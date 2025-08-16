Rashford nguy cơ lỡ trận mở màn La Liga, Barca khốn khổ tìm cách "chữa cháy"

🟥 Rashford khó lòng dự trận mở màn La Liga

Tiền đạo cánh Marcus Rashford đã gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn được gần 1 tháng. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh đang đối diện nguy cơ không thể ra sân cho Barca, do đội bóng La Liga vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu cho tân binh mang áo số 14.

Rashford vẫn chưa chắc chắn về khả năng ra sân ở vòng mở màn La Liga

Hiện tại, La Liga đang áp đặt lệnh trừng phạt với Barca vì vượt quá giới hạn quỹ lương. Hôm thứ Tư (13/8), đội chủ sân Nou Camp được phép đăng ký thủ môn Joan Garcia sau khi Marc-Andre ter Stegen chấp thuận với yêu cầu ký vào báo cáo y khoa, khiến anh phải ngồi ngoài 4 tháng thay vì 3 tháng theo kế hoạch của thủ môn này.

Dù vậy, Rashford, thủ môn Wojciech Szczesny và Gerard Martin vẫn chưa có tên trong danh sách thi đấu trận mở màn gặp Mallorca vào lúc 0h30 ngày 17/8 (giờ Hà Nội).

Theo Athletic, ban lãnh đạo Barca đã mạo hiểm đặt tài sản cá nhân để bảo đảm khoản vay ngân hàng trị giá 7 triệu euro. Chưa rõ động thái “khẩn cấp” này có đủ để giúp Rashford và các tân binh khác được đăng ký hay không, do phía La Liga chưa công bố phản hồi. Barcelona tin rằng họ sẽ kịp hoàn tất thủ tục trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại vào ngày 1/9.

⏱️ Điều gì chờ đợi ngôi sao người Anh?

Nếu lỡ thời hạn trên, các cầu thủ chưa được đăng ký sẽ phải ngồi ngoài cho tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tháng 1 năm sau, thời điểm Barca có thể thử lại. Rashford vốn kỳ vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng ở Nou Camp sau khi rời Man United theo hợp đồng cho mượn một mùa.

Không phải tự nhiên Nico Williams từ bỏ cơ hội gia nhập Barca

Trước tình hình này, Rashford vẫn tỏ ra bình thản. Trả lời trước chuyến du đấu châu Á của Barca, anh nói: “Tôi bình tĩnh, tin rằng CLB sẽ giải quyết ổn thỏa. Tôi chỉ tập trung vào tập luyện và duy trì thể trạng tốt nhất để bắt đầu mùa giải".

Điều khiến Rashford phải lo lắng là việc Nico Williams từng từ chối gia nhập vì Barca không đảm bảo sẽ đăng ký thành công cho cầu thủ này. Williams thậm chí yêu cầu điều khoản cho phép ra đi tự do nếu không được đăng ký, nhưng Barca đã từ chối. Việc Rashford đặt niềm tin vào đội bóng xứ Catalunya liệu có đúng đắn hay không vẫn còn là dấu hỏi.