Dàn sao Real đòi bán đội phó Valverde, Arsenal - Man City - PSG săn đón

Trận đấu nổi bật

Real Betis vs Elche
Real Betis - BET Real Betis
Elche - ELC Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Osasuna - OSA Osasuna
Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Manchester City - MCI Manchester City
Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Alavés - ALA Alavés
Barcelona - BAR Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Real Madrid - RMA Real Madrid
Real Oviedo - OVI Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Aston Villa - AVL Aston Villa
Liverpool - LIV Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
Stuttgart - VFB Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Freiburg - SCF Freiburg
RB Leipzig - RBL RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Werder Bremen - SVW Werder Bremen
Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Köln - KOE Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Hamburger SV - HSV Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Chelsea - CHE Chelsea
Manchester City - MCI Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Genoa - GEN Genoa
Milan - MIL Milan
Juventus vs Fiorentina
Juventus - JUV Juventus
Fiorentina - FIO Fiorentina
Pisa vs Napoli
Pisa - PIS Pisa
Napoli - NAP Napoli
Roma vs Lazio
Roma - ROM Roma
Lazio - LAZ Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Hà Nội - HAN Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Manchester United - MUN Manchester United
Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Inter Milan - INT Inter Milan
Hellas Verona - VER Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Brentford - BRE Brentford
Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Everton - EVE Everton
Sunderland - SUN Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Leeds United - LEE Leeds United
Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Fulham - FUL Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Newcastle United - NEW Newcastle United
West Ham United - WHU West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Girona - GIR Girona
Barcelona vs Real Betis
Barcelona - BAR Barcelona
Real Betis - BET Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Sevilla - SEV Sevilla
Real Madrid - RMA Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Nantes - NAN Nantes
Toulouse - TFC Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Paris FC - PAR Paris FC
Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Rennes - REN Rennes
Strasbourg vs Monaco
Strasbourg - STR Strasbourg
Monaco - ASM Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Lens - RCL Lens
Arsenal vs Burnley
Arsenal - ARS Arsenal
Burnley - BUR Burnley
Dàn sao Real đòi bán đội phó Valverde, Arsenal - Man City - PSG săn đón

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid

Real Madrid được dự đoán sẽ thực hiện nhiều thay đổi lớn trong mùa hè tới, trong bối cảnh đội bóng trải qua một mùa giải không như kỳ vọng.

  

Các trụ cột Real đòi bán Valverde sau vụ ẩu đả

Theo nhiều nguồn tin, không khí trong phòng thay đồ Real Madrid đang trở nên căng thẳng sau vụ xung đột giữa Federico Valverde và Aurélien Tchouaméni.

Sự việc xảy ra vào tuần trước khi 2 cầu thủ lao vào đánh nhau trong phòng thay đồ. Valverde được cho là bị chấn thương ở vùng đầu sau vụ việc và sau đó không ra sân. Ban lãnh đạo Real Madrid đã xử phạt cả 2 cầu thủ 500.000 euro mỗi người và khép lại vụ kỷ luật nội bộ.

Arsenal, Man City hay PSG đều sẵn sàng đón Valverde nếu Real quyết định bán anh

Tuy nhiên, theo nhà báo Ramon Alvarez de Mon, sự cố này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa Valverde và một số đồng đội.

Nguồn tin cho biết nhiều nhân vật có tiếng nói trong phòng thay đồ Real Madrid đã đề nghị bán đội phó của CLB ngay trong mùa hè này. Dù đóng góp lớn cho đội bóng trong nhiều năm qua, tình hình hiện tại được đánh giá là “nhạy cảm” và khó kiểm soát.

Valverde bị cho là người khiến mâu thuẫn leo thang

Theo các thông tin được tiết lộ, dù Real Madrid xử phạt cả hai cầu thủ ngang nhau, nội bộ đội bóng lại cho rằng Valverde là người phải chịu trách nhiệm nhiều hơn. Tiền vệ người Uruguay bị cho là liên tục thử thách sự kiên nhẫn của Tchouaméni trong các buổi tập.

Ban đầu là những lời chỉ trích, sau đó là các pha va chạm quyết liệt trên sân tập. Mọi chuyện càng căng thẳng khi Valverde cáo buộc Tchouaméni làm lộ thông tin nội bộ cho truyền thông trước khi xung đột chuyển thành bạo lực.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Real Madrid cũng được cho là cân nhắc kỹ khả năng bán Valverde vì vấn đề tài chính.

Nếu đưa cầu thủ này lên thị trường chuyển nhượng trong bối cảnh hiện tại, các CLB khác có thể hiểu rằng Real Madrid đang muốn đẩy anh đi, từ đó khiến vị thế đàm phán của đội bóng Tây Ban Nha suy yếu đáng kể.

Valverde hiện còn hợp đồng với Real Madrid tới năm 2029, nhưng anh vừa trải qua một trong những mùa giải bị đánh giá là thất vọng nhất kể từ khi khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Arsenal, Man City, Chelsea và hàng loạt ông lớn theo dõi sát tình hình

Theo TEAMtalk, Arsenal đặc biệt quan tâm tới Valverde và rất muốn đưa tiền vệ 27 tuổi tới sân Emirates trong mùa hè này. Ngoài Arsenal, Chelsea và Man City cũng đang theo dõi sát tình hình của tuyển thủ Uruguay. PSG được cho là một trong những đội bóng muốn bổ sung Valverde vào hàng tiền vệ nhiều ngôi sao của họ.

Trong khi đó, truyền thông Nam Mỹ tiết lộ Bayern Munich cũng tham gia cuộc đua. CLB nước Đức tin rằng Valverde là “mẫu cầu thủ lý tưởng cho đội bóng của Vincent Kompany”.

Tuy nhiên, mọi quyết định chuyển nhượng tại Real Madrid được cho là sẽ tạm hoãn cho tới khi vị trí HLV trưởng được xác định.

Barcelona rước cúp La Liga được 750.000 fan chào đón, Yamal trêu tức Real
Các CĐV cũng như dàn sao Barcelona để lại hình ảnh đáng chú ý trong ngày đội chủ sân Camp Nou thực hiện rước cúp vô địch La Liga mùa giải 2025/26.

-12/05/2026 14:50 PM (GMT+7)
