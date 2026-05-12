Dàn sao Real đòi bán đội phó Valverde, Arsenal - Man City - PSG săn đón

Các trụ cột Real đòi bán Valverde sau vụ ẩu đả

Theo nhiều nguồn tin, không khí trong phòng thay đồ Real Madrid đang trở nên căng thẳng sau vụ xung đột giữa Federico Valverde và Aurélien Tchouaméni.

Sự việc xảy ra vào tuần trước khi 2 cầu thủ lao vào đánh nhau trong phòng thay đồ. Valverde được cho là bị chấn thương ở vùng đầu sau vụ việc và sau đó không ra sân. Ban lãnh đạo Real Madrid đã xử phạt cả 2 cầu thủ 500.000 euro mỗi người và khép lại vụ kỷ luật nội bộ.

Arsenal, Man City hay PSG đều sẵn sàng đón Valverde nếu Real quyết định bán anh

Tuy nhiên, theo nhà báo Ramon Alvarez de Mon, sự cố này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa Valverde và một số đồng đội.

Nguồn tin cho biết nhiều nhân vật có tiếng nói trong phòng thay đồ Real Madrid đã đề nghị bán đội phó của CLB ngay trong mùa hè này. Dù đóng góp lớn cho đội bóng trong nhiều năm qua, tình hình hiện tại được đánh giá là “nhạy cảm” và khó kiểm soát.

Valverde bị cho là người khiến mâu thuẫn leo thang

Theo các thông tin được tiết lộ, dù Real Madrid xử phạt cả hai cầu thủ ngang nhau, nội bộ đội bóng lại cho rằng Valverde là người phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Tiền vệ người Uruguay bị cho là liên tục thử thách sự kiên nhẫn của Tchouaméni trong các buổi tập.

Ban đầu là những lời chỉ trích, sau đó là các pha va chạm quyết liệt trên sân tập. Mọi chuyện càng căng thẳng khi Valverde cáo buộc Tchouaméni làm lộ thông tin nội bộ cho truyền thông trước khi xung đột chuyển thành bạo lực.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Real Madrid cũng được cho là cân nhắc kỹ khả năng bán Valverde vì vấn đề tài chính.

Nếu đưa cầu thủ này lên thị trường chuyển nhượng trong bối cảnh hiện tại, các CLB khác có thể hiểu rằng Real Madrid đang muốn đẩy anh đi, từ đó khiến vị thế đàm phán của đội bóng Tây Ban Nha suy yếu đáng kể.

Valverde hiện còn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2029, nhưng anh vừa trải qua một trong những mùa giải bị đánh giá là thất vọng nhất kể từ khi khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Arsenal, Man City, Chelsea và hàng loạt ông lớn theo dõi sát tình hình

Theo TEAMtalk, Arsenal đặc biệt quan tâm tới Valverde và rất muốn đưa tiền vệ 27 tuổi tới sân Emirates trong mùa hè này. Ngoài Arsenal, Chelsea và Man City cũng đang theo dõi sát tình hình của tuyển thủ Uruguay. PSG được cho là một trong những đội bóng muốn bổ sung Valverde vào hàng tiền vệ nhiều ngôi sao của họ.

Trong khi đó, truyền thông Nam Mỹ tiết lộ Bayern Munich cũng tham gia cuộc đua. CLB nước Đức tin rằng Valverde là “mẫu cầu thủ lý tưởng cho đội bóng của Vincent Kompany”.

Tuy nhiên, mọi quyết định chuyển nhượng tại Real Madrid được cho là sẽ tạm hoãn cho tới khi vị trí HLV trưởng được xác định.