Nóng phòng thay đồ Real Madrid: Rodrygo thừa thắng xông lên, Alaba giúp Alonso thở phào

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Nóng phòng thay đồ Real Madrid: Rodrygo thừa thắng xông lên, Alaba giúp Alonso thở phào

Sự kiện: La liga 2025-26 Vinicius Junior Real Madrid
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Từ thế tưởng chừng không còn tương lai tại Bernabeu, bị đội bóng rao bán phũ phàng, Rodrygo Goes đang âm thầm lấy lại niềm tin ở Real. Trong khi đó, Xabi Alonso đang không ngừng thử nghiệm những nhân tố mới nhằm nâng cấp tuyến tiền vệ trong bối cảnh ban lãnh đạo phớt lờ mọi yêu cầu chuyển nhượng.

  

⚽ Màn khởi động tệ hại của Vinicius cho mùa giải mới

Real Madrid có trận giao hữu duy nhất chuẩn bị trước thềm mùa giải mới bằng màn đối đầu với WSG Tirol. Những khoảng cách, chênh lệch về mặt đẳng cấp, chất lượng đội hình đã được “Kền kền trắng” cụ thể hóa qua chiến thắng áp đảo 4-0.

Vinicius chuẩn bị cho mùa giải mới theo cách rất tệ

Vinicius chuẩn bị cho mùa giải mới theo cách rất tệ

Với 1 cú đúp cùng 1 pha kiến tạo, Kylian Mbappe đương nhiên là ngôi sao lớn nhất trên sân Tivoli-Neu. Tuy nhiên, càng nhìn vào sự thăng tiến vượt bậc của Mbappe sau gần 1 năm gắn bó, CĐV Los Blancos lại càng ngán ngẩm với Vinicius, người từng được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng đội trưởng tuyển Pháp giúp Real Madrid tạo nên hàng tấn công đáng gờm bậc nhất châu Âu.

62 phút góp mặt trên sân, ngôi sao người Brazil lờ mờ như 1 bóng ma bên hành lang biên trái, không bàn thắng, không kiến tạo, không 1 cú dứt điểm và tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ đạt 78%. Những con số không hề xứng trong ngày Vinicius nhận vinh dự đeo băng thủ quân CLB vĩ đại nhất lịch sử thế giới.

Phong độ sa sút không phanh dần trở thành hồi chuông cảnh tỉnh cho vị thế tại Bernabeu của cầu thủ 25 tuổi. Từ cái uy của ngôi sao số 1 ở đội bóng là “vua cúp C1”, dẫn dắt CLB đến 2 danh hiệu Champions League giai đoạn 2022 - 2024, suốt hơn 1 năm qua, Vinicius chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Mùa giải 2024/25, ngôi sao chạy cánh sinh năm 2000 ghi 22 bàn sau 58 trận ra sân, thành tích giảm sút đáng kể so với con số 24 bàn nhưng chỉ sau 39 trận ở chiến dịch 2023/24. Đến FIFA Club World Cup, Vinicius cũng chỉ để lại dấu ấn với 1 bàn thắng, mất tích hoàn toàn trong các trận cầu lớn.

Vinicius từng tuyên bố sẽ cố gắng gấp 10 lần sau khi hụt Quả bóng vàng 2024 vào tay Rodri, nhưng giờ đây những phát ngôn mạnh miệng, kèm theo thái độ vùng vằng đến khó chịu khi bị ban lãnh đạo từ chối yêu cầu tăng lương, đang khiến Vinicius dần trở thành cái gai chướng mắt đối với người hâm mộ Real.

⏱️ Rodrygo “lội ngược dòng”, chiếm vị trí chắc chắn ở Real Madrid?

Tại Bernabeu lúc này, Mbappe chứ không ai khác là ngôi sao số 1. Do đó, muốn trụ lại trên hàng công “Kền kền trắng”, các cầu thủ, ngay cả Vinicius, nên tìm được tiếng nói chung với chân sút 26 tuổi thay vì tìm cách cạnh tranh trực tiếp.

Rodrygo sáng cửa trụ lại Real Madrid

Rodrygo sáng cửa trụ lại Real Madrid

Vinicius có lẽ không muốn hạ cái tôi cao vút, nhưng Rodrygo thì “khôn khéo” nhằm cứu vãn tương lai tại CLB. Ở trận thắng giòn giã trước Tirol, Rodrygo được tung vào sân trong hiệp 2 để thế chỗ chính Vinicius. Được thi đấu trong vai trò tiền đạo trái sở trường, cầu thủ sinh năm 2001 đã để lại 30 phút đáng nhớ.

Chỉ cần 1/2 thời lượng góp mặt trên sân so với Vinicius, Rodrygo vẫn biết cách khiến tất cả phải nhắc đến tên mình với bàn thắng ấn định tỷ số 4-0.

