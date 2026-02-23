Hành trình vượt lên nghịch cảnh của Maguire & canh bạc cuối mùa của MU

🎯 Tranh luận gia đình và hành trình vượt sóng gió

Sau trận giao hữu tiền mùa giải giữa MU và Everton, Harry Maguire cùng cha mình là ông Alan tranh luận sôi nổi xem ai mới là cầu thủ hay hơn.

Harry Maguire đang có phong độ tốt gần đây

Bà Zoe chỉ biết lắc đầu cười nhìn hai cha con tranh luận. Gia đình Maguire đã theo chân ba người con trai chơi bóng khắp nơi trên thế giới, và có lúc họ là những người thân hiếm hoi của cầu thủ MU xuất hiện trên khán đài.

Ông Alan kể về thời nhận mức lương 35 bảng/tuần khi đá trung vệ ở Sheffield thập niên 1980, còn Harry chỉ cười: “Nhưng con chơi cho Man United và tuyển Anh”. Giờ đây, họ có thể mỉm cười khi nhìn lại, sau những giai đoạn khó khăn, đặc biệt là làn sóng công kích dữ dội trên mạng năm 2022. Bầu không khí quanh Maguire đã đổi chiều tích cực, sự nghiệp của anh được nhìn nhận là thành công.

⚔️ Ngôi sao của những trận cầu lớn

Maguire từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 3-2 của MU trước Arsenal. Càng đáng nhớ hơn khi đó là trận đấu thứ 450 của anh tại giải VĐQG trong tổng số 591 trận cấp CLB. Anh từng khoác áo Sheffield United, Hull City, Wigan, Leicester trước khi gia nhập United năm 2019 với giá 80 triệu bảng, kỷ lục thế giới cho một hậu vệ thời điểm đó.

Harry Maguire sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay

Tại Manchester, Maguire trung bình chơi 41 trận mỗi mùa suốt sáu năm. Mùa này, những trận đá chính của Maguire đều có thành tích rất ấn tượng: thắng Man City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, hòa Tottenham và chỉ thua Brentford.

Là cầu thủ kỳ cựu, anh luôn biết cách tạo ra những khoảnh khắc lớn, thậm chí mang tính quyết định. Việc kiên nhẫn hồi phục chấn thương bắp chân giúp anh và Lisandro Martinez tỏa sáng trong các chiến thắng trước Man City và Arsenal.

⏳ Hợp đồng, tương lai và bài toán nhân sự

Dù phong độ tốt, Maguire vẫn chưa chắc chắn về tương lai. Anh sẽ tròn 33 tuổi vào ngày 5/3 và hết hạn hợp đồng cuối mùa. Từ ngày 1/1, anh có quyền đàm phán trước với các CLB nước ngoài, đại diện của anh đã nhận được liên hệ từ Italia và Thổ Nhĩ Kỳ.

MU chưa tiến hành đàm phán nghiêm túc, trong bối cảnh họ cần cân đối tài chính và ưu tiên gia cố tuyến giữa. Hàng thủ hiện tại với Maguire – Martinez vẫn là lựa chọn được HLV tạm quyền Michael Carrick tin tưởng. Những cái tên trẻ như Leny Yoro hay Ayden Heaven được kỳ vọng, nhưng chưa đủ ổn định để gánh vác lâu dài.

💰 Champions League và canh bạc cuối mùa

Tương lai của Maguire phụ thuộc lớn vào tài chính và thời hạn hợp đồng. Việc giành vé Champions League mùa tới sẽ tác động mạnh tới doanh thu và quỹ lương của MU, cũng như điều khoản của chính Maguire. Hiện trung vệ này bị giảm 20% thu nhập khi vắng mặt ở sân chơi này.

Ở góc độ cá nhân, Maguire muốn được đá chính thường xuyên, tích lũy thêm số lần khoác áo tuyển Anh và hướng tới