Arteta toan tính đẳng cấp ra sao để Arsenal đánh nhanh diệt gọn Liverpool?

3 điểm lịch sử

Chiến thắng 1-0 trước Liverpool là lần đầu tiên Arsenal giành trọn 3 điểm tại Anfield ở Ngoại hạng Anh kể từ năm 2012, qua đó đưa họ trở lại ngôi đầu bảng. Liệu có ai dám đặt cược rằng thầy trò Mikel Arteta sẽ không thể duy trì vị trí ấy để bảo vệ chức vô địch?

Từ sự vững chắc đáng nể cho đến những tiểu xảo đầy toan tính, Arsenal đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ là ứng viên hàng đầu cho ngôi vương Ngoại hạng Anh. Trước Liverpool, đội bóng thành London cho thấy họ sở hữu sự lọc lõi cần thiết.

Kết quả này đồng nghĩa Arsenal đã giành chiến thắng trên sân khách tại Villa Park, sân Ánh Sáng, sân City Ground và sân Anfield ngay từ đầu mùa. Đây đều là những sân đấu mà họ từng đánh rơi điểm số ở mùa giải trước. Và điều đó thực sự khiến các đối thủ phải dè chừng.

Hàng thủ vững như bàn thạch của Arsenal

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận Liverpool hoàn toàn có thể tránh khỏi thất bại này nếu không bị từ chối một quả phạt đền trong hiệp một, sau tình huống Jurrien Timber kéo áo Alexander Isak một cách rõ ràng khi tiền đạo người Thụy Điển bật cao đánh đầu đón đường tạt bóng.

Trọng tài Andy Madley có thể đã bỏ lỡ tình huống đó, nhưng Stuart Attwell, người phụ trách VAR, có lý do gì để giải thích? Đây là một quyết định tệ hại đến khó tin, tiếp tục đánh dấu ngày thi đấu đáng quên của tổ trọng tài chuyên nghiệp Anh và công nghệ hỗ trợ trọng tài.

Có thể lập luận rằng Timber không kéo đủ mạnh để ngăn Isak tiếp cận bóng. Nhưng hậu vệ Arsenal đã túm áo đối phương và tiếp tục giữ trong khoảng thời gian đáng kể. Đó chắc chắn là một quả phạt đền.

Điều cũng đã quá rõ ràng là một lần nữa, tinh thần kiên cường, sự quyết tâm trong phòng ngự và khả năng chịu đựng sức ép của Arsenal sẽ là những vũ khí lợi hại nhất. Dưới thời Arteta, đội bóng này chắc chắn không đặt mục tiêu giành thiện cảm từ đối thủ, họ chỉ muốn chiến thắng và những danh hiệu.

Họ hiện giữ sạch lưới 6 lần sau 9 trận tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, dù Liverpool liên tục gây sức ép, đội chủ nhà không có nổi 1 cú sút trúng đích.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh, kể từ khi thống kê này được ghi nhận vào năm 2003, một đội bóng không thể tung ra cú sút trúng đích trong một trận đấu. Đã có 422 trận đấu trôi qua kể từ thời điểm đó. Đội khách được tổ chức quá chặt chẽ, bóp nghẹt mọi khoảng trống và kiên quyết không sụp đổ.

Các cầu thủ Arsenal sẵn sàng đặt thân mình vào những pha chắn bóng, tắc bóng và cả những tình huống câu giờ. Họ cũng sử dụng những tiểu xảo không mấy đẹp mắt, đặc biệt là từ hai trung vệ.

Những toan tính chuẩn xác

Còn bàn thắng duy nhất của trận đấu? Một lần nữa, Liverpool có lý do để tiếc nuối. Arsenal tổ chức pha bóng rất bài bản, nhưng mọi chuyện chỉ bắt đầu sau cú phát bóng lên thiếu chính xác của Alisson Becker, hướng về phía Jacquet. Hậu vệ này phản ứng chậm và bị Odegaard cắt bóng, trước khi Bruno Guimaraes chích bóng sang cánh phải cho Madueke.

Rice sau đó thực hiện pha chạy chồng biên, tiếp theo căng ngang đầy chính xác và nguy hiểm vào phía cột 2, khiến Van Dijk không biết phải xử lý thế nào. Kai Havertz chỉ việc băng vào dứt điểm, đưa bóng vào lưới.

Arsenal biết cách trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất của Liverpool

Sau đó, Liverpool dồn ép Arsenal dữ dội, đặc biệt trong hiệp một. Cú đá phạt của Florian Wirtz đưa bóng dội xà ngang, còn Mac Allister bằng cách nào đó lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Đây cũng là cơ hội rõ ràng cuối cùng của đội chủ nhà để tìm kiếm bàn thắng. Arsenal phòng ngự xuất sắc, nhưng các tiền đạo Liverpool cũng có một buổi chiều đáng thất vọng, đặc biệt là Bradley Barcola.

Càng về cuối trận, mọi thứ càng hỗn loạn với Liverpool. Họ không thể tận dụng cảm xúc và sức nóng từ khán đài để tạo nên cuộc lội ngược dòng, đặc biệt trước Arsenal đã quá dạn dày trong những trận chiến khắc nghiệt.

Những tiếng la ó vang lên khi trận đấu kết thúc, phản ánh sự ức chế mà Arsenal tạo ra cho Liverpool. Trong khi đó, Arteta có chiến thắng đầu tiên tại Anfield trên cương vị HLV trưởng. Ông từng góp mặt trong đội hình Arsenal giành chiến thắng gần nhất tại đây với tư cách cầu thủ, cách đây 14 năm.

Nhưng lần này, chiến thắng mang ý nghĩa lớn hơn nhiều. Điều đó cũng được thể hiện rõ ràng khi Arteta vui sướng nhảy vào vòng tay của trợ lý Gabriel Heinze.