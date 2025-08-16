Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Video bóng đá Villarreal - Oviedo: Thẻ đỏ và penalty hỏng ăn, trả giá cực đắt (Vòng 1 La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Oviedo đã chiến đấu quả cảm trước Villarreal, cho tới khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 27.

  

Ngay trận ra quân La Liga, tân binh Oviedo đã phải chạm trán Villarreal, đội xếp thứ 5 mùa trước. Dù vậy, không ngạc nhiên khi CLB chủ quản của Santi Cazorla vẫn nhập cuộc vô cùng tự tin. Thậm chí phút 14, họ còn được hưởng phạt đền, chỉ tiếc rằng Rondon lại thực hiện không thành công.

Villarreal giành 3 điểm nhưng không hề dễ dàng trước tân binh Oviedo

Villarreal giành 3 điểm nhưng không hề dễ dàng trước tân binh Oviedo

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 27, thời điểm Alberto Reina bên phía Oviedo nhận thẻ đỏ. Chỉ 2 phút sau, Villarreal đã tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn mở tỷ số. Tác giả pha lập công là Etta Eyong. Tiếp đà thăng hoa, Phút 36, Pape Gueye nhân đôi cách biệt cho "Tàu ngầm vàng".

Bước sang hiệp 2, Villarreal thi đấu thong dong, trong khi 10 cầu thủ Oviedo cũng bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Chung cuộc, trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội chủ nhà.

Chung cuộc: Villarreal 2-0 Oviedo

Ghi bàn:

Etta Eyong 29', Gueye 36' (Pepe)

Thẻ đỏ: Reina 27'

Đội hình xuất phát:

Villarreal: Junior Reis, Mourino, Foyth, Marin, Cardona, Pepe, Comesana, Gueye, Pino, Moreno, Etta Eyon

Oviedo: Escandell, Vidal, Luengo, Calvo, Alhassane, Hassan, Sibo, Reina, Chaira, Ilic, Rondon 

Theo Đỗ Anh - Tân Thành

Tin liên quan
La liga 2025-26
