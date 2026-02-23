Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal lấy lại lợi thế, Liverpool áp sát MU

Arsenal lấy lại khoảng cách 5 điểm

Với việc Man City đã giành chiến thắng trước Newcastle, Arsenal gặp áp lực cực lớn trong chuyến làm khách của Tottenham ở vòng 27 Ngoại hạng Anh. Khoảng cách giữa hai đội dẫn đầu lúc này chỉ còn là 2 điểm. Bởi vậy, Arsenal cần phải giành trọn 3 điểm trước "Gà trống" để tái lập khoảng cách 5 điểm, dù đá nhiều hơn một trận.

Eze chói sáng với cú đúp vào lưới Arsenal

Cuối cùng, thầy trò Mikel Arteta đã làm rất tốt nhiệm vụ ngay tại sân Tottenham. Eze, cầu thủ mà "Gà trống" theo đuổi cả mùa hè trước, ghi tới 2 bàn. Trong khi đó, Viktor Gyokeres để lại dấu ấn với 2 pha dứt điểm thành bàn.

Với 3 điểm có được, Arsenal trở thành đội bóng đầu tiên của Ngoại hạng Anh vượt qua mốc 60 điểm. "Pháo thủ" đã có được 61 điểm, hơn 5 điểm so với Man City, để xây chắc ngôi đầu bảng sau vòng 27. Trong khi đó, Tottenham nối dài chuỗi trận đáng thất vọng. Họ chỉ có được 2 điểm trong 5 vòng gần nhất.

Hiện tại, "Gà trống" mới chỉ có 29 điểm, hơn 4 điểm so với West Ham, đội đang xếp thứ 18 nhưng chỉ thua 1/5 vòng gần nhất. Nếu không cải thiện phong độ sớm, đua trụ hạng không còn là câu chuyện tầm phào.

Liverpool áp sát MU

Ở một diễn biến khác, Liverpool có chiến thắng cực kỳ may mắn trước Nottingham Forest để tạo nên sự hấp dẫn cho cuộc đua ở vị trí thứ 4 và 5, hai vị trí được chơi ở Champions League mùa sau nếu như không có gì thay đổi. "The Kop" đã có được 45 điểm, bằng với Man United và Chelsea nhưng vẫn phải xếp thứ 6 do kém hơn về hiệu số.

Trong ba đội bóng này, MU đang có lợi thế nhất khi họ chưa thi đấu vòng 27 (đá muộn với Everton vào rạng sáng thứ ba 24/2). "Quỷ đỏ" phải thua với khoảng cách 4 bàn mới mất vị trí thứ 5 vào tay Liverpool nhưng câu chuyện đó khó xảy ra. Nếu có điểm tại Goodison Park, MU sẽ lấy lại vị trí thứ 4 từ tay Chelsea.

Ở một số diễn biến khác, cánh cửa ở lại Ngoại hạng Anh của Wolves đang cực nhỏ sau trận thua trước Crystal Palace. Sunderland cũng đang "rơi tự do" sau trận thua trước Fulham.

