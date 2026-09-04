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Trực tiếp bóng đá Real Betis - Real Madrid: Đội Antony khó cản thầy trò Mourinho (La liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2026-27 Real Madrid

(2h, 5/9, vòng 4) Real Madrid đang có phong độ hoàn hảo với 3 trận toàn thắng, trong khi Betis vừa nhận thất bại nặng nề 2-5 trước Levante.

  

Laliga | 2h, 5/9 | La Cartuja de Sevilla

Real Betis
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Real Madrid: Đội Antony khó cản thầy trò Mourinho (La liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Real Madrid: Đội Antony khó cản thầy trò Mourinho (La liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Real Madrid: Đội Antony khó cản thầy trò Mourinho (La liga) - 1
Valles, Bellerín, Natan, D. Llorente, Rodriguez, Fornals, Cardoso, Antony, Isco, Riquelme, Cucho Hernández
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Real Madrid: Đội Antony khó cản thầy trò Mourinho (La liga) - 1
Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras, Silva, Valverde, Guler, Bellingham, Vinicius, Mbappe

Betis cần siết chặt hàng thủ

Betis khởi đầu La Liga khá ấn tượng khi toàn thắng Real Sociedad và Valencia với cùng tỷ số 1-0. Tuy nhiên, thất bại 2-5 trước Levante ở vòng gần nhất đã phơi bày rõ điểm yếu nơi hàng phòng ngự.

Sau 3 vòng, Betis có 6 điểm, ghi 4 bàn nhưng đã thủng lưới 5 lần. Trước một Real Madrid đang sở hữu hàng công bùng nổ, đội bóng của Manuel Pellegrini sẽ phải đặc biệt thận trọng.

Real Madrid hướng đến mạch thắng hoàn hảo

Real Madrid hướng đến trận thắng thứ tư

Real Madrid hướng đến trận thắng thứ tư

Real Madrid đang dẫn đầu La Liga với 9 điểm tuyệt đối, ghi 10 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua sau 3 trận. Thầy trò Mourinho cũng có tâm lý tốt sau những chiến thắng liên tiếp trước Espanyol, Real Sociedad và Malaga.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Los Blancos khi Real thắng 25, hòa 16 và chỉ thua 7 trong 48 lần gặp Betis. Với phong độ hiện tại, Real Madrid được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành trọn 3 điểm trên sân Betis.

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Trước 22:30 ngày 06/09
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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/09/2026 18:04 PM (GMT+7)
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