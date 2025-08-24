Video bóng đá Atletico Madrid - Elche: Dọn tận miệng vẫn rơi đũa (La Liga)

Sự xuất hiện của Alexander Sorloth trong đội hình xuất phát Atletico khiến nhiều fan phấn khởi sau nhiều ngày qua tương lai của tiền đạo này bị đặt dấu hỏi, và chẳng mất bao lâu để Sorloth làm các CĐV sướng hơn nữa. Phút thứ 7, trung phong người Na Uy đã lao xuống đón quả phất dài của Hancko, anh đánh bại người kèm mình và dứt diểm khéo vào góc xa dù thủ môn Dituro đã băng ra.

Sorloth trở lại và ghi bàn đưa Atletico dẫn trước chỉ sau 7 phút

5 phút sau tỷ số đáng lẽ phải là 2-0, Alvarez đã thoát người rất hay và đưa xuống cho Almada dọn cỗ, nhưng Sorloth lại đưa bóng đập người Dituro. Mải mê tấn công, phút 17 Atletico bị Elche phản công và Rafa Mir kết thúc pha phối hợp 3 người để đánh bại Oblak gỡ hòa 1-1 cho Elche.

Atletico lại phải tràn lên và ở phút 40, Giuliano Simeone đã đưa bóng dội khung gỗ mặc dù có vẻ anh đã ở vào thế việt vị. Sang hiệp 2, Atletico vẫn ép sân nhưng các mũi nhọn tấn công của họ tỏ ra quá uể oải và không sẵn sàng cho các tình huống bóng quyết định, bao gồm cả Sorloth, khiến HLV Simeone quyết định thay Gallagher, Griezmann và Raspadori vào sân.

Cơ hội ghi bàn bắt đầu xuất hiện trong khoảng 15 phút cuối trận cho Atletico, nhưng Simeone chỉ biết lắc đầu. Llorente đã chỉ còn thủ môn trước mặt ở phút 80 khi được Barrios dọn cỗ, nhưng bằng cách nào đó cầu thủ này sửa bóng đi chệch cột dọc. Tới phút 88, Llorente đã chuyền vào rất nguy hiểm nhưng không ai đón được bóng ở cự ly sát cầu môn.

Llorente bỏ lỡ trong thế đối mặt thủ môn

Atletico đòi penalty ở phút 90+4 khi cả Raspadori rồi Gallagher ngã trong vòng cấm Elche từ các pha va chạm, nhưng trọng tài không đáp ứng đòi hỏi đó. Chỉ có kết quả hòa 1-1, Atletico mới có 1 điểm sau 2 vòng đầu.

Tỷ số trận đấu: Atletico Madrid 1-1 Elche (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Atletico Madrid: Sorloth 7' (Hancko)

- Elche: Rafa Mir 15' (Alvaro Rodriguez)

Đội hình xuất phát:

Atletico Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Llorente, Almada, Barrios, Cardoso, Simeone, Alvarez, Sorloth.

Elche: Dituro, Nunez, Bigas, Affengruber, Donald, Valera, Aguado, Febas, Mendoza, Alvaro Rodriguez, Rafa Mir.