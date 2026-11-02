Liverpool mất oan phạt đền trước Arsenal, HLV Iraola yêu cầu học trò nằm sân nhiều hơn

HLV trưởng của Liverpool - Iraola tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi trọng tài VAR Stuart Attwell không can thiệp tình huống Jurrien Timber túm áo Alexander Isak lúc cầu thủ này cố gắng đánh đầu đón quả tạt ở hiệp 1. Isak vẫn đứng vững khi quả bóng bay vụt qua anh sau khi đà di chuyển của tiền đạo người Thụy Điển bị chặn lại, còn những lời phàn nàn của Liverpool bị bác bỏ.

Đó là khoảnh khắc quan trọng trong một trận đấu đầy khó khăn mà Arsenal đã giành chiến thắng nhờ bàn thắng ở phút thứ 16 của Kai Havertz. Đó là khoảnh khắc đã dẫn đến cuộc tranh luận lớn trên sân và trong phòng bình luận truyền hình. Jamie Carragher chỉ đơn giản nói trên Sky Sports: "VAR, hãy làm nhiệm vụ của mình đi".

Pha bóng Liverpool mất phạt đền đầy tranh cãi

HLV Andoni Iraola vô cùng tức giận và cho biết ông sẽ dặn dò các cầu thủ của mình phải thường xuyên nằm xuống sân ở khu vực cấm địa trong tương lai nếu bị tác động mạnh: "Thật đáng tiếc khi bạn phải hỏi tôi câu này, nhưng thành thật mà nói, đúng vậy, chúng tôi phải bảo cầu thủ nằm xuống nhiều hơn. Nếu không, chúng tôi sẽ không được thổi phạt. Và rồi các trọng tài lại phàn nàn tại sao họ không nằm xuống. Nếu cầu thủ không nằm xuống, chúng tôi chẳng được thổi phạt.

Isak rất trung thực. Cậu ấy cố gắng tranh bóng. Ai cũng có thể thấy ngay lập tức, rõ ràng là có pha kéo người. Rõ ràng đó phải là quả phạt đền".

Tôi không hiểu lý do tại sao chúng tôi không được hưởng phạt đền. Có lẽ vì Isak không nằm xuống sân. Đó không nên là lý do để không bị phạt đền".

Van Dijk cũng có quan điểm tương tự HLV trưởng của Liverpool: "Tôi nghĩ đó là một quả phạt đền rõ ràng. Thường thì trọng tài thổi phạt ở tình huống đó. Hôm nay thì Liverpool không may mắn như vậy. Ai cũng đã thấy rồi. Cuối cùng thì trọng tài không công nhận và chúng tôi đã thua trận, thật đáng tiếc, vậy nên chúc mừng Arsenal".