Nóng phòng thay đồ Real Madrid: Rodrygo thừa thắng xông lên, Alaba giúp Alonso thở phào

⚽ Màn khởi động tệ hại của Vinicius cho mùa giải mới

Real Madrid có trận giao hữu duy nhất chuẩn bị trước thềm mùa giải mới bằng màn đối đầu với WSG Tirol. Những khoảng cách, chênh lệch về mặt đẳng cấp, chất lượng đội hình đã được “Kền kền trắng” cụ thể hóa qua chiến thắng áp đảo 4-0.

Vinicius chuẩn bị cho mùa giải mới theo cách rất tệ

Với 1 cú đúp cùng 1 pha kiến tạo, Kylian Mbappe đương nhiên là ngôi sao lớn nhất trên sân Tivoli-Neu. Tuy nhiên, càng nhìn vào sự thăng tiến vượt bậc của Mbappe sau gần 1 năm gắn bó, CĐV Los Blancos lại càng ngán ngẩm với Vinicius, người từng được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng đội trưởng tuyển Pháp giúp Real Madrid tạo nên hàng tấn công đáng gờm bậc nhất châu Âu.

62 phút góp mặt trên sân, ngôi sao người Brazil lờ mờ như 1 bóng ma bên hành lang biên trái, không bàn thắng, không kiến tạo, không 1 cú dứt điểm và tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ đạt 78%. Những con số không hề xứng trong ngày Vinicius nhận vinh dự đeo băng thủ quân CLB vĩ đại nhất lịch sử thế giới.

Phong độ sa sút không phanh dần trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho vị thế tại Bernabeu của cầu thủ 25 tuổi. Từ cái uy của ngôi sao số 1 ở đội bóng là “vua cúp C1”, dẫn dắt CLB đến 2 danh hiệu Champions League giai đoạn 2022 - 2024, suốt hơn 1 năm qua, Vinicius chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Mùa giải 2024/25, ngôi sao chạy cánh sinh năm 2000 ghi 22 bàn sau 58 trận ra sân, thành tích giảm sút đáng kể so với con số 24 bàn nhưng chỉ sau 39 trận ở chiến dịch 2023/24. Đến FIFA Club World Cup, Vinicius cũng chỉ để lại dấu ấn với 1 bàn thắng, mất tích hoàn toàn trong các trận cầu lớn.

Vinicius từng tuyên bố sẽ cố gắng gấp 10 lần sau khi hụt Quả bóng vàng 2024 vào tay Rodri, nhưng giờ đây những phát ngôn mạnh miệng, kèm theo thái độ vùng vằng đến khó chịu khi bị ban lãnh đạo từ chối yêu cầu tăng lương, đang khiến Vinicius dần trở thành cái gai chướng mắt đối với người hâm mộ Real.

⏱️ Rodrygo “lội ngược dòng”, chiếm vị trí chắc chắn ở Real Madrid?

Tại Bernabeu lúc này, Mbappe chứ không ai khác là ngôi sao số 1. Do đó, muốn trụ lại trên hàng công “Kền kền trắng”, các cầu thủ, ngay cả Vinicius, nên tìm được tiếng nói chung với chân sút 26 tuổi thay vì tìm cách cạnh tranh trực tiếp.

Rodrygo sáng cửa trụ lại Real Madrid

Vinicius có lẽ không muốn hạ cái tôi cao vút, nhưng Rodrygo thì “khôn khéo” nhằm cứu vãn tương lai tại CLB. Ở trận thắng giòn giã trước Tirol, Rodrygo được tung vào sân trong hiệp 2 để thế chỗ chính Vinicius. Được thi đấu trong vai trò tiền đạo trái sở trường, cầu thủ sinh năm 2001 đã để lại 30 phút đáng nhớ.

Chỉ cần 1/2 thời lượng góp mặt trên sân so với Vinicius, Rodrygo vẫn biết cách khiến tất cả phải nhắc đến tên mình với bàn thắng ấn định tỷ số 4-0.

