Trực tiếp bóng đá Hà Nội - Thể Công Viettel: Derby Thủ đô nóng bỏng (V-League)
(19h15, 20/9, vòng 5 V-League) Hà Nội FC mới thua Thể Công ở Cúp Quốc gia. Trận đấu này là cơ hội để họ trả món nợ mới vay.
Danh sách các trận đấu HOT
V-League | 19h15, 20/9 | Hàng Đẫy
Điểm
Văn Hoàng
Thành Chung
Duy Mạnh
Adriel
Văn Toàn
Hùng Dũng
Văn Quyết
Passira
Văn Xuân
Hai Long
Tuấn Hải
Điểm
Văn Việt
Viết Tú
Tiến Dũng
Kyle Colonna
Tuấn Tài
Tiến Anh
Wesley Nata
Nhật Nam
Văn Khang
Lucao
Pedro Henrique
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
👉 Áp lực lớn với Hà Nội FC
Trận derby giữa Hà Nội và Viettel ở vòng tới V-League đang thu hút sự quan tâm đặc biệt, nhất là khi hai đội vừa đối đầu tại Cúp Quốc gia. Trong cuộc chạm trán đó, Viettel đã phát huy hiệu quả lối pressing tầm cao, khiến Hà Nội loay hoay trong khâu triển khai bóng từ tuyến giữa. Thất bại cay đắng không chỉ khiến Hà Nội FC sớm dừng bước tại đấu trường cúp, mà còn dẫn tới quyết định sa thải HLV Makoto Teguramori – tín hiệu cho thấy sự bế tắc và áp lực lớn trong nội bộ.
🔥 Bí quyết chiến thắng của Thể Công
Thể Công Viettel hành quân đến trận đấu này với sự tự tin. Họ dường như đã nắm trong tay công thức để khắc chế Hà Nội: pressing áp sát ngay từ phần sân đối thủ, che chắn chặt chẽ ở tuyến sau và tung ra những pha phản công thần tốc. Nếu tiếp tục duy trì sự kỷ luật và tập trung như đã thể hiện ở Cúp Quốc gia, Viettel hoàn toàn có thể đẩy Hà Nội vào thế bế tắc thêm một lần nữa.
