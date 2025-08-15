Nhận định Villarreal vs Real Oviedo, 02h30 ngày 16/8: 'Tàu ngầm vàng' lao vun vút

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Nhận định Villarreal vs Real Oviedo, 02h30 ngày 16/8: 'Tàu ngầm vàng' lao vun vút

Sự kiện: La liga 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Nhận định bóng đá Villarreal vs Real Oviedo, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Villarreal tiếp đón tân binh Real Oviedo, cuộc đối đầu giàu ý nghĩa khi đội khách trở lại La Liga sau 24 năm. "Tàu ngầm vàng" vừa trải qua mùa giải ấn tượng, trong khi Real Oviedo mang theo khát vọng làm nên lịch sử. Trận đấu không chỉ là màn dạo đầu mùa giải mới mà còn là cuộc đọ sức giữa kinh nghiệm và tinh thần hứng khởi.

Villarreal tràn đầy quyết tâm giành 3 điểm trong ngày ra quân.

Villarreal tràn đầy quyết tâm giành 3 điểm trong ngày ra quân.

Nhận định trước trận đấu Villarreal vs Real Oviedo

Villarreal trải qua mùa giải 2024/25 thành công ngoài mong đợi. "Tàu ngầm vàng" cán đích ở vị trí thứ 5, giành vé dự Champions League mùa 2025/26. Vì thế, mùa giải này sẽ là bài test quan trọng dành cho Villarreal bởi họ sẽ phải căng sức thi đấu tại nhiều đấu trường. Để chuẩn bị cho những chặng đấu khốc liệt phía trước, Villarreal đã có thêm 5 bản hợp đồng mới vào mùa hè này. Trong đó, đáng chú ý nhất là tiền vệ tấn công Alberto Moleiro từ Las Palmas, đây là bản hợp đồng đắt giá nhất của đội bóng. Anh được kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống mênh mông mà "Nhạc trưởng" Alex Baena để lại.

Thầy trò HLV Marcelino sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón đội bóng mới lên hạng Real Oviedo. Đây là cơ hội tuyệt vời để Villarreal giành trọn 3 điểm. Real Oviedo chỉ vừa mới trở lại hạng đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha sau 24 năm vắng bóng. Vì vậy, đội bóng nhỏ bé khó tránh khỏi việc bị "Ngợp" trước sức ép nghẹt thở trên sân Ceramica.

Xét về chất lượng đội hình, kinh nghiệm và lợi thế sân nhà, Villarreal rõ ràng ở một đẳng cấp khác so với Real Oviedo. Đây là cơ hội để họ thử nghiệm đội hình, kiểm chứng phong độ của tân binh và xây dựng sự tự tin trước khi bước vào chuỗi trận khốc liệt. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ luôn hiện hữu, đặc biệt khi Real Oviedo có tinh thần hưng phấn trong lần trở lại La Liga. Villarreal không được phép chủ quan nếu không muốn đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc.

Phong độ, lịch sử đối đầu Villarreal vs Real Oviedo

Villarreal thi đấu 8 trận giao hữu trước mùa giải. "Tàu ngầm vàng" chỉ giành 1 chiến thắng, hòa 4 và thua 3.

Real Oviedo đạt thành tích thắng 1, hòa 3, thua 2.

Lần đối đối gần nhất giữa hai đội trong một trận đấu chính thức đã diễn ra cách đây hơn 24 năm. Khi đó, Villarreal giành chiến thắng. Hai đội đã gặp nhau trong trận giao hữu tiền mùa giải vào ngày 1/8, trận đấu kết thúc với kết quả bất phân thắng bại.

Thông tin lực lượng Villarreal vs Real Oviedo

Villarreal không có sự phục vụ của Logan Costa và Willy Kambwala.

Real Oviedo có đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến Villarreal vs Real Oviedo

Villarreal: Conde; Foyth, Mourino, Martin, Pedraza; Pino, Comesana, Parejo, Moleiro; Pepe, Perez.

Real Oviedo: Aaron; Vidal, Luengo, Calvo, Rahim; Sibo, Cazorla; Chaira, Iliic, Domingues; Rondon.

Dự đoán tỷ số Villarreal 2-0 Real Oviedo

Real Madrid ra mắt tân binh Mastantuono: "Fan cuồng Messi" nhận số áo lạ
Real Madrid ra mắt tân binh Mastantuono: "Fan cuồng Messi" nhận số áo lạ

Tân binh Franco Mastantuono đã có màn ra mắt hoành tráng trong màu áo Real Madrid.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Kiều Khanh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2025 06:36 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN