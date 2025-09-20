Trực tiếp bóng đá Hà Nội - Thể Công Viettel: Derby Thủ đô nóng bỏng (V-League)

V-League | 19h15, 20/9 | Hàng Đẫy Hà Nội 0 - 0 Thể Công Viettel (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Nội vs Thể Công Viettel Thể Công Viettel Điểm Văn Hoàng Thành Chung Duy Mạnh Adriel Văn Toàn Hùng Dũng Văn Quyết Passira Văn Xuân Hai Long Tuấn Hải Điểm Văn Việt Viết Tú Tiến Dũng Kyle Colonna Tuấn Tài Tiến Anh Wesley Nata Nhật Nam Văn Khang Lucao Pedro Henrique Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Nội Hà Nội Thể Công Viettel Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Hoàng, Thành Chung, Duy Mạnh, Adriel, Văn Toàn, Hùng Dũng, Văn Quyết, Passira, Văn Xuân, Hai Long, Tuấn Hải Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Kyle Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Wesley Nata, Nhật Nam, Văn Khang, Lucao, Pedro Henrique

👉 Áp lực lớn với Hà Nội FC

Trận derby giữa Hà Nội và Viettel ở vòng tới V-League đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, nhất là khi hai đội vừa đối đầu tại Cúp Quốc gia. Trong cuộc chạm trán đó, Viettel đã phát huy hiệu quả lối pressing tầm cao, khiến Hà Nội loay hoay trong khâu triển khai bóng từ tuyến giữa. Thất bại cay đắng không chỉ khiến Hà Nội FC sớm dừng bước tại đấu trường cúp, mà còn dẫn tới quyết định sa thải HLV Makoto Teguramori – tín hiệu cho thấy sự bế tắc và áp lực lớn trong nội bộ.

🔥 Bí quyết chiến thắng của Thể Công

Thể Công Viettel hành quân đến trận đấu này với sự tự tin. Họ dường như đã nắm trong tay công thức để khắc chế Hà Nội: pressing áp sát ngay từ phần sân đối thủ, che chắn chặt chẽ ở tuyến sau và tung ra những pha phản công thần tốc. Nếu tiếp tục duy trì sự kỷ luật và tập trung như đã thể hiện ở Cúp Quốc gia, Viettel hoàn toàn có thể đẩy Hà Nội vào thế bế tắc thêm một lần nữa.