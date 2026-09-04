Trực tiếp bóng đá Ipswich Town - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" trút giận (Ngoại hạng Anh)
(2h, 5/9, vòng 3) Ipswich Town đối mặt thử thách cực đại khi tiếp đón Liverpool, đội bóng đang khát chiến thắng sau 2 trận hòa liên tiếp.
Premier League | 2h, 5/9 | Portman Road
Điểm
Scherpen
O'Shea
Diop
Greaves
Davis
Nunez
Lukic
Fatawu
Enciso
Maeda
Emersonn
Điểm
Alisson
Frimpong
Jacquet
Van Dijk
Kerkez
Mac Allister
Szoboszlai
Gakpo
Wirtz
Munoz
Isak
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Hàng thủ Ipswich dễ vỡ
Ipswich khởi đầu khá ấn tượng với chiến thắng trước Sunderland và Leicester, nhưng nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất sau thất bại 2-5 trước Man United. Lối chơi cởi mở giúp họ có bàn thắng, song hàng thủ đã thủng lưới tới 6 lần sau 2 vòng Ngoại hạng Anh.
Sân Portman Road là điểm tựa lớn, nhưng Ipswich sẽ phải đối mặt sức ép khủng khiếp từ Liverpool. Những khoảng trống phía sau hàng thủ có thể trở thành tử huyệt của đội chủ nhà.
Liverpool khát chiến thắng
Liverpool rất cần một chiến thắng
Liverpool cũng chưa biết mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh khi lần lượt hòa Newcastle và Nottingham cùng tỷ số 2-2. Hàng công thiếu sắc bén trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến The Kop đánh rơi những điểm số đáng tiếc.
Với sự xuất hiện của Bradley Barcola trong kỳ chuyển nhượng hè, Liverpool được kỳ vọng cải thiện sức mạnh tấn công. Trước Ipswich, thầy trò HLV Gary O'Neil được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước hỏa lực của đội khách.
Arsenal đã trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy thất vọng khi không thể chiêu mộ bất kỳ mục tiêu tấn công lớn nào, nhưng vẫn có một tín hiệu tích cực...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-04/09/2026 18:04 PM (GMT+7)