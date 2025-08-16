Trực tiếp bóng đá Mallorca - Barcelona: Sức mạnh nhà đương kim vô địch (La Liga)

Laliga | 0h30, 17/8 | Mallorca 0 - 0 Barcelona (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Mallorca vs Barcelona Barcelona Điểm Roman Morey Raillo Valjent Mojica Costa Morlanes Asano Darder Torre Muriqi Điểm Joan Garcia Kounde Araujo Cubarsi Balde De Jong Pedri Yamal Lopez Raphinha Torres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mallorca Mallorca Barcelona Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Roman, Morey, Raillo, Valjent, Mojica, Costa, Morlanes, Asano, Darder, Torre, Muriqi Joan Garcia, Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Lopez, Raphinha, Torres

⚽ Chờ sức mạnh của Barca

Trong trận đấu với Mallorca, HLV Hansi Flick nhiều khả năng sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất nhằm thể hiện sức mạnh với cả giải đấu. Đây lại là "con mồi" ưa thích của đội bóng xứ Catalunya, Barcelona thường giành chiến thắng với cách biệt lớn.

Trong 15 lần đối đầu gần nhất tại La Liga, Mallorca đã thua tới 14 trận. Lần gần nhất đội chủ sân Son Moix vượt qua Barcelona đã cách đây 16 năm. Xem ra cơ hội tạo cú sốc của Mallorca trong ngày ra quân là gần như bất khả thi.

🎯 Chủ nhà mơ gây sốc

Mallorca sẽ cần đến sự may mắn cùng hàng phòng ngự có lối chơi kỷ luật, chặt chẽ để ngăn chặn hàng tấn công mạnh khủng khiếp của Barcelona. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ khó khăn, rất nhiều đội bóng đã thất bại trong việc kiềm tỏa các chân sút của Barcelona vào mùa giải trước.