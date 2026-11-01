Liverpool phải đánh bại Arsenal bằng mọi giá

Liverpool sẽ tiếp đón nhà đương kim vô địch Arsenal trong trận cầu tâm điểm vòng 9 Premier League, diễn ra vào lúc 23h30 ngày 1/11. Hiện tại, đội chủ sân Anfield đang kém hai đội dẫn đầu Arsenal và Man City 6 điểm.

HLV Andoni Iraola từng giúp Bournemouth 3 lần đánh bại Arsenal của HLV Mikel Arteta trong 4 cuộc đối đầu cuối cùng khi còn dẫn dắt “The Cherries”. Tuy nhiên, Iraola cùng Liverpool lại để thua Man City 0-3 trong trận đại chiến đầu tiên trên sân Anfield hôm 11/10.

Liverpool đánh bại Chelsea trên chấm luân lưu tại League Cup hồi giữa tuần

Muốn đua vô địch, Liverpool phải đánh bại Arsenal

Liverpool đang dần tìm lại phong độ với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, nhưng họ buộc phải giành chiến thắng trước Arsenal nếu muốn góp mặt trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Nếu không thắng, Liverpool ít nhất vẫn sẽ kém đối thủ 6 điểm và còn phải hành quân tới sân Emirates ở lượt về.

Khi đó, “Lữ đoàn đỏ” sẽ phải chờ Arsenal thua 2 trận trong khi họ không được phép sảy chân thêm lần nào. Tuy nhiên, Liverpool chắc chắn sẽ còn đánh rơi điểm số trong phần còn lại của mùa giải. Điều đó đồng nghĩa Arsenal phải thua thêm 3 hoặc 4 trận nữa. Đó là nhiệm vụ không hề đơn giản.

Dù vậy, đây cũng là trận đấu mà Liverpool không được phép thua, bởi họ vẫn cần duy trì vị trí trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Nếu Arsenal đánh bại Liverpool, cuộc đua vô địch Premier League gần như có thể chấm dứt với đội bóng vùng Merseyside.

Arsenal không thắng trong 13 chuyến làm khách gần nhất trước Liverpool tại Premier League, với 5 trận hòa và 8 thất bại

Cuối tuần này là một trong số những trận đấu khó khăn mà “Pháo thủ” phải đối mặt ở mùa giải năm nay. Lần gần nhất đội bóng thành London giành chiến thắng trên sân Liverpool tại Premier League là năm 2012. Arteta vẫn còn là cầu thủ Arsenal trong lần gần nhất Arsenal thắng tại Anfield, còn bây giờ ông đã trở thành HLV.

Chấn thương của Saka là tổn thất lớn với Arsenal

Arsenal sẽ trải qua lịch thi đấu đầy khó khăn trong tháng 11, kéo dài sang cả đầu tháng 12. Đến ngày 13/12, chúng ta sẽ biết liệu Arsenal có thể vô địch Premier League hay không. Bởi có một câu nói rằng: sau những trận đấu khó khăn sẽ là những trận đấu dễ dàng.

Hiện tại, Bukayo Saka đang đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài ít nhất 6 tuần vì vấn đề ở cơ tứ đầu đùi. Đây là đòn giáng mạnh vào Arsenal. Lịch thi đấu sắp tới của đội bóng thành London bao gồm chuyến làm khách trước Liverpool, cuộc đối đầu với Slavia Prague ở Champions League sau đó 3 ngày, cùng những trận đấu tại giải quốc nội gặp Newcastle và Man City vào cuối tháng 11.

Nếu thời gian hồi phục kéo dài hơn dự kiến, Saka có nguy cơ tiếp tục bỏ lỡ những trận đấu quan trọng khác, trong đó có derby Bắc London với Tottenham và cuộc chạm trán Real Madrid tại Champions League vào tháng 12. Đây mới chỉ là những khả năng, chưa phải thông tin xác nhận về thời gian vắng mặt của Saka. Tuy nhiên, điều đó cho thấy Arsenal có lý do để lo lắng.

Tầm quan trọng của Saka không chỉ nằm ở số bàn thắng và kiến tạo. Anh còn là một trong những nguồn sáng tạo chủ lực của Arsenal, đồng thời luôn là cầu thủ mà đối phương phải đặc biệt dè chừng.

Sự cố mới nhất một lần nữa khiến vấn đề về cường độ thi đấu và áp lực thể chất mà Saka phải đối mặt trở thành chủ đề được quan tâm. Cầu thủ chạy cánh người Anh đã liên tục gặp những vấn đề về thể trạng trong các mùa giải gần đây. Saka từng phải nghỉ thi đấu trong phần lớn một số giai đoạn của mùa giải trước vì chấn thương gân Achilles và hông. Ở mùa giải trước đó, cầu thủ này cũng vắng mặt hơn 100 ngày sau khi phải phẫu thuật chấn thương gân kheo.

Kể từ đầu mùa giải 2023/24, Saka đã bỏ lỡ 48 trận đấu vì chấn thương. Trước thời điểm đó, anh chỉ vắng mặt trong 3 trận suốt sự nghiệp. HLV Arteta thừa nhận việc kiểm soát khối lượng thi đấu sẽ đóng vai trò quan trọng khi Saka trở lại.

Saka dính chấn thương trong trận hòa 2-2 của Arsenal trước Bayern Munich tại Champions League

Arsenal chắc chắn không muốn vội vàng đưa ngôi sao chạy cánh người Anh trở lại sân cỏ, đặc biệt khi mùa giải vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, nếu những lo ngại ban đầu trở thành sự thật, đây có thể là một trong những ca chấn thương gây ảnh hưởng lớn nhất đến hành trình của “Pháo thủ” ở mùa giải năm nay.

Hiện tại, Noni Madueke và Eberechi Eze đang được trao cơ hội vào sân thay thế Saka. Việc họ được thi đấu một vài trận rồi nghỉ một vài trận là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng khi phải ra sân liên tục trong 6-8 tuần, đó sẽ là bài kiểm tra thực sự. Đây là giai đoạn mà họ có thể bắt đầu cảm nhận được áp lực và sự bào mòn về thể lực.

Tuy nhiên, điều đó cũng có thể mang lại lợi ích cho họ. Khi biết chắc mình sẽ được thi đấu thường xuyên, các cầu thủ có thể thoải mái hơn và tự tin thể hiện khả năng. Đó chính là điều Arsenal cần, đặc biệt là với Eze. Điều này càng đáng chú ý hơn trong bối cảnh tài năng trẻ Max Dowman sắp phải chấp hành án treo giò.