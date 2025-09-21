Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Atletico Madrid: Cơ hội "bằng vàng" dành cho HLV Simeone (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Atletico Madrid

(21h15, 21/9, vòng 5 La Liga) Atletico Madrid có nhiều lợi thế để hướng tới chiến thắng trước Mallorca ở trận đấu tới.

  

Laliga | 21h15, 21/9 | Metropolitano

Mallorca
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Atletico Madrid: Cơ hội "bằng vàng" dành cho HLV Simeone (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Atletico Madrid: Cơ hội "bằng vàng" dành cho HLV Simeone (La Liga) - 1
Atletico Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Atletico Madrid: Cơ hội "bằng vàng" dành cho HLV Simeone (La Liga) - 1
Roman, Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica, Darder, Morlanes, Costa, Torre, Muriqi, Joseph
Trực tiếp bóng đá Mallorca - Atletico Madrid: Cơ hội "bằng vàng" dành cho HLV Simeone (La Liga) - 1
Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez, Griezmann, Sorloth

Cơ hội "bằng vàng" dành cho HLV Simeone

Atletico Madrid gần đây để thua Liverpool với tỷ số 2-3 ở Cúp C1. Tuy nhiên, vẫn cần có lời khen cho "Los Rojiblancos" khi đội bóng này có thời điểm gỡ hòa 2-2 dù bị dẫn với cách biệt 2 bàn. 

Nhìn sang sân chơi La Liga, Atletico Madrid gần đây thắng Villarreal 2-0 để chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua. Do vậy, tinh thần của đoàn quân HLV Simeone được đảm bảo. 

Nhìn sang đối thủ Mallorca sắp tới của Atletico Madrid, họ lại xuống tinh thần đáng kể. Mallorca vẫn chưa thắng trận nào ở La Liga ở mùa giải hiện tại khi thua 3 trận và hòa 1 trận. 

Video bóng đá PSG - Atletico Madrid: Thẻ đỏ bất ngờ, "Vua" châu Âu thị uy (FIFA Club World Cup)
Video bóng đá PSG - Atletico Madrid: Thẻ đỏ bất ngờ, "Vua" châu Âu thị uy (FIFA Club World Cup)

PSG chứng minh cho Atletico Madrid thấy vì sao họ là đội vô địch Champions League mùa giải vừa qua.

Bấm xem >>

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/09/2025 16:00 PM (GMT+7)
