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Video bóng đá Ipswich Town - Liverpool: Tuyệt đỉnh Isak - Gakpo, chiến thắng đầu tay (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Video highlight Ngoại hạng Anh Liverpool

(Vòng 3) Liverpool đã đánh bại tân binh Ipswich Town nhờ màn tỏa sáng của bộ đôi Alexander Isak và Cody Gakpo, qua đó giúp "Lữ đoàn đỏ" giành chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này.

   

Isak có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ khi gia nhập Liverpool từ Newcastle với mức phí chuyển nhượng kỷ lục nước Anh 125 triệu bảng cách đây 12 tháng. Isak mang về chiến thắng cho “Lữ đoàn đỏ” khi hai lần sút tung lưới thủ môn Kjell Scherpen chỉ trong 9 phút đầu trận. Đây cũng là lần đầu tiên HLV Andoni Iraola giành chiến thắng trên cương vị thuyền trưởng Liverpool.

Isak tỏa sáng&nbsp;lập cú đúp

Isak tỏa sáng lập cú đúp

Thất bại này khiến Ipswich Town tụt xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng, trong khi Liverpool vươn lên thứ 5 trước khi các trận đấu khác tại vòng 3 Ngoại hạng Anh diễn ra vào cuối tuần này.

Liverpool mở tỷ số ngay phút thứ 6 khi Isak tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc gần hạ gục Scherpen sau đường chuyền sắc bén của Cody Gakpo. Ba phút sau, kịch bản tương tự lặp lại khi Gakpo và Isak một lần nữa phối hợp với nhau để nhân đôi cách biệt cho Liverpool.

Đây là lần thứ ba trong mùa giải này tiền đạo người Hà Lan, người từng suýt gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, kiến tạo cho Isak tại Ngoại hạng Anh.

Ipswich Town lẽ ra đã có thể rút ngắn cách biệt ở phút 30 nếu không có pha can thiệp kịp thời ở thời điểm quyết định của Ronald Araujo trong trận đá chính đầu tiên, qua đó ngăn Daizen Maeda dứt điểm ở cột xa.

Isak bị từ chối cơ hội hoàn tất hat-trick khi trợ lý trọng tài phất cờ báo việt vị sau tình huống anh dứt điểm thành công từ đường căng ngang sệt của Florian Wirtz.

Trong hiệp 2, Ipswich Town tiếp tục tìm cách xuyên phá hàng thủ Liverpool. Dù khép lại kỳ chuyển nhượng với một trong những mức chi ròng cao nhất Ngoại hạng Anh, Ipswich Town vẫn không thể tạo ra sự sắc bén cần thiết ở những tình huống quyết định.

Các CĐV Liverpool có thêm lý do để ăn mừng trong 25 phút cuối trận khi được chứng kiến lần đầu tân binh Bradley Barcola ra sân. Tuyển thủ Pháp gia nhập từ PSG trong thương vụ trị giá 123 triệu bảng.

Tỷ số chung cuộc: Ipswich Town 0-2 Liverpool (Hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo)

Liverpool: Isak (6', Gakpo) (9', Gakpo)

Đội hình xuất phát

Ipswich Town: Scherpen, O’Shea, Diop, Greaves, Davis, Palacios, Lukic, Fatawu, Enciso, Maeda, Emersonn

Liverpool: Alisson; Jacquet, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai, Wirtz; Munoz, Isak, Gakpo

Thống kê trận đấu

Video bóng đá Ipswich Town - Liverpool: Tuyệt đỉnh Isak - Gakpo, chiến thắng đầu tay (Ngoại hạng Anh) - 2 Ipswich Town Liverpool Video bóng đá Ipswich Town - Liverpool: Tuyệt đỉnh Isak - Gakpo, chiến thắng đầu tay (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
14 (5)
10 (7)
Thời gian kiểm soát bóng
45%
55%
Phạm lỗi
6
13
Thẻ vàng
1
3
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
5
4
Phạt góc
4
3
Cứu thua
5
5

Chấm điểm cầu thủ

Ipswich Town Video bóng đá Ipswich Town - Liverpool: Tuyệt đỉnh Isak - Gakpo, chiến thắng đầu tay (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Video bóng đá Ipswich Town - Liverpool: Tuyệt đỉnh Isak - Gakpo, chiến thắng đầu tay (Ngoại hạng Anh) - 5 Liverpool

Điểm

Scherpen 6.4

O’Shea 6.4

Diop 6.8

Greaves 6.3

Davis 6.5

Palacios 7.7

Lukic 6.5

Fatawu 6.8

Thẻ vàng Enciso 6.6

Maeda 5.9

Emersonn 6.0

Điểm

8.2Alisson

7.4Jacquet Thẻ vàng

7.7Araujo

7.7Van Dijk

6.7Kerkez Thẻ vàng

7.5Mac Allister Thẻ vàng

7.6Szoboszlai

8.9Gakpo Kiến tạoKiến tạo

7.3Wirtz

6.8Munoz

8.8Isak Ghi bànGhi bàn

Thay người

Flemming 6.3

Clarke 6.1

Ouattara 6.4

McAteer 6.1

Thay người

6.0Barcola

6.3Gravenberch

Nyoni

Koumas

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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Trước 22:30 ngày 06/09
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Ipswich Town - Liverpool: Không có bàn danh dự (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Ipswich Town - Liverpool: Không có bàn danh dự (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 3) Dù chơi đầy nỗ lực, đội chủ nhà Ipswich Town vẫn không thể tìm được bàn thắng danh dự trước Liverpool.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 02:50 AM (GMT+7)
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