Trực tiếp bóng đá Ipswich Town - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" trút giận (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 5/9 | Portman Road Ipswich Town 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ipswich Town vs Liverpool Liverpool Điểm Scherpen O'Shea Diop Greaves Davis Nunez Lukic Fatawu Enciso Maeda Emersonn Điểm Alisson Frimpong Jacquet Van Dijk Kerkez Mac Allister Szoboszlai Gakpo Wirtz Munoz Isak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ipswich Town Ipswich Town Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Scherpen, O'Shea, Diop, Greaves, Davis, Nunez, Lukic, Fatawu, Enciso, Maeda, Emersonn Alisson, Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Munoz, Isak

Hàng thủ Ipswich dễ vỡ

Ipswich khởi đầu khá ấn tượng với chiến thắng trước Sunderland và Leicester, nhưng nhanh chóng bị kéo trở lại mặt đất sau thất bại 2-5 trước Man United. Lối chơi cởi mở giúp họ có bàn thắng, song hàng thủ đã thủng lưới tới 6 lần sau 2 vòng Ngoại hạng Anh.

Sân Portman Road là điểm tựa lớn, nhưng Ipswich sẽ phải đối mặt sức ép khủng khiếp từ Liverpool. Những khoảng trống phía sau hàng thủ có thể trở thành tử huyệt của đội chủ nhà.

Liverpool khát chiến thắng

Liverpool rất cần một chiến thắng

Liverpool cũng chưa biết mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh khi lần lượt hòa Newcastle và Nottingham cùng tỷ số 2-2. Hàng công thiếu sắc bén trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm khiến The Kop đánh rơi những điểm số đáng tiếc.

Với sự xuất hiện của Bradley Barcola trong kỳ chuyển nhượng hè, Liverpool được kỳ vọng cải thiện sức mạnh tấn công. Trước Ipswich, thầy trò HLV Gary O'Neil được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước hỏa lực của đội khách.