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Van Dijk kêu gọi Liverpool chơi "tất tay" trước Arsenal

Sự kiện: Bóng đá Premier League 2026-27 Liverpool

Đội trưởng Virgil Van Dijk kêu gọi các đồng đội tại Liverpool chấp nhận rủi ro và thi đấu hết mình theo triết lý pressing tầm cao mạo hiểm của HLV Andoni Iraola trước cuộc chạm trán Arsenal.

   

Chấp nhận mạo hiểm cùng bản sắc mới tại Anfield

Sự xuất hiện của HLV Andoni Iraola đã mang đến bước ngoặt chiến thuật lớn tại Anfield, giúp Liverpool khôi phục lại lối chơi pressing tầm cao dồn dập.

Virgil Van Dijk kêu gọi đồng đội chấp nhận mạo hiểm theo triết lý của Iraola.

Virgil Van Dijk kêu gọi đồng đội chấp nhận mạo hiểm theo triết lý của Iraola.

Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi họ vừa đánh bại Chelsea trên chấm luân lưu tại League Cup để kéo dài chuỗi toàn thắng lên 5 trận.

Việc thích nghi với triết lý mới đòi hỏi các cầu thủ phải bước ra khỏi vùng an toàn và đưa ra những quyết định chính xác trong tích tắc.

Van Dijk thường xuyên dâng cao sang phần sân đối phương để ép sân, trong khi hậu vệ phải Ronald Araujo bó vào trong để bọc lót.

Liverpool thi đấu rực lửa với hệ thống pressing tầm cao đầy mạo hiểm.

Liverpool thi đấu rực lửa với hệ thống pressing tầm cao đầy mạo hiểm.

Thi đấu với đội hình dâng cao đòi hỏi sự tập trung cực kỳ lớn. Van Dijk chia sẻ rằng đối thủ sẽ tìm cách kéo các hậu vệ vào những khoảng trống nguy hiểm, tiêu biểu như cách đồng đội cũ Jordan Henderson từng làm.

Anh nhấn mạnh các cầu thủ phải dám chơi "tất tay" và chấp nhận rủi ro ngay từ đầu: "Đặc biệt là ở giai đoạn khởi đầu này, bạn phải chơi tất tay và chấp nhận mạo hiểm. Nếu giành lại bóng ở tầm cao, bạn sẽ thấy không khí trên khán đài bùng nổ, truyền nguồn năng lượng to lớn giúp ích cho toàn đội trong suốt 90 phút."

Van Dijk cũng khẳng định HLV đưa ra kế hoạch nhưng chính các cầu thủ trên sân mới là những người chịu trách nhiệm thi đấu và quyết định kết quả trận đấu.

Sự khác biệt với thời Jurgen Klopp và bài kiểm tra Arsenal

Dù Iraola được bổ nhiệm để tái hiện cường độ thi đấu rực lửa, lối chơi hiện tại không phải là bản sao hoàn toàn từ thời Jurgen Klopp.

Van Dijk nhấn mạnh sự khác biệt giữa thời Jurgen Klopp và HLV Iraola.

Van Dijk nhấn mạnh sự khác biệt giữa thời Jurgen Klopp và HLV Iraola.

Van Dijk giải thích rằng dưới thời Klopp, đội bóng chủ yếu dồn đối thủ về một bên cánh để khép góc, nhưng bóng đá hiện đại đã thay đổi.

Điểm chung duy nhất là số lượng các cú nước rút và nỗ lực giành lại bóng nhanh nhất có thể.

Nói về sự khác biệt này, trung vệ người Hà Lan nhấn mạnh: "Chúng tôi phải thi đấu trực diện hơn một chút và điều đó hỗ trợ đắc lực cho việc giành bóng ở tầm cao.

Bạn phải tìm ra sự cân bằng hợp lý, bởi tôi cảm thấy toàn đội vẫn có thể phối hợp thoát pressing, nhưng cũng có thể chơi trực diện và đôi khi đá trên sân nhà bạn buộc phải làm vậy.

Bạn phải cố gắng tạo ra sự hỗn loạn, các tình huống bóng bật ra, các cuộc tranh chấp, và đó là điều chúng tôi vẫn đang tiếp tục học hỏi."

Trận gặp Arsenal là bài kiểm tra quyết định cho chiến thuật mới tại Anfield.

Trận gặp Arsenal là bài kiểm tra quyết định cho chiến thuật mới tại Anfield.

Thuốc thử liều cao cho hệ thống của Iraola sẽ đến khi nhà đương kim vô địch Arsenal ghé thăm Anfield. Arsenal sở hữu hàng công chất lượng, đủ sức trừng phạt những khoảng trống mà hàng thủ dâng cao của Liverpool để lại.

Dù vậy, với đà tâm lý từ chuỗi 5 trận thắng, Liverpool sẽ không từ bỏ nguyên tắc đá tấn công áp đảo. Một chiến thắng trước nhà vô địch sẽ là lời khẳng định đanh thép cho bước tiến chiến thuật của The Reds.

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Liverpool của Iraola pressing dữ dội hơn cả thời Klopp, điểm khác biệt nằm ở đâu?
Liverpool của Iraola pressing dữ dội hơn cả thời Klopp, điểm khác biệt nằm ở đâu?

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/van-dijk-keu-goi-liverpool-choi-tat-tay-tru...

-31/10/2026 17:50 PM (GMT+7)
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