Trực tiếp bóng đá Newcastle - Bournemouth: "Chích chòe" gặp khắc tinh (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 5/9 | SVĐ St James' Park Newcastle 0 - 0 Bournemouth (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Bournemouth Bournemouth Điểm Hornicek Dedic Thiaw Botman Hall Gonzalez Willock Miley Elanga Wissa Barnes Điểm Petrovic Smith Hill Silva Truffert Cook Scott Rayan Kluivert Tavernier Evalinson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Bournemouth Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hornicek, Dedic, Thiaw, Botman, Hall, Gonzalez, Willock, Miley, Elanga, Wissa, Barnes Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Cook, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evalinson

Newcastle khởi đầu ấn tượng

Dù bán nhiều trụ cột, Newcastle đã khiến nhiều người hoài nghi phải thay đổi quan điểm ngay ở giai đoạn đầu mùa giải. “Chích chòe” đang có khởi đầu bất bại sau 3 trận, giành 4 điểm tại Ngoại hạng Anh, xen giữa là chiến thắng trước West Brom ở vòng 2 League Cup.

Newcastle suýt đánh bại Liverpool trong trận mở màn Ngoại hạng Anh khi hai đội hòa 2-2. Sau đó, đoàn quân của HLV Matthias Jaissle đánh bại Tottenham 2-0.

Tuy nhiên, Newcastle khó có thể chắc chắn về một chiến thắng tiếp theo trước Bournemouth, bởi “Chích chòe” đã không thắng trong 8 lần chạm trán Bournemouth gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 5, thua 3), kể từ chiến thắng 4-1 vào tháng 7/2020.

Bournemouth là một trong 8 đội Ngoại hạng Anh vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2026/27, sau khi để thua 1-2 trước Man City và hòa Everton 1-1 trên sân nhà vào cuối tuần trước.