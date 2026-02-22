Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Arsenal

(Vòng 27) Arsenal có bàn thắng thứ ba và cá nhân Eze đã có cú đúp.

   

Premier League | 23h30, 22/2 | Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1
1 - 4
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1
Arsenal
(H1: 1-1)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Kolo Muani 34'
32' Eze
47' Gyokeres
61' Eze
90+4' Gyokeres

1’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

Trận đấu bắt đầu!

Arsenal giao bóng. 

5’

Chơi rất phiêu lưu!

Vicario băng hẳn ra ngoài vòng cấm để đánh đầu phá bóng nhưng lại hướng tới một cầu thủ Arsenal. Bóng được câu vào khung thành trống nhưng hậu vệ Tottenham đã bọc lót tốt. 

8’

Dứt điểm khá tốt!

Gyokeres nhận bóng bên cánh trái, đi bóng vào trong rồi sút bằng chân phải rất căng. Bóng đi sệt nhưng chưa chính xác. 

13’

Trận đấu gián đoạn!

Trọng tài biên bị lỗi thiết bị truyền tin nên trận đấu bị gián đoạn khoảng 6-7 phút. 

17’

Suýt có bàn thắng!

Saka đá phạt góc, Gyokeres đánh đầu trả vào trong và Saliba băng vào đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 

21’

Không thể dứt điểm!

Sarr không dứt điểm nhịp một mà cố nhá thêm và cơ hội qua đi. Cầu thủ này cố sút nhưng bóng bị hậu vệ Arsenal phá ra. 

27’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

Thẻ vàng đầu tiên!

Timber nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô thiển với Sarr. 

32’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

VÀ...OOOO!! TOTTENHAM 0-1 ARSENAL!

Saka đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngược ra. Eze đón bóng và vô lê cận thành khiến Vicario không có cơ hội cản phá. 

34’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

VÀ...OOOOO!! TOTTENHAM 1-1 ARSENAL!

Kolo Muani đi bóng từ bên cánh trái rồi tung cú sút bằng chân phải. Bóng đi căng và chìm khiến Raya không kịp phản xạ. 

41’

Suýt có bàn thắng!

Trossard sút ở góc cực khó vào góc đối diện, bóng đi sệt nhưng lại đi chệch cột dọc. 

45’

Bù giờ!

Hiệp một có 8 phút bù giờ.

45+5’

Không được!

Trossard định lừa 3 cầu thủ rồi mới dứt điểm nhưng hậu vệ Tottenham đã bọc lót thành công. 

45+9’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

Hết hiệp một!

Tỉ số là 1-1. 

46’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

Hiệp hai bắt đầu!

Tottenham giao bóng. 

47’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

VÀ...OOOOO!! TOTTENHAM 1-2 ARSENAL!

Gyokeres nhận bóng trước vòng cấm của Tottenham, xoay xở một nhịp và tung ra cú dứt điểm vừa căng vừa hiểm khiến Vicario phải bó tay. 

54’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

VÀ..OO NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH!

Gallagher nỗ lực băng xuống đáy biên rồi thực hiện quả tạt tốt. Kolo Muani khống chế một nhịp rồi vô lê tung lưới Arsenall nhưng trọng tài không công nhận do Kolo Muani đã đẩy Gabriel trước đó. 

59’

Cứu thua tốt!

Arsenal phối hợp hay và Saka dứt điểm cũng rất nhanh nhưng Vicario vẫn cứu thua thành công. 

61’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

VÀ...OOOO!!! TOTTENHAM 1-3 ARSENAL!

Tottenham lại mất bóng trên phần sân nhà và Arsenal đủ bình tĩnh để phối hợp tạo nên bàn thắng thứ ba. Quá dễ cho Eze. 

66’

Không được!

Gyokeres định chuyền cho Trossard nhưng chưa thể tạo ra được tình huống nguy hiểm. 

71’

Dứt điểm!

Saka thoát xuống và tung cú dứt điểm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 

76’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

Thay người!

Odegaard và Martinelli vào sân thay Trossard và Eze.

84’

KHÔNG VÀO!

Spence nỗ lực căng ngang và Richarlison đánh gót điệu nghệ. Raya bị lọt háng nhưng vẫn kịp thời quay lại đẩy bóng ra. 

