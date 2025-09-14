Video bóng đá Atletico Madrid - Villarreal: Trừng phạt sai lầm, phản công sắc lẹm (La Liga)

Villarreal có chuyến làm khách của Atletico Madrid ở vòng 4 La Liga 2025/26. Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu và Atletico Madrid sớm mở tỉ số. Phút thứ 9, hậu vệ đội khách mắc sai lầm và Julian Alvarez đã có đường chuyền dọn cỗ cho Barrios mở tỉ số.

Alvarez chơi rất năng nổ

Bàn thắng này giúp trận đấu càng trở nên sôi động. Atletico Madrid liên tục dồn ép đối thủ nhưng các tiền đạo của họ dứt điểm khá tệ. Ở phía đối diện, Moleiro cũng bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn. Cuối hiệp một, Pepe suýt lập siêu phẩm nhưng xà ngang lại cứu thua cho chủ nhà.

Bước sang hiệp hai, Villarreal chớm có ý định tấn công dồn ép đã nhận phải "gáo nước lạnh". Llorente cầm bóng dốc một mạch lên vòng cấm đối thủ và tạt bóng. Solorth không đón được bóng nhưng Nico Gonzalez đã tiếp ứng thành công để nâng tỉ số lên thành 2-0.

Villarreal buộc phải chơi thận trọng hơn và Atletico làm rung lưới đối thủ lần thứ ba. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận. Chung cuộc, Atletico Madrid giành trọn 3 điểm trước Villarreal.

Tỉ số chung cuộc: Atletico Madrid 2-0 Villarreal (H1: 1-0)

Ghi bàn: Barrios 9', Gonzalez 52'

Đội hình xuất phát

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Lenglet, Le Normand, Llorente, Gonzalez, Barrios, Koke, Simeone, Alvarez, Griezmann

Villarreal: Luiz Junior, Mourino, Foyth, Viega, Cardona, Buchanan, Partey, Pajero, Moleiro, Pepe, Mikautadze