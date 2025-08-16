Rashford nguy cơ lỡ trận mở màn La Liga, Barca khốn khổ tìm cách "chữa cháy"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Rashford nguy cơ lỡ trận mở màn La Liga, Barca khốn khổ tìm cách "chữa cháy"

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona Marcus Rashford
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Marcus Rashford đối mặt ác mộng tại Barcelona sau khi rời Man United, khi đội bóng xứ Catalunya buộc phải đưa ra quyết định “khẩn cấp”. Khả năng ngôi sao người Anh vắng mặt ở trận mở màn La Liga của Barca là rất lớn.

  

🟥 Rashford khó lòng dự trận mở màn La Liga

Tiền đạo cánh Marcus Rashford đã gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn được gần 1 tháng. Tuy nhiên, ngôi sao người Anh đang đối diện nguy cơ không thể ra sân cho Barca, do đội bóng La Liga vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu cho tân binh mang áo số 14.

Rashford vẫn chưa chắc chắn về khả năng ra sân ở vòng mở màn La Liga

Rashford vẫn chưa chắc chắn về khả năng ra sân ở vòng mở màn La Liga

Hiện tại, La Liga đang áp đặt lệnh trừng phạt với Barca vì vượt quá giới hạn quỹ lương. Hôm thứ Tư (13/8), đội chủ sân Nou Camp được phép đăng ký thủ môn Joan Garcia sau khi Marc-Andre ter Stegen chấp thuận với yêu cầu ký vào báo cáo y khoa, khiến anh phải ngồi ngoài 4 tháng thay vì 3 tháng theo kế hoạch của thủ môn này.

Dù vậy, Rashford, thủ môn Wojciech Szczesny và Gerard Martin vẫn chưa có tên trong danh sách thi đấu trận mở màn gặp Mallorca vào lúc 0h30 ngày 17/8 (giờ Hà Nội).

Theo Athletic, ban lãnh đạo Barca đã mạo hiểm đặt tài sản cá nhân để bảo đảm khoản vay ngân hàng trị giá 7 triệu euro. Chưa rõ động thái “khẩn cấp” này có đủ để giúp Rashford và các tân binh khác được đăng ký hay không, do phía La Liga chưa công bố phản hồi. Barcelona tin rằng họ sẽ kịp hoàn tất thủ tục trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại vào ngày 1/9.

⏱️ Điều gì chờ đợi ngôi sao người Anh?

Nếu lỡ thời hạn trên, các cầu thủ chưa được đăng ký sẽ phải ngồi ngoài cho tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông vào tháng 1 năm sau, thời điểm Barca có thể thử lại. Rashford vốn kỳ vọng sẽ nhanh chóng hòa nhập và tỏa sáng ở Nou Camp sau khi rời Man United theo hợp đồng cho mượn một mùa.

Không phải tự nhiên Nico Williams từ bỏ cơ hội gia nhập Barca

Không phải tự nhiên Nico Williams từ bỏ cơ hội gia nhập Barca

Trước tình hình này, Rashford vẫn tỏ ra bình thản. Trả lời trước chuyến du đấu châu Á của Barca, anh nói: “Tôi bình tĩnh, tin rằng CLB sẽ giải quyết ổn thỏa. Tôi chỉ tập trung vào tập luyện và duy trì thể trạng tốt nhất để bắt đầu mùa giải".

Điều khiến Rashford phải lo lắng là việc Nico Williams từng từ chối gia nhập vì Barca không đảm bảo sẽ đăng ký thành công cho cầu thủ này. Williams thậm chí yêu cầu điều khoản cho phép ra đi tự do nếu không được đăng ký, nhưng Barca đã từ chối. Việc Rashford đặt niềm tin vào đội bóng xứ Catalunya liệu có đúng đắn hay không vẫn còn là dấu hỏi.

8

Manchester United - Arsenal 17.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 17/08
Thể lệ
Cựu thủ môn Ngoại hạng Anh ăn thẻ đỏ, mắc 2 sai lầm gây sốc ngày mở màn La Liga
Cựu thủ môn Ngoại hạng Anh ăn thẻ đỏ, mắc 2 sai lầm gây sốc ngày mở màn La Liga

Tại vòng khai mạc La Liga mùa 2025/26, Girona đã phải hứng chịu cơn ác mộng ngay trên sân nhà Montilivi khi cựu thủ môn Tottenham - Paulo Gazzaniga...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 08:12 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN