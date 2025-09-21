Trực tiếp bóng đá Mallorca - Atletico Madrid: Cơ hội "bằng vàng" dành cho HLV Simeone (La Liga)

Laliga | 21h15, 21/9 | Metropolitano Mallorca 0 - 0 Atletico Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Mallorca vs Atletico Madrid Atletico Madrid Điểm Roman Maffeo Valjent Raillo Mojica Darder Morlanes Costa Torre Muriqi Joseph Điểm Oblak Llorente Le Normand Lenglet Hancko Simeone Koke Barrios Gonzalez Griezmann Sorloth Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Mallorca Mallorca Atletico Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Roman, Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica, Darder, Morlanes, Costa, Torre, Muriqi, Joseph Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Simeone, Koke, Barrios, Gonzalez, Griezmann, Sorloth

⚽Cơ hội "bằng vàng" dành cho HLV Simeone

Atletico Madrid gần đây để thua Liverpool với tỷ số 2-3 ở Cúp C1. Tuy nhiên, vẫn cần có lời khen cho "Los Rojiblancos" khi đội bóng này có thời điểm gỡ hòa 2-2 dù bị dẫn với cách biệt 2 bàn.

Nhìn sang sân chơi La Liga, Atletico Madrid gần đây thắng Villarreal 2-0 để chấm dứt chuỗi trận toàn hòa và thua. Do vậy, tinh thần của đoàn quân HLV Simeone được đảm bảo.

Nhìn sang đối thủ Mallorca sắp tới của Atletico Madrid, họ lại xuống tinh thần đáng kể. Mallorca vẫn chưa thắng trận nào ở La Liga ở mùa giải hiện tại khi thua 3 trận và hòa 1 trận.