90’

Bù giờ!

Hiệp hai có 7 phút bù giờ. 

90+4’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

VÀ...OOOO!! TOTTENHAM 1-4 ARSENAL!

Odegaard chọc khe cho Gyokeres băng xuống và tiền đạo người Thụy Điển không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. 

90+8’

 Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1

Hết giờ!

Chung cuộc, Arsenal thắng 4-1. 

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1
Vicario, Gray, Dragusin, Van de Ven, Spence, Gallagher, Palhinha, Sarr, Kolo Muani, Bissouma, Simons
Trực tiếp bóng đá Tottenham - Arsenal: Eze hoàn thành cú đúp (Ngoại hạng Anh) - 1
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Eze, Zubimendi, Rice, Saka, Gyokeres, Trossard

Arsenal sẽ thắng vì Tottenham quá tệ

Bình luận trên Football.london, cựu thủ môn Graham Stack cho rằng chiến thắng khó thoát khỏi tay Arsenal bởi Tottenham đang ở trong giai đoạn cực kì tồi tệ: "Tottenham với một huấn luyện viên mới sẽ được tiếp thêm động lực, nhưng tôi nghĩ Arsenal sẽ thắng trận này, đó là quan điểm của một người am hiểu bóng đá. Tottenham đang ở trong một thời điểm và vị thế tồi tệ.

Họ không phải là một đội bóng mạnh so với những gì chúng ta đã từng thấy suốt nhiều năm qua. Bầu không khí trên sân vận động đang rất căng thẳng vì người hâm mộ đã quá chán nản. Họ đang cố gắng bám víu vào những hy vọng mong manh khi vẫn còn huấn luyện viên đến hết mùa giải. Họ hoàn toàn mất đi sự ổn định hiện tại".

Arteta cảnh báo dàn sao Arsenal

Trả lời truyền thông, HLV Mikel Arteta đã thẳng thừng cảnh báo các cầu thủ Arsenal "hãy rời CLB" nếu không chịu được sức ép dư luận trong bối cảnh cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đến hồi gay cấn:

“Hãy tự hỏi mình, bạn có muốn hòa mình vào sức ép đó hay không. Nếu không, hãy đi làm việc khác, hãy gia nhập một câu lạc bộ khác. Bạn không muốn sức ép? Đó là một phần của bóng đá, và bạn cũng là một phần của nó. Hãy cố gắng đối phó một cách đúng đắn và đạt được điều bạn mong muốn".

Igor Tudor và bài toán "không lời giải"

Quyết định sa thải Thomas Frank để bổ nhiệm Igor Tudor là nỗ lực cuối cùng của BLĐ Tottenham nhằm cứu vãn một mùa giải thảm họa. Tuy nhiên, "vận" chưa chắc đã đổi khi nhìn vào thực tại phũ phàng: Spurs là đội duy nhất tại Premier League chưa biết mùi chiến thắng trong năm 2026.

Khó khăn chồng chất khi danh sách bệnh binh của Tottenham dài dằng dặc với những cái tên chủ chốt như Maddison, Kulusevski hay Udogie. Mất thêm "lá chắn thép" Cristian Romero vì án treo giò, hàng thủ chắp vá của Tudor sẽ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ dàn sao đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bản lĩnh của quân vương

Dù vừa sẩy chân trước Wolves, Arsenal vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Lịch sử đang gọi tên "Pháo thủ" khi họ bất bại trong 7 lần chạm trán Spurs gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp ngay tại sào huyệt của đối thủ. Lối chơi kiểm soát của Mikel Arteta với những quân bài như Odegaard hay Saka hứa hẹn sẽ khai thác triệt để sự lúng túng trong ngày đầu nắm quyền của Tudor.

Arsenal sa sút: Arteta cần "mở khóa" Eze để khởi động lại cuộc đua vô địch
Arsenal sa sút: Arteta cần "mở khóa" Eze để khởi động lại cuộc đua vô địch

Eberechi Eze chưa đáp ứng kỳ vọng trong màu áo Arsenal kể từ sau cú hat-trick vào lưới Tottenham, nhưng HLV Mikel Arteta vẫn có thể khai phá tiềm năng...

Bấm xem >>

Theo Minh Nhật

22/02/2026 15:48 PM (GMT+7)
Tin liên quan
