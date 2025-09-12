Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
'Thần tài' bóng đá Nhật Bản gia nhập CLB Công an Hà Nội

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - Chuyên gia Jun Togari - người có 27 năm liên tục tham gia điều hành giải chuyên nghiệp quốc gia Nhật Bản, giúp CLB Urawa Reds nhiều năm liền đạt doanh thu cao nhất và lượng cổ động viên trung bình lớn nhất Nhật Bản..., đã nhận lời gia nhập CLB Công an Hà Nội.

Ngày mai (13-9), tại trụ sở CLB, Công an Hà Nội sẽ chính thức ra mắt Giám đốc thương mại mới người Nhật Bản - Jun Togari, đánh dấu một bước tiến mới của đội bóng ngành Công an trong tiến trình xây dựng mô trình chuyên nghiệp, phát triển toàn diện và bền vững.

Ông Jun Togari, sinh 1968, cử nhân Khoa học Thể thao, được ví như "thần tài" của CLB Urawa Reds (giải VĐQG Nhật Bản - J-League 1) và các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Nhật Bản (J-League) nói chung, với thâm niên 27 năm liên tục là thành viên Ủy ban điều hành J-League.

Ông Jun Togari là người giàu kinh nghiệm về kinh doanh, phát triển cộng đồng cổ động viên và dịch vụ ngày thi đấu trong lĩnh vực bóng đá chuyên nghiệp

Ông Jun Togari là người giàu kinh nghiệm về kinh doanh, phát triển cộng đồng cổ động viên và dịch vụ ngày thi đấu trong lĩnh vực bóng đá chuyên nghiệp

Sau khi sớm giải nghệ cầu thủ vì chấn thương, ông Jun Togari tích lũy kiến thức quản trị rồi trở lại gắn bó xuyên suốt, giúp CLB Urawa Reds lập một loạt kỷ lục ấn tượng như: Đạt tổng doanh thu tài trợ tích lũy 330 triệu USD; CLB có doanh thủ lớn nhất giải J-League 1; CLB có lượng khán giả trung bình cao nhất hệ thống giải J-League (trên 47.000 người/trận); tăng doanh thu vé lên 14 triệu USD/năm; bán hàng hóa đạt 7 triệu USD/năm; tăng doanh thu tài trợ từ 0 lên 28 triệu USD/năm; xây dựng mô hình tài trợ đối tác đầu tiên tại Nhật; thiết kế và vận hành nền tảng dữ liệu người hâm mộ lớn nhất J-League (>200.000 fan)...

Vị chuyên gia 67 tuổi này cũng được biết đến là người tiên phong chuyển đổi số và đổi mới vận hành J-League khi xây dựng website CLB, đưa bảng quảng cáo LED đầu tiên vào sân bóng Nhật Bản; định hình văn hóa cổ động viên...

Giám đốc thương mại Jun Togari được kỳ vọng sẽ giúp CLB Công an Hà Nội tăng doanh thu, phát triển cộng đồng cổ động viên, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và bền vững

Giám đốc thương mại Jun Togari được kỳ vọng sẽ giúp CLB Công an Hà Nội tăng doanh thu, phát triển cộng đồng cổ động viên, hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và bền vững

Gia nhập CLB Công an Hà Nội, ông Jun Togari sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp phát triển kinh doanh, phát triển cộng đồng cổ động viên và dịch vụ ngày thi đấu.

Nhiệm vụ cụ thể của chuyên gia người Nhật bao gồm: xây dựng hệ thống tài trợ, chiến lược tiếp cận đối tác và kích hoạt thương hiệu; phát triển cộng đồng cổ động viên chuyên nghiệp, xây dựng nền tảng dữ liệu fan; nâng cấp mô hình ngày thi đấu: lễ hội thể thao – giải trí – tương tác người hâm mộ; tư vấn định hướng thương hiệu, thiết kế không gian sân vận động (fan zone, khu VIP…); chuyển giao kinh nghiệm tổ chức chương trình đồng hành, sự kiện cộng đồng, chiến dịch truyền thông...

Ông Togari đề xuất một lộ trình 3 năm với trọng tâm là: phát triển cộng đồng người hâm mộ, tối ưu hóa ngày thi đấu, tăng doanh thu tài trợ, và ứng dụng CRM chuyên sâu.

Trong đó bao gồm một số nội dung nổi bật như: xây dựng nền tảng thành viên theo tầng: miễn phí – trả phí; tích hợp hệ thống điểm thưởng để kích thích hành vi tích cực của fan; ; ưu tiên mở rộng số lượng doanh nghiệp địa phương mua vé mùa; đưa nhà tài trợ tham gia sâu vào trải nghiệm fan – tạo hình ảnh doanh nghiệp đồng hành vì cộng đồng; tổ chức sự kiện âm nhạc, góc trẻ em, quầy hàng ẩm thực đặc sản; phát hành sản phẩm cổ động có in logo nhà tài trợ…

Mục tiêu nhằm tăng lượng khán giả trung thành; tăng doanh thu hàng hóa & dịch vụ; phát triển chiến lược tiếp thị dựa trên dữ liệu người dùng…

-12/09/2025 14:30 PM (GMT+7)
