Đây được xem là động thái trực diện nhằm ngăn chặn xu hướng va chạm thể lực quá mức mà Arsenal tiên phong áp dụng rất thành công tại Premier League những mùa giải qua. Sự trỗi dậy của các chuyên gia dàn xếp đá phạt như Nicolas Jover tại Arsenal đã biến những quả phạt góc thành vũ khí hủy diệt, nhưng cũng tạo ra những kịch bản tranh cãi nảy lửa.

FIFA lo ngại rằng nếu không kiểm soát từ sớm, các trận đấu tại World Cup 2026 sẽ bị xé nát bởi những pha tranh chấp không đáng có và thời gian bóng chết bị kéo dài do trọng tài xem VAR. Vì vậy, bên cạnh việc sử dụng VAR để rà soát các lỗi kín, trọng tài chính sẽ có quyền rút thẻ vàng trực tiếp cho những cầu thủ cố tình tạo ra sự hỗn loạn trong khu vực 5m50.