Hành trình vượt lên nghịch cảnh của Maguire & canh bạc cuối mùa của MU

Atlético de Madrid vs Club Brugge
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Bayer Leverkusen vs Olympiakos Piraeus
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Newcastle United vs Qarabağ
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Inter Milan vs Bodø / Glimt
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Atalanta vs Borussia Dortmund
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Galatasaray
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Paris Saint-Germain vs Monaco
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Real Madrid vs Benfica
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Viktoria Plzeň vs Panathinaikos
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Stuttgart vs Celtic
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Bologna vs Brann
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Brann - BRA Brann
-
Nottingham Forest vs Fenerbahçe
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Genk vs Dinamo Zagreb
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Wolverhampton Wanderers vs Aston Villa
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
SHB Đà Nẵng vs PVF-CAND
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Công An Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
AFC Bournemouth vs Sunderland
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Burnley vs Brentford
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs West Ham United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Everton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Villarreal
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hellas Verona vs Napoli
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester City
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Angers SCO
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Inter Milan vs Genoa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Real Oviedo vs Atlético de Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Le Havre vs Paris Saint-Germain
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Cremonese vs Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Thể Công - Viettel vs Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Brighton & Hove Albion vs Nottingham Forest
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Tottenham Hotspur
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester United vs Crystal Palace
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Arsenal vs Chelsea
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Sevilla
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Roma vs Juventus
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Olympique Lyonnais
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Getafe
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Wolverhampton Wanderers vs Liverpool
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Hành trình vượt lên nghịch cảnh của Maguire & canh bạc cuối mùa của MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United Harry Maguire

Harry Maguire từng bị truyền thông và giới mộ điệu vùi lấp bằng những chỉ trích, khinh miệt. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã phải ghi nhận tầm ảnh hưởng của trung vệ này cả trong màu áo MU lẫn tuyển Anh.

   

🎯 Tranh luận gia đình và hành trình vượt sóng gió

Sau trận giao hữu tiền mùa giải giữa MU và Everton, Harry Maguire cùng cha mình là ông Alan tranh luận sôi nổi xem ai mới là cầu thủ hay hơn.

Harry Maguire đang có phong độ tốt gần đây

Harry Maguire đang có phong độ tốt gần đây

Bà Zoe chỉ biết lắc đầu cười nhìn hai cha con tranh luận. Gia đình Maguire đã theo chân ba người con trai chơi bóng khắp nơi trên thế giới, và có lúc họ là những người thân hiếm hoi của cầu thủ MU xuất hiện trên khán đài.

Ông Alan kể về thời nhận mức lương 35 bảng/tuần khi đá trung vệ ở Sheffield thập niên 1980, còn Harry chỉ cười: “Nhưng con chơi cho Man United và tuyển Anh”. Giờ đây, họ có thể mỉm cười khi nhìn lại, sau những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là làn sóng công kích dữ dội trên mạng năm 2022. Bầu không khí quanh Maguire đã đổi chiều tích cực, sự nghiệp của anh được nhìn nhận là thành công.

⚔️ Ngôi sao của những trận cầu lớn

Maguire từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal. Càng đáng nhớ hơn khi đó là trận đấu thứ 450 của anh tại giải VĐQG trong tổng số 591 trận cấp CLB. Anh từng khoác áo Sheffield United, Hull City, Wigan, Leicester trước khi gia nhập United năm 2019 với giá 80 triệu bảng, kỷ lục thế giới cho một hậu vệ thời điểm đó.

Harry Maguire sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay

Harry Maguire sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay

Tại Manchester, Maguire trung bình chơi 41 trận mỗi mùa suốt sáu năm. Mùa này, những trận đá chính của Maguire đều có thành tích rất ấn tượng: thắng Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, hòa Tottenham và chỉ thua Brentford.

Là cầu thủ kỳ cựu, anh luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc lớn, thậm chí mang tính quyết định. Việc kiên nhẫn hồi phục chấn thương bắp chân giúp anh và Lisandro Martinez tỏa sáng trong các chiến thắng trước Man City và Arsenal.

⏳ Hợp đồng, tương lai và bài toán nhân sự

Dù phong độ tốt, Maguire vẫn chưa chắc chắn về tương lai. Anh sẽ tròn 33 tuổi vào ngày 5/3 và hết hạn hợp đồng cuối mùa. Từ ngày 1/1, anh có quyền đàm phán trước với các CLB nước ngoài, đại diện của anh đã nhận được liên hệ từ Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.

MU chưa tiến hành đàm phán nghiêm túc, trong bối cảnh họ cần cân đối tài chính và ưu tiên gia cố tuyến giữa. Hàng thủ hiện tại với Maguire – Martinez vẫn là lựa chọn được HLV tạm quyền Michael Carrick tin tưởng. Những cái tên trẻ như Leny Yoro hay Ayden Heaven được kỳ vọng, nhưng chưa đủ ổn định để gánh vác lâu dài.

💰 Champions League và canh bạc cuối mùa

Tương lai của Maguire phụ thuộc lớn vào tài chính và thời hạn hợp đồng. Việc giành vé Champions League mùa tới sẽ tác động mạnh tới doanh thu và quỹ lương của MU, cũng như điều khoản của chính Maguire. Hiện trung vệ này bị giảm 20% thu nhập khi vắng mặt ở sân chơi này.

Ở góc độ cá nhân, Maguire muốn được đá chính thường xuyên, tích lũy thêm số lần khoác áo tuyển Anh và hướng tới World Cup, dù HLV Thomas Tuchel chưa gọi anh trở lại. Màn trình diễn hoàn hảo trước Arsenal, nơi anh không thua bất kỳ pha tranh chấp nào, là lời khẳng định đanh thép.

Quả bóng giờ nằm trong chân MU. Còn với Maguire, thêm những trận đấu như với Arsenal càng giúp vị thế của anh vững chắc.

Casemiro có xứng đáng với số tiền 119 triệu bảng MU phải bỏ ra?
Casemiro có xứng đáng với số tiền 119 triệu bảng MU phải bỏ ra?

Bỏ ra ít nhất 60 triệu bảng để mua một cầu thủ đã 30 tuổi, trả lương tới 350.000 bảng/tuần, ký hợp đồng 4 năm kèm lựa chọn gia hạn thêm một năm - đó...

Bấm xem >>

Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/02/2026 08:50 AM (GMT+7)
