Man City toàn thắng 2 vòng đầu: Ảo thuật của Cherki, giữ vững uy thế

3 trận đầu tiên dưới thời HLV Enzo Maresca, và chiến thắng 4-1 trước Crystal Palace đêm thứ Sáu là lần đầu tiên Man City có một màn thể hiện thuyết phục. Các cú đúp của Erling Haaland và Rayan Cherki giúp Man City có 6 điểm sau 2 vòng.

Cherki và Haaland mỗi người 1 cú đúp trước Crystal Palace

So với trận thắng ngược Bournemouth khá vất vả, Man City cũng không hẳn có cục diện dễ dàng tại Selhurst Park. Crystal Palace mới là đội tấn công ở đầu trận và ở giữa hiệp 1 họ đã có một thoáng vùng lên rất đáng sợ. Nhưng Man City kiểm soát được tình hình và Erling Haaland đã có bàn thắng mở tỷ số dể đội khách an tâm.

Hiệp 2 mới là lúc Man City phát huy sức mạnh. Cherki và Foden không thực sự để lại dấu ấn ở hiệp 1, nhưng họ phối hợp để làm nên bàn nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Cherki ghi cú đúp với pha đột phá và sút xa để đáp trả bàn rút ngắn của Crystal Palace. 2 bàn mang lại 2 sắc thái của Cherki, bàn đầu tiên cực kỳ nghệ thuật và thể hiện khả năng xử lý 2 chân giữa vòng vây đối thủ, bàn thứ 2 là lời cảnh báo khi đối phương để anh có không gian đột phá từ xa.

Man City chơi khá ung dung khi có cách biệt 2 bàn và họ cuối trận làm thêm bàn nữa khi Foden đột phá rồi dọn cỗ cho Haaland. Cả Haaland và Cherki đều có cú đúp bàn thắng, Foden có cú đúp kiến tạo, 4 bàn thì tới 3 bàn, đều trong hiệp 2, đến từ các pha tấn công trung lộ của Man City.

Cả trục dọc của Man City trận này đã chơi hay, khi Guehi – Dias đối phó tốt với những Nketiah, Strand Larsen và sau đó là Guessand bên phía Palace. Anderson – O’Reilly quản lý tốt tuyến giữa và Anderson cả 2 trận đầu tiên đều đã thể hiện đúng như kỳ vọng, còn ở trên bộ ba Haaland – Cherki – Foden mang lại thắng lợi.

Maresca khởi đầu không tệ dù có những lúc chệch choạc ở đội bóng mới

HLV Enzo Maresca mới bắt đầu ở Man City và vẫn còn đôi điều chệch choạc. Hiệp 1 ông vẫn đẩy Foden ra cánh nhưng Foden đá biên không hay, chưa kể Maresca cho Khusanov đá hậu vệ phải và Khusanov gần như không dâng cao hỗ trợ tấn công. Sự thay đổi đã đến kịp ở hiệp 2 để tạo ra khác biệt quyết định.

Lợi thế của Maresca lúc này là tuy ông là người mới, các học trò của ông đã đá quen với nhau nên sự ăn ý trong phối hợp giúp họ tạo hiệu ứng ngay khi được trả về vị trí sở trường. Việc của Maresca giờ sẽ là để các tân binh thích ứng, Bouaddi dự bị trận này và khi vào sân đã chơi khá ổn (cú chọc khe cho Semenyo là rất ấn tượng), trong khi sao trẻ Ryan McAidoo có thể là giải pháp bên cánh phải sau khi suýt ghi bàn.

Đã có những dự đoán Man City sẽ sa sút mùa này khi bán một loạt cầu thủ và Pep Guardiola ra đi. Nhưng bước đầu Maresca và các học trò cho thấy uy thế ông lớn của họ sẽ không mất đi trong ngày một ngày hai.