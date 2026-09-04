Trực tiếp bóng đá Real Betis - Real Madrid: Đội Antony khó cản thầy trò Mourinho (La liga)

Laliga | 2h, 5/9 | La Cartuja de Sevilla Real Betis 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Betis vs Real Madrid Real Madrid Điểm Valles Bellerín Natan D. Llorente Rodriguez Fornals Cardoso Antony Isco Riquelme Cucho Hernández Điểm Courtois Dumfries Konate Huijsen Carreras Silva Valverde Guler Bellingham Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Betis Real Betis Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Valles, Bellerín, Natan, D. Llorente, Rodriguez, Fornals, Cardoso, Antony, Isco, Riquelme, Cucho Hernández Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras, Silva, Valverde, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Betis cần siết chặt hàng thủ

Betis khởi đầu La Liga khá ấn tượng khi toàn thắng Real Sociedad và Valencia với cùng tỷ số 1-0. Tuy nhiên, thất bại 2-5 trước Levante ở vòng gần nhất đã phơi bày rõ điểm yếu nơi hàng phòng ngự.

Sau 3 vòng, Betis có 6 điểm, ghi 4 bàn nhưng đã thủng lưới 5 lần. Trước một Real Madrid đang sở hữu hàng công bùng nổ, đội bóng của Manuel Pellegrini sẽ phải đặc biệt thận trọng.

Real Madrid hướng đến mạch thắng hoàn hảo

Real Madrid hướng đến trận thắng thứ tư

Real Madrid đang dẫn đầu La Liga với 9 điểm tuyệt đối, ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua sau 3 trận. Thầy trò Mourinho cũng có tâm lý tốt sau những chiến thắng liên tiếp trước Espanyol, Real Sociedad và Malaga.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Los Blancos khi Real thắng 25, hòa 16 và chỉ thua 7 trong 48 lần gặp Betis. Với phong độ hiện tại, Real Madrid được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành trọn 3 điểm trên sân Betis.