Trực tiếp bóng đá Mallorca - Barcelona: Sức mạnh nhà đương kim vô địch (La Liga)
(0h30, 17/8, vòng 1 La Liga) Barcelona bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chuyến hành quân đến sân của Mallorca. Đây hứa hẹn sẽ là trận cầu tưng bừng bàn thắng.
Laliga | 0h30, 17/8 |
Điểm
Roman
Morey
Raillo
Valjent
Mojica
Costa
Morlanes
Asano
Darder
Torre
Muriqi
Điểm
Joan Garcia
Kounde
Araujo
Cubarsi
Balde
De Jong
Pedri
Yamal
Lopez
Raphinha
Torres
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚽ Chờ sức mạnh của Barca
Trong trận đấu với Mallorca, HLV Hansi Flick nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm thể hiện sức mạnh với cả giải đấu. Đây lại là "con mồi" ưa thích của đội bóng xứ Catalunya, Barcelona thường giành chiến thắng với cách biệt lớn.
Trong 15 lần đối đầu gần nhất tại La Liga, Mallorca đã thua tới 14 trận. Lần gần nhất đội chủ sân Son Moix vượt qua Barcelona đã cách đây 16 năm. Xem ra cơ hội tạo cú sốc của Mallorca trong ngày ra quân là gần như bất khả thi.
🎯 Chủ nhà mơ gây sốc
Mallorca sẽ cần đến sự may mắn cùng hàng phòng ngự có lối chơi kỷ luật, chặt chẽ để ngăn chặn hàng tấn công mạnh khủng khiếp của Barcelona. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ khó khăn, rất nhiều đội bóng đã thất bại trong việc kiềm tỏa các chân sút của Barcelona vào mùa giải trước.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/08/2025 16:32 PM (GMT+7)