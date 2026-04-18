Ninh Bình vs PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Brentford vs Fulham
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Lorient vs Olympique Marseille
Napoli vs Lazio
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Roma vs Atalanta
Chelsea vs Manchester United
Lille vs Nice
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Liverpool đang có mùa giải "bi thảm": Tai ương ập đến cả trong & ngoài sân cỏ

Đây có vẻ là một mùa giải mà mọi tai ương cả trong và ngoài sân cỏ đều đồng loạt ập đến với Liverpool.

   

Lịch sử Liverpool đã có những năm xảy ra bi kịch, nhưng có lẽ mùa giải 2025/26 sẽ được biết đến như một mùa bóng “địa ngục”. Thành tích của CLB đi xuống quá nhiều dù mùa trước vừa vô địch Premier League, nhưng không chỉ câu chuyện chuyên môn mà cả ngoài sân cỏ, thậm chí những gì diễn ra trong đời thường còn tệ hơn.

Bi kịch của Jota 

Bi kịch của Diogo Jota thực sự khiến tâm trạng của mọi thành viên trong đội đều bị ảnh hưởng, tâm lý trĩu nặng dường như cũng khiến các cầu thủ khi rơi vào tình thế khó khăn lại khó vực dậy chính mình và những người xung quanh hơn. Chưa kể Jota qua đời khiến hoạt động tập huấn của đội trước mùa cũng bị ảnh hưởng, lúc này fan Liverpool có thể thấy rõ thể lực của đội đã kém đi nhiều so với mùa trước.

Chưa hết, một số cầu thủ Liverpool cũng mất đi người thân của mình. Konate mất bố đầu năm nay, nhiều fan Liverpool đã nghĩ Konate mất phong độ do Real Madrid quan tâm nhưng phải chăng bố anh đã trở bệnh nặng được một thời gian và khiến anh không thể tập trung thi đấu? Cần nói thêm rằng từ tận 3 năm trước bố Konate đã bị bệnh và không thể 1 lần đến xem con thi đấu.

Nói đến chuyện gia đình, có lẽ Mac Allister chơi kém đi vì những lo lắng cho đứa con vợ anh hạ sinh năm ngoái? Chúng ta đã thấy Phil Foden 2 năm gần đây sa sút thế nào và Foden hiện đã có 3 con, đứa gần nhất đẻ trong dịp EURO 2024, giải đấu mà Foden chơi rất tệ. Cầu thủ cũng là con người và không ai có thể dễ vượt qua những khó khăn trong đời sống gia đình.

Chấn thương hoành hành

Không thể nào nói hết được sự khó khăn mà nạn chấn thương đã gây ra cho Liverpool. Isak nghỉ mất 4 tháng, Frimpong vừa mới về CLB không lâu đã chấn thương, Joe Gomez đá chưa được vài trận đã nghỉ mất 3 tuần, Leoni ngay trận đầu tiên đã nghỉ hết mùa sau một cú ngã, Bradley thì chỉ một pha phá bóng không tốt đã đi tong cả mùa giải, và Endo cũng xui xẻo khi thân người đè lên chân.

Thậm chí Jérémy Jacquet vừa ký gia nhập Liverpool mùa sau được vài hôm cũng bị chấn thương nặng nốt. Calvin Ramsey, người hãn hữu lắm Arne Slot mới cho vào sân, cũng đau đầu gối nghỉ hết mùa. Và giờ đến lượt Ekitike, một điểm sáng hiếm hoi của mùa giải, cũng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trong số chúng ta có những người sẽ tìm xem lý do khoa học nào để lý giải những sự kiện này, nhưng xem ra tất cả chỉ là sự không may. Isak bị một cú xoạc bậy của Van de Ven đốn hạ, chấn thương Endo xảy ra trên một mặt sân xấu, và Bradley sai kỹ thuật khi phá bóng. Toàn những vận đen chẳng ai lường nổi.

Những lời từ biệt

Không chỉ những sự cố không hay, từ đầu mùa Liverpool đã phải đối phó với sự ra đi của Luis Diaz và Trent Alexander-Arnold. Cả hai đều đã rục rịch muốn chia tay CLB từ lâu và có giữ họ lại cũng vô ích nếu tâm trí không còn tận tụy cho đội bóng.

