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3 kịch bản trận Liverpool - Arsenal: “Lữ đoàn đỏ” có cửa gây sốc bao nhiêu %?

Sự kiện: Premier League 2026-27 Dự đoán kịch bản trận đấu Liverpool - Arsenal: Cuộc đua hấp dẫn

(23h30, 1/11) Dựa trên phong độ, tương quan lực lượng và lịch sử đối đầu, trận đại chiến nhiều khả năng diễn ra theo ba kịch bản đáng chú ý.

   

Các kịch bản dễ xảy ra ở trận Liverpool - Arsenal

Các kịch bản dễ xảy ra ở trận Liverpool - Arsenal

Liverpool khai thác tốc độ, tận dụng lợi thế Anfield (35%)

Kịch bản đầu tiên là Liverpool chủ động đẩy cao nhịp độ, sử dụng tốc độ của hàng công để xuyên phá hàng thủ Arsenal. Đội bóng của HLV Andoni Iraola đang dần tìm lại sự ổn định khi thắng 9 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Những Florian Wirtz, Bradley Barcola và Alexander Isak chính là niềm hy vọng của đội chủ nhà. Wirtz có 3 lần in dấu giày vào bàn thắng trong 4 trận gần nhất, Barcola đóng góp 5 bàn thắng và kiến tạo, còn Isak ghi 6 bàn trong 6 vòng đấu gần đây tại Ngoại hạng Anh.

Khả năng chuyển trạng thái nhanh sẽ là vũ khí quan trọng của Liverpool. Nếu tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Arsenal, đội chủ nhà có thể tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Tuy nhiên, thách thức không nhỏ nằm ở hàng thủ “Pháo thủ”. Arsenal mới để đối phương tung ra 24 cú sút trúng đích tại Ngoại hạng Anh mùa này. Họ cũng sở hữu 5 trận giữ sạch lưới. Liverpool cần sự chính xác cao nếu muốn biến lợi thế sân nhà thành bàn thắng.

Liverpool hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng trước Arsenal

Liverpool hoàn toàn có thể hướng đến chiến thắng trước Arsenal

Arsenal kiểm soát tuyến giữa, khiến Liverpool gặp khó (30%)

Kịch bản thứ hai là Arsenal áp đặt thế trận nhờ khả năng kiểm soát khu trung tuyến. Declan Rice và Martin Odegaard đang là những mắt xích quan trọng trong cách vận hành của HLV Mikel Arteta.

Hai tiền vệ này lần lượt thực hiện 91 và 90 đường chuyền xuyên tuyến hướng đến 1/3 cuối sân đối phương. Khả năng phân phối bóng và thoát pressing của họ có thể giúp Arsenal hóa giải sức ép tại Anfield.

Nếu Liverpool dâng cao đội hình, những khoảng trống phía sau sẽ trở thành cơ hội để đội khách khai thác. Arsenal có đủ chất lượng để tổ chức những pha phản công nguy hiểm, đặc biệt khi Liverpool không duy trì được cự ly đội hình hợp lý.

Dù vậy, “Pháo thủ” cũng cần cải thiện hiệu suất tấn công. Họ mới ghi 13 bàn sau 8 vòng đấu, ít hơn 4 đội bóng khác tại giải. Trước Liverpool, đội đã giữ sạch lưới 4 trong 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, sự thiếu sắc bén có thể khiến Arsenal đánh mất lợi thế.

Rice và Odegaard có vai trò quan trọng trong lối chơi của Arsenal

Rice và Odegaard có vai trò quan trọng trong lối chơi của Arsenal

Hai đội chia điểm trong trận đấu ít bàn thắng (35%)

Kịch bản thứ ba là Liverpool và Arsenal bất phân thắng bại sau màn đấu trí căng thẳng. Đây là khả năng đáng cân nhắc khi cả hai đều sở hữu hàng phòng ngự chất lượng.

Arsenal là đội duy nhất chưa để thủng lưới sau phút 60 tại Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó, Liverpool cũng đang cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự. Hai đội lần lượt có chỉ số bàn thua kỳ vọng từ những cú sút trúng đích (xGOT) là 6,5 và 7,8, tốt nhất giải đấu.

Lịch sử đối đầu cũng cho thấy sự cân bằng. Liverpool chỉ thắng 1 trong 8 lần chạm trán Arsenal gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Ngược lại, “Pháo thủ” đã trải qua 13 chuyến làm khách liên tiếp không thắng tại Anfield.

Trong bối cảnh đó, hai HLV có thể ưu tiên sự chắc chắn thay vì mạo hiểm tấn công. Những tình huống cố định hoặc khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân sẽ có ý nghĩa quyết định.

Với tương quan hiện tại, Liverpool được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút nhờ lợi thế sân nhà, nhưng Arsenal đủ sức tạo ra thế trận cân bằng. Khả năng hai đội chia điểm được dự đoán ở mức 35%, ngang với kịch bản Liverpool giành chiến thắng. Arsenal có 30% cơ hội rời Anfield với trọn vẹn 3 điểm.

Hoàn toàn có khả năng hai đội hòa nhau

Hoàn toàn có khả năng hai đội hòa nhau

8

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Thông báo kết quả dự đoán

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Manchester United

Số người dự đoán có kết quả đúng hợp lệ

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/3-kich-ban-tran-liverpool-arsenal-lu-doan-d...

-01/11/2026 11:55 AM (GMT+7)
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