Rodrygo thi đấu xông xáo, tung đến 2 cú dứt điểm, có 1 lần rê bóng qua người thành công. Quan trọng hơn hết, chân sút 24 tuổi phối hợp ăn ý với Mbappe.

Dù trên lý thuyết là 1 tiền đạo trái nhưng Rodrygo hoạt động rộng, thường xuyên hoán đổi vị trí trung phong cắm với Mbappe, giúp hàng công Real trở nên biến hóa khôn lường, từ đây tạo điều kiện giúp Mbappe trở lại với vai trò quen thuộc, từng làm nên tên tuổi tại PSG, thay vì bị gò trong vòng cấm.

30 phút trước Tirol dù không nhiều nhưng cũng đủ để Alonso tìm thấy lý do để thay đổi quan điểm với Rodrygo. Hiện giờ, anh có thể sẽ không phải là sự lựa chọn hàng đầu trên công. Tuy nhiên, khi sắm vai như 1 phương án xoay tua chất lượng bên hành lang trái bên cạnh Vinicius, lối chơi biến hóa của Rodrygo hứa hẹn sẽ mang đến các bài đánh khôn lường cho “Kền kền trắng” mùa tới.

Rodrygo vừa trải qua những tháng không mấy yên bình liên quan đến sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân, nhưng ngôi sao đa năng sinh năm 2001 không hề tỏ ý bất bình, thiếu chuyên nghiệp trong cách ứng xử với Real. Ở Rodrygo luôn ẩn chứa một tình yêu thuần khiết, cháy bỏng cho Los Blancos và cứ nhìn vào tiền đạo đồng hương chơi thiếu ổn định, Rodrygo xứng đáng nhận lấy cơ hội từ Alonso.

📈 Phương án Alaba giúp Alonso không cần mua thêm tiền vệ?

Không chỉ Rodrygo đang tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, ở trận giao hữu mới đây, Alaba cũng dần cảm nhận hơi ấm sau một năm đau đớn vì chấn thương.

Alaba có thể mang đến nhiều phương án chiến thuật cho Real Madrid

Trong chiến thắng vừa qua, Alonso đã mang đến bất ngờ thú vị khi tung David Alaba vào sân, nhưng không phải ở vị trí trung vệ quen thuộc, mà là tiền vệ trung tâm. Quyết định này lập tức thu hút sự chú ý, và Alaba đã đáp lại bằng một màn trình diễn đầy tích cực.

Trên sân, ngôi sao người Áo cho thấy khả năng điều phối bóng mạch lạc, những đường chuyền chất lượng, cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén. Khả năng chuyền dài vượt tuyến chính xác, kết hợp cùng sự điềm tĩnh trong kiểm soát nhịp độ, giúp Alaba quán xuyến tuyến giữa đầy hiệu quả. Sự hiện diện của anh không chỉ mang lại sự an toàn trong khâu phòng ngự từ xa, mà còn mở ra nhiều phương án tấn công mạch lạc cho Real.

Đây chẳng phải vai trò mới lạ đối với tuyển thủ người Áo khi Alaba từng được bố trí đá tiền vệ tại Bayern Munich dưới triều đại Hansi Flick, nơi anh sở hữu trung bình 78 đường chuyền/trận với tỷ lệ chính xác 88% và luôn đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự.

Với màn thể hiện trước Tirol, Alaba cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành một phương án xoay tua chất lượng cho Aurelien Tchouameni, hoặc được sử dụng ở những trận đấu mà Real cần kiểm soát thế trận.

Đây cũng có thể trở thành “tấm vé” giúp cựu sao “Hùm xám” níu giữ tương lai tại Bernabeu, sau hơn một năm phải ngồi ngoài vì chấn thương. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ở cơ hội mới, Alaba sẽ không chỉ tránh được nguy cơ trở thành “người thừa” ở hàng thủ, mà còn tái xuất như một thủ lĩnh thầm lặng nơi trung tuyến, mang đến cho Alonso thêm một lựa chọn chiến lược quý giá.