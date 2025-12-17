Trực tiếp bóng đá futsal Việt Nam - Indonesia: Đại chiến tìm đường sống (SEA Games 33)

SEA Games | 16h, 17/12 | ĐT futsal Việt Nam 0 - 0 ĐT futsal Indonesia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT futsal Việt Nam vs ĐT futsal Indonesia ĐT futsal Indonesia Điểm Văn Tú Đa Hải Ngọc Anh Nhan Gia Hưng Minh Quang Điểm Muhammad Nizar Rio Pangestu Iqbal Iskandar Firman Adriansyah Evan Soumilena Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT futsal Việt Nam ĐT futsal Việt Nam ĐT futsal Indonesia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Tú, Đa Hải, Ngọc Anh, Nhan Gia Hưng, Minh Quang Muhammad Nizar, Rio Pangestu, Iqbal Iskandar, Firman Adriansyah, Evan Soumilena

🌪️ Thể thức "tử thần" và lịch thi đấu "hành xác"

Tại SEA Games 33, nội dung futsal nam quy tụ 5 đội (Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar) thi đấu tại Nhà thi đấu Nonthaburi. Điểm cốt yếu của giải đấu năm nay là thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi trận đấu đều là một trận chung kết; một sai lầm nhỏ như trận thua 2-4 trước Malaysia vừa qua cũng có thể khiến mục tiêu lọt vào nhóm 2 đội dẫn đầu tan thành mây khói.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi HLV Diego Giustozzi tiết lộ đội phải đối mặt với lịch thi đấu "hành xác": chơi 4 trận liên tiếp trong 4 ngày, trong khi các đối thủ đều có ngày nghỉ xen kẽ trước khi gặp Việt Nam.

🚑 Cú hích lịch sử và nỗi lo lực lượng

Trước thềm giải đấu, Futsal Việt Nam đón tin vui chấn động khi tăng 6 bậc, vươn lên hạng 20 trên Bảng xếp hạng FIFA - thứ hạng cao nhất lịch sử. Đây là nguồn động lực tinh thần to lớn.

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại nghiệt ngã hơn nhiều. HLV người Argentina đang thực hiện cuộc "thay máu" với việc bổ sung 6-7 cầu thủ trẻ vào đội hình. Sự non nớt kinh nghiệm đã phần nào bộc lộ qua những sai lầm ở trận ra quân thua Malaysia, nơi các thủ môn như Văn Ý, Văn Tú đều mắc lỗi. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng chịu tổn thất nặng nề về nhân sự khi thiếu vắng hoặc các trụ cột như Văn Ý, Đoàn Phát và Thái Huy gặp chấn thương.

🔥 Quyết chiến Indonesia: Không còn đường lùi

Với cục diện hiện tại, Futsal Việt Nam buộc phải thắng Indonesia để nuôi hy vọng vào Top 2. Indonesia với lối đá rát và thể lực sung mãn sẽ tận dụng triệt để sự mệt mỏi của Việt Nam do lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, ở thế chân tường, bản lĩnh của đội bóng top 20 thế giới cần phải được đánh thức đúng lúc để sửa sai cho trận thua Malaysia trước đó.

