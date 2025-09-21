Trực tiếp bóng đá Mallorca - Atletico Madrid: Cơ hội "bằng vàng" dành cho HLV Simeone (La Liga)
(21h15, 21/9, vòng 5 La Liga) Atletico Madrid có nhiều lợi thế để hướng tới chiến thắng trước Mallorca ở trận đấu tới.
Laliga | 21h15, 21/9 | Metropolitano
Điểm
Roman
Maffeo
Valjent
Raillo
Mojica
Darder
Morlanes
Costa
Torre
Muriqi
Joseph
Điểm
Oblak
Llorente
Le Normand
Lenglet
Hancko
Simeone
Koke
Barrios
Gonzalez
Griezmann
Sorloth
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚽Cơ hội "bằng vàng" dành cho HLV Simeone
Atletico Madrid gần đây để thua Liverpool với tỷ số 2-3 ở Cúp C1. Tuy nhiên, vẫn cần có lời khen cho "Los Rojiblancos" khi đội bóng này có thời điểm gỡ hòa 2-2 dù bị dẫn với cách biệt 2 bàn.
Nhìn sang sân chơi La Liga, Atletico Madrid gần đây thắng Villarreal 2-0 để chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua. Do vậy, tinh thần của đoàn quân HLV Simeone được đảm bảo.
Nhìn sang đối thủ Mallorca sắp tới của Atletico Madrid, họ lại xuống tinh thần đáng kể. Mallorca vẫn chưa thắng trận nào ở La Liga ở mùa giải hiện tại khi thua 3 trận và hòa 1 trận.
PSG chứng minh cho Atletico Madrid thấy vì sao họ là đội vô địch Champions League mùa giải vừa qua.
21/09/2025 16:00 PM (GMT+7)