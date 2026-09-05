Trực tiếp bóng đá Newcastle - Bournemouth: "Chích chòe" gặp khắc tinh (Ngoại hạng Anh)
(18h30, 5/9, vòng 3) Sau khởi đầu suôn sẻ, Newcastle sẽ tiếp đón đối thủ kị rơ Bournemouth.
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Premier League | 18h30, 5/9 | SVĐ St James' Park
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Newcastle khởi đầu ấn tượng
Dù bán nhiều trụ cột, Newcastle đã khiến nhiều người hoài nghi phải thay đổi quan điểm ngay ở giai đoạn đầu mùa giải. “Chích chòe” đang có khởi đầu bất bại sau 3 trận, giành 4 điểm tại Ngoại hạng Anh, xen giữa là chiến thắng trước West Brom ở vòng 2 League Cup.
Newcastle suýt đánh bại Liverpool trong trận mở màn Ngoại hạng Anh khi hai đội hòa 2-2. Sau đó, đoàn quân của HLV Matthias Jaissle đánh bại Tottenham 2-0.
Tuy nhiên, Newcastle khó có thể chắc chắn về một chiến thắng tiếp theo trước Bournemouth, bởi “Chích chòe” đã không thắng trong 8 lần chạm trán Bournemouth gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 5, thua 3), kể từ chiến thắng 4-1 vào tháng 7/2020.
Bournemouth là một trong 8 đội Ngoại hạng Anh vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2026/27, sau khi để thua 1-2 trước Man City và hòa Everton 1-1 trên sân nhà vào cuối tuần trước.
Vòng 3 Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn, với những cặp đấu thực sự được chờ đợi. Trong đó, trận derby London giữa Arsenal và Chelsea...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2026 12:02 PM (GMT+7)