Dự đoán tỷ số khai mạc La Liga: Real - Barcelona dễ thắng lớn, chờ ẩn số thú vị

Trận mở màn thú vị

La Liga 2025/26 sẽ chính thức bắt đầu vào rạng sáng ngày 16/8 với cuộc đối đầu giữa Girona và Rayo Vallecano. Đây là cuộc đối đầu khá thú vị khi hai đội đổi vai trong mùa giải trước. Sau khi sắm vai "ngựa ô" ở mùa 2023/24, Girona đánh mất nhiều trụ cột và phải rất vất vả mới trụ hạng thành công.

Vallecano và Girona dễ chia điểm ngày ra quân

Trong khi đó, Rayo Vallecano, sau nhiều năm "ngụp lặn" ở nửa cuối bảng xếp hạng, đã thi đấu cực hay trong mùa giải trước và giành vé dự cúp châu Âu. Về mặt thực lực, đôi bên khá tương đồng nên nhiều khả năng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa.

Tân binh gặp khó, đương kim vô địch dạo chơi

Trận đấu tiếp theo diễn ra vào khung giờ 2h30 ngày 16/8 là cuộc đối đầu giữa Villarreal và Real Oviedo. Đội khách vừa giành quyền thăng hạng, trong khi Villarreal là khách quen của La Liga. Đây sẽ là cuộc tái ngộ của Santi Cazorla với đội bóng cũ. Tuy nhiên, tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha khó lòng ra về có điểm khi khoảng cách trình độ giữa đôi bên là quá lớn.

Barcelona dễ có chiến thắng đậm đà

Đương kim vô địch Barcelona sẽ là đội ra quân tiếp theo với chuyến làm khách của Mallorca (0h30, 17/8). Đoàn quân của Hansi Flick vẫn thể hiện phong độ tuyệt vời trong chuyến du đấu vừa qua đặc biệt là Lamine Yamal. Bởi vậy, chiến thắng khó thoát khỏi tay Barcelona.

Sau đó khoảng 2 tiếng, La Liga có hai trận đấu: Alaves tiếp đón Levante và Valencia gặp Real Sociedad. Cặp đầu tiên khá cân bằng và Alaves cần tận dụng tốt lợi thế sân nhà. Trong khi đó, Valencia nhiều khả năng sẽ gặp khó trước Real Sociedad. So về thực lực hiện tại, đội chủ sân Mestalla không thể sánh ngang với đối thủ.

Những cuộc đối đầu hấp dẫn khác

Khung 22h ngày Chủ nhật (17/8) chỉ có một trận đấu là Celta Vigo - Getafe. Đội khách sẽ phải thi đấu rất nỗ lực mới mong có điểm, bởi Iago Aspas cùng các đồng đội thường xuyên chơi tốt trên sân nhà. Sau đó cặp đấu được đánh giá là cân bằng nhất của vòng 1 sẽ diễn ra giữa Bilbao và Sevilla.

Đôi bên có sự đồng đều về mặt đội hình và những cuộc đối đầu hiếm khi có trên hai bàn thắng. Đây là điểm cần lưu ý ở cặp đấu này.

Rạng sáng ngày thứ Hai (18/8), Atletico Madrid cũng ra quân với chuyến làm khách của Espanyol. Mặc dù không mua bán rầm rộ như mùa giải trước, nhưng Atletico trong tay Simeone chưa bao giờ dễ đối phó. Espanyol có lợi thế sân nhà nhưng nhiều khả năng sẽ thua trận.

Real Madrid ra quân muộn nhất

Hai trận đấu còn lại của vòng 1 La Liga đều diễn ra vào khung 2h. Ngày 19/8, Real Betis sẽ có chuyến làm khách của Elche, trong khi Real Madrid ra quân muộn nhất với cuộc tiếp đón Osasuna. Đội hình của Betis có khá nhiều xáo trộn so với mùa trước, nhưng tân binh Elche khó lòng làm khó được thầy trò Pellegrini.

Còn với Real Madrid, họ có thời gian nghỉ ít nhất trong số các đội La Liga do lọt sâu tại FIFA Club World Cup. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Xabi Alonso được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Osasuna thi đấu khá tốt ở mùa trước nhưng khả năng có điểm rời Bernabeu gần như bằng 0.