Rodrygo thi đấu xông xáo, tung đến 2 cú dứt điểm, có 1 lần rê bóng qua người thành công. Quan trọng hơn hết, chân sút 24 tuổi phối hợp ăn ý với Mbappe.

Dù trên lý thuyết là 1 tiền đạo trái nhưng Rodrygo hoạt động rộng, thường xuyên hoán đổi vị trí trung phong cắm với Mbappe, giúp hàng công Real trở nên biến hóa khôn lường, từ đây tạo điều kiện giúp Mbappe trở lại với vai trò quen thuộc, từng làm nên tên tuổi tại PSG, thay vì bị gò trong vòng cấm.

30 phút trước Tirol dù không nhiều nhưng cũng đủ để Alonso tìm thấy lý do để thay đổi quan điểm với Rodrygo. Hiện giờ, anh có thể sẽ không phải là sự lựa chọn hàng đầu trên công. Tuy nhiên, khi sắm vai như 1 phương án xoay tua chất lượng bên hành lang trái bên cạnh Vinicius, lối chơi biến hóa của Rodrygo hứa hẹn sẽ mang đến các bài đánh khôn lường cho “Kền kền trắng” mùa tới.

Rodrygo vừa trải qua những tháng không mấy yên bình liên quan đến sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân, nhưng ngôi sao đa năng sinh năm 2001 không hề tỏ ý bất bình, thiếu chuyên nghiệp trong cách ứng xử với Real. Ở Rodrygo luôn ẩn chứa một tình yêu thuần khiết, cháy bỏng cho Los Blancos và cứ nhìn vào tiền đạo đồng hương chơi thiếu ổn định, Rodrygo xứng đáng nhận lấy cơ hội từ Alonso.

📈 Phương án Alaba giúp Alonso không cần mua thêm tiền vệ?

Không chỉ Rodrygo đang tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, ở trận giao hữu mới đây, Alaba cũng dần cảm nhận hơi ấm sau một năm đau đớn vì chấn thương.

Alaba có thể mang đến nhiều phương án chiến thuật cho Real Madrid

Alaba có thể mang đến nhiều phương án chiến thuật cho Real Madrid

Trong chiến thắng vừa qua, Alonso đã mang đến bất ngờ thú vị khi tung David Alaba vào sân, nhưng không phải ở vị trí trung vệ quen thuộc, mà là tiền vệ trung tâm. Quyết định này lập tức thu hút sự chú ý, và Alaba đã đáp lại bằng một màn trình diễn đầy tích cực.

Trên sân, ngôi sao người Áo cho thấy khả năng điều phối bóng mạch lạc, những đường chuyền chất lượng, cùng nhãn quan chiến thuật sắc bén. Khả năng chuyền dài vượt tuyến chính xác, kết hợp cùng sự điềm tĩnh trong kiểm soát nhịp độ, giúp Alaba quán xuyến tuyến giữa đầy hiệu quả. Sự hiện diện của anh không chỉ mang lại sự an toàn trong khâu phòng ngự từ xa, mà còn mở ra nhiều phương án tấn công mạch lạc cho Real.

Đây chẳng phải vai trò mới lạ đối với tuyển thủ người Áo khi Alaba từng được bố trí đá tiền vệ tại Bayern Munich dưới triều đại Hansi Flick, nơi anh sở hữu trung bình 78 đường chuyền/trận với tỷ lệ chính xác 88% và luôn đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự.

Với màn thể hiện trước Tirol, Alaba cho thấy anh hoàn toàn có thể trở thành một phương án xoay tua chất lượng cho Aurelien Tchouameni, hoặc được sử dụng ở những trận đấu mà Real cần kiểm soát thế trận.

Đây cũng có thể trở thành “tấm vé” giúp cựu sao “Hùm xám” níu giữ tương lai tại Bernabeu, sau hơn một năm phải ngồi ngoài vì chấn thương. Nếu tiếp tục duy trì phong độ ở cơ hội mới, Alaba sẽ không chỉ tránh được nguy cơ trở thành “người thừa” ở hàng thủ, mà còn tái xuất như một thủ lĩnh thầm lặng nơi trung tuyến, mang đến cho Alonso thêm một lựa chọn chiến lược quý giá.

8

Manchester United - Arsenal 17.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Manchester United
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 17/08
Thể lệ
Dự đoán tỷ số khai mạc La Liga: Real - Barcelona dễ thắng lớn, chờ ẩn số thú vị
Dự đoán tỷ số khai mạc La Liga: Real - Barcelona dễ thắng lớn, chờ ẩn số thú vị

Real Madrid và Barcelona đều gặp những đối thủ "dưới cơ" ở vòng 1 La Liga 2025/26.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Việt Tùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 08:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN