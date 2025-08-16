Trực tiếp bóng đá Mallorca - Barcelona: Sức mạnh nhà đương kim vô địch (La Liga)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng 16/08/25 - Trực tiếp
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
0
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
1
Aston Villa vs Newcastle United 16/08/25 - Trực tiếp
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
0
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
0
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp bóng đá Mallorca - Barcelona: Sức mạnh nhà đương kim vô địch (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Barcelona La liga 2025-26

(0h30, 17/8, vòng 1 La Liga) Barcelona bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chuyến hành quân đến sân của Mallorca. Đây hứa hẹn sẽ là trận cầu tưng bừng bàn thắng.

  

Laliga | 0h30, 17/8 |

Mallorca
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Barcelona: Sức mạnh nhà đương kim vô địch (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Barcelona: Sức mạnh nhà đương kim vô địch (La Liga) - 1
Barcelona
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Barcelona: Sức mạnh nhà đương kim vô địch (La Liga) - 1
Roman, Morey, Raillo, Valjent, Mojica, Costa, Morlanes, Asano, Darder, Torre, Muriqi
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Barcelona: Sức mạnh nhà đương kim vô địch (La Liga) - 1
Joan Garcia, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Lopez, Raphinha, Torres

Chờ sức mạnh của Barca

Trong trận đấu với Mallorca, HLV Hansi Flick nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm thể hiện sức mạnh với cả giải đấu. Đây lại là "con mồi" ưa thích của đội bóng xứ Catalunya, Barcelona thường giành chiến thắng với cách biệt lớn.

Trong 15 lần đối đầu gần nhất tại La Liga, Mallorca đã thua tới 14 trận. Lần gần nhất đội chủ sân Son Moix vượt qua Barcelona đã cách đây 16 năm. Xem ra cơ hội tạo cú sốc của Mallorca trong ngày ra quân là gần như bất khả thi.

🎯 Chủ nhà mơ gây sốc

Mallorca sẽ cần đến sự may mắn cùng hàng phòng ngự có lối chơi kỷ luật, chặt chẽ để ngăn chặn hàng tấn công mạnh khủng khiếp của Barcelona. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ khó khăn, rất nhiều đội bóng đã thất bại trong việc kiềm tỏa các chân sút của Barcelona vào mùa giải trước. 

8

