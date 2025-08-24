Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Roma vs Bologna 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Roma - ROM Roma
1
Logo Bologna - BOL Bologna
0
Milan vs Cremonese 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
1
Logo Cremonese - CRE Cremonese
1
Levante vs Barcelona 24/08/25 - Trực tiếp
Logo Levante - LEV Levante
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
0
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Video bóng đá Atletico Madrid - Elche: Dọn tận miệng vẫn rơi đũa (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26 Atletico Madrid

(Vòng 2 La Liga) Atletico tiếp tục thể hiện thất vọng khi dẫn bàn trước, và có cơ hội chiến thắng rất mười mươi, nhưng họ vẫn có cách bỏ lỡ.

  

Video bóng đá Atletico Madrid - Elche: Dọn tận miệng vẫn rơi đũa (La Liga) - 1

Sự xuất hiện của Alexander Sorloth trong đội hình xuất phát Atletico khiến nhiều fan phấn khởi sau nhiều ngày qua tương lai của tiền đạo này bị đặt dấu hỏi, và chẳng mất bao lâu để Sorloth làm các CĐV sướng hơn nữa. Phút thứ 7, trung phong người Na Uy đã lao xuống đón quả phất dài của Hancko, anh đánh bại người kèm mình và dứt diểm khéo vào góc xa dù thủ môn Dituro đã băng ra.

Sorloth trở lại và ghi bàn đưa Atletico dẫn trước chỉ sau 7 phút

Sorloth trở lại và ghi bàn đưa Atletico dẫn trước chỉ sau 7 phút

5 phút sau tỷ số đáng lẽ phải là 2-0, Alvarez đã thoát người rất hay và đưa xuống cho Almada dọn cỗ, nhưng Sorloth lại đưa bóng đập người Dituro. Mải mê tấn công, phút 17 Atletico bị Elche phản công và Rafa Mir kết thúc pha phối hợp 3 người để đánh bại Oblak gỡ hòa 1-1 cho Elche.

Atletico lại phải tràn lên và ở phút 40, Giuliano Simeone đã đưa bóng dội khung gỗ mặc dù có vẻ anh đã ở vào thế việt vị. Sang hiệp 2, Atletico vẫn ép sân nhưng các mũi nhọn tấn công của họ tỏ ra quá uể oải và không sẵn sàng cho các tình huống bóng quyết định, bao gồm cả Sorloth, khiến HLV Simeone quyết định thay Gallagher, Griezmann và Raspadori vào sân.

Cơ hội ghi bàn bắt đầu xuất hiện trong khoảng 15 phút cuối trận cho Atletico, nhưng Simeone chỉ biết lắc đầu. Llorente đã chỉ còn thủ môn trước mặt ở phút 80 khi được Barrios dọn cỗ, nhưng bằng cách nào đó cầu thủ này sửa bóng đi chệch cột dọc. Tới phút 88, Llorente đã chuyền vào rất nguy hiểm nhưng không ai đón được bóng ở cự ly sát cầu môn.

Llorente bỏ lỡ trong thế đối mặt thủ môn

Llorente bỏ lỡ trong thế đối mặt thủ môn

Atletico đòi penalty ở phút 90+4 khi cả Raspadori rồi Gallagher ngã trong vòng cấm Elche từ các pha va chạm, nhưng trọng tài không đáp ứng đòi hỏi đó. Chỉ có kết quả hòa 1-1, Atletico mới có 1 điểm sau 2 vòng đầu.

Tỷ số trận đấu: Atletico Madrid 1-1 Elche (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn (kiến tạo)

- Atletico Madrid: Sorloth 7' (Hancko)

- Elche: Rafa Mir 15' (Alvaro Rodriguez)

Đội hình xuất phát: 

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Llorente, Almada, Barrios, Cardoso, Simeone, Alvarez, Sorloth.

Elche: Dituro, Nunez, Bigas, Affengruber, Donald, Valera, Aguado, Febas, Mendoza, Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.

Video bóng đá Mallorca - Celta Vigo: Bước ngoặt từ các hậu vệ, vỡ òa phút 87 (La Liga)
Video bóng đá Mallorca - Celta Vigo: Bước ngoặt từ các hậu vệ, vỡ òa phút 87 (La Liga)

(Vòng 2 La Liga) Áp lực giành điểm dành cho hai đội là khá lớn sau trận thua ngày ra quân, bởi hai đội đều thi đấu khá thành công mùa trước.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/08/2025 01:27 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN