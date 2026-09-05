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Trực tiếp bóng đá Newcastle - Bournemouth: "Chích chòe" gặp khắc tinh (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Newcastle United A.F.C Bournemouth

(18h30, 5/9, vòng 3) Sau khởi đầu suôn sẻ, Newcastle sẽ tiếp đón đối thủ kị rơ Bournemouth.

   

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Premier League | 18h30, 5/9 | SVĐ St James' Park

Newcastle
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Bournemouth: "Chích chòe" gặp khắc tinh (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Bournemouth: "Chích chòe" gặp khắc tinh (Ngoại hạng Anh) - 1
Bournemouth
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Bournemouth: "Chích chòe" gặp khắc tinh (Ngoại hạng Anh) - 1
Hornicek, Dedic, Thiaw, Botman, Hall, Gonzalez, Willock, Miley, Elanga, Wissa, Barnes
Trực tiếp bóng đá Newcastle - Bournemouth: "Chích chòe" gặp khắc tinh (Ngoại hạng Anh) - 1
Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Cook, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evalinson

Newcastle khởi đầu ấn tượng

Dù bán nhiều trụ cột, Newcastle đã khiến nhiều người hoài nghi phải thay đổi quan điểm ngay ở giai đoạn đầu mùa giải. “Chích chòe” đang có khởi đầu bất bại sau 3 trận, giành 4 điểm tại Ngoại hạng Anh, xen giữa là chiến thắng trước West Brom ở vòng 2 League Cup.

Newcastle suýt đánh bại Liverpool trong trận mở màn Ngoại hạng Anh khi hai đội hòa 2-2. Sau đó, đoàn quân của HLV Matthias Jaissle đánh bại Tottenham 2-0.

Tuy nhiên, Newcastle khó có thể chắc chắn về một chiến thắng tiếp theo trước Bournemouth, bởi “Chích chòe” đã không thắng trong 8 lần chạm trán Bournemouth gần nhất tại Ngoại hạng Anh (hòa 5, thua 3), kể từ chiến thắng 4-1 vào tháng 7/2020.

Bournemouth là một trong 8 đội Ngoại hạng Anh vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải 2026/27, sau khi để thua 1-2 trước Man City và hòa Everton 1-1 trên sân nhà vào cuối tuần trước.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/09/2026 12:02 PM (GMT+7)
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