Darwin Nunez trở thành nạn nhân cho sự xuất hiện của Isak và Ekitike, trong khi Caoimhin Kelleher muốn bắt chính thay vì tiếp tục dự bị cho Alisson, và Jarrell Quansah tìm cơ hội thi đấu ở Leverkusen. Harvey Elliott sang Aston Villa và rốt cuộc dở dang sự nghiệp vì không được Unai Emery tin dùng. Cả Kostas Tsimikas lẫn Stefan Bajcetic đều thất sủng ở những đội bóng mượn mình, Bajcetic thậm chí có vẻ vẫn chưa lấy lại khả năng thi đấu sau chấn thương nặng.

Sắp tới sẽ còn những sự ra đi khác, Salah và Robertson là 2 trường hợp nổi bật nhưng cả Alisson cũng đang rục rịch tìm lối ra. Liverpool trong năm thứ 2 của Slot đã và đang phải trải qua nhiều sự xáo trộn về con người, thậm chí có khả năng cả hai giám đốc cấp cao là Richard Hughes và Michael Edwards cũng sắp rời đi.

Đi tìm bình yên

Những vận xui đeo bám không chỉ Liverpool mà cả cá nhân các cầu thủ khiến mùa giải này có cảm giác như bị “ma ám” và ai cũng chỉ cố đá cho xong mùa. Thế nên việc họ vẫn trong top 5 và không cách quá xa vị trí thứ 3 của MU khiến mùa bóng vẫn chưa thực sự quá đỗi thê thảm.

Chính vì thế mà gần đây, những thông tin rằng Liverpool vẫn tin tưởng vào HLV Arne Slot có thể hiểu được. Slot đang không làm tốt, đó là điều rõ ràng. Nhưng bất kỳ HLV nào ở vị trí của Slot cũng khó có thể làm tốt hơn trong mùa này, và những sự thay đổi quá đường đột cũng có thể tạo ra tâm trạng bối rối cho toàn bộ tập thể.

Đó là chưa kể các sếp Liverpool cũng cảm thấy xui vì không giúp được Slot nhiều hơn. Vụ Guehi là ví dụ, họ hỏi mua trung vệ này từ rất sớm, đã đạt thỏa thuận, nhưng Crystal Palace “hủy kèo” phút cuối để rồi đến mùa Đông lại bán cho Man City. Mua ai thì cũng phải thuận mua vừa bán, mà Palace đã không có thiện chí thì Liverpool làm gì được?

Sự nhẫn nại của ban lãnh đạo Liverpool là một cử chỉ nặng tình người. Họ giàu, nhưng không giàu tới mức có thể thay đổi nhân sự CLB một cách liên tục: 5 năm qua tổng số cầu thủ Man City mua/bán gộp vào đã nhiều hơn 38 người so với Arsenal, và 53 người so với Liverpool. Do đó cách làm việc kiểu lạnh lùng không phải lúc nào cũng là ý hay.

Giữa những nỗi đau mất mát tinh thần (những đám tang) và những cơn đau đớn thể xác (chấn thương), Liverpool đang chọn đi tìm một sự bình yên, ít xáo trộn, để chờ làm lại ở mùa tiếp theo. Sẽ không ngạc nhiên nếu Arne Slot được trao cơ hội sửa sai, dù công cuộc cải tổ vẫn sẽ phải được thực hiện ở mức độ hợp lý.

Liverpool “đại thanh lọc”: 9 sao trên đường rời Anfield, HLV Slot chung số phận?
Liverpool “đại thanh lọc”: 9 sao trên đường rời Anfield, HLV Slot chung số phận?

Sau chặng đường dài gây thất vọng và bị loại khỏi Champions League, Liverpool đứng trước cuộc cải tổ lực lượng quy mô lớn. Theo báo chí Anh, có tới 9...

Bấm xem >>

Theo Q.D

18/04/2026 12:08 PM (GMT+7)
