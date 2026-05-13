Manchester City vs Crystal Palace
Lens vs Paris Saint-Germain
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Nhận định Man City vs Crystal Palace, 02h00 ngày 14/5: Còn nước còn tát

Nhận định bóng đá Man City vs Crystal Palace, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City bước vào trận đấu này với nhiệm vụ phải thắng. Và họ đang được nhiều yếu tố ủng hộ.

Nhận định trước trận đấu Man City vs Crystal Palace

Ở vòng 36, đội đầu bảng Arsenal đã giành chiến thắng sít sao 1-0 trước West Ham. Pháo thủ chỉ bỏ túi 3 điểm nhờ một quyết định gây tranh cãi của VAR khi từ chối bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối cùng bên phía West Ham. Đây có thể là bước ngoặt của mùa giải vì với 3 điểm, Arsenal đang duy trì cách biệt lớn với Man City trên cuộc đua song mã tới chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Man City đang kém Arsenal 5 điểm trên bảng xếp hạng , mặc dù khoảng cách đó có thể được thu hẹp xuống chỉ còn 2 điểm nếu họ giành chiến thắng trước Palace vào đêm nay. Mà điều này gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Có 2 lý do để tin vào kịch bản 3 điểm cho Man City. Thứ nhất là việc Man City đang duy trì phong độ cực cao trên sân nhà. 4 trận gần nhất ở Etihad, Man City thắng cả 4 với trung bình 3 bàn/trận.

Thứ 2, Crystal Palace đang có dấu hiệu buông mặt trận Ngoại hạng Anh. Trước bán kết Conference League, họ dùng đội hình phụ dẫn tới thất bại 0-3 trước Bournemouth. Nhưng đổi lại, CLB thành London đã giành được vé vào chung kết Cúp châu Âu.

Trước mắt Crystal Palace sẽ là trận chung kết lịch sử, nơi họ gặp Vallecano. Với tiềm lực mạnh hơn, Crystal Palace chắc chắn rất tự tin giành chiếc cúp châu lục đầu tiên trong lịch sử khiêm tốn của mình. Trong bối cảnh đó, việc Crystal Palace dùng đội hình phụ và buông trước Man City gần như sẽ là chắc chắn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Crystal Palace

Đội quân của Guardiola nhận thức được rằng họ phải chớp thời cơ. Vì nếu không đánh bại được Crystal Palace, Arsenal sẽ có cơ hội giành chức vô địch trong trận đấu sân nhà cuối cùng mùa giải gặp Burnley, CLB đã xuống hạng.

Thực ra, ngay cả khi Crystal Palace có dùng đội hình mạnh nhất, Man City vẫn vượt trội họ. Ngoài phong độ tốt trên thánh địa Etihad, Man City còn có cái duyên ra sân vào giữa tuần. Thống kê cho thấy ở các trận sân nhà thi đấu vào thứ Tư (tính theo giờ Anh), Man City đã bất bại 36 trận gần nhất, bao gồm 30 chiến thắng.

Kể từ cuối tháng 8 năm ngoái, Man City chưa thua trận nào tại sân Etihad ở giải Ngoại hạng Anh (thắng 13, hòa 3), ghi được từ 2 bàn trở lên trong 14/16 trận sân nhà gần nhất, trong khi họ chỉ nếm mùi thất bại ở 1/9 lần đối đầu gần đây với Crystal Palace trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 3). Đó là trận thua 0-1 ở chung kết FA Cup 2025 tại Wembley.

Quá nhiều yếu tố đang ủng hộ Man City. Có lẽ vấn đề với họ sẽ là thắng như thế nào, thắng ra sao để giữ sức cho trận chung kết FA Cup sẽ diễn ra sau đây 3 ngày.

Đội hình dự kiến Man City vs Crystal Palace

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Gonzalez, Bernardo; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell; Pino, Sarr; Mateta

Dự đoán tỷ số: Man City 2-0 Crystal Palace

Man City đấu "sinh tử" với Crystal Palace, HLV Guardiola mất niềm tin ở trọng tài
Pep Guardiola đã có những phát biểu gay gắt nhằm vào công tác trọng tài trong bối cảnh áp lực đua vô địch Ngoại hạng Anh đang ngày càng đè nặng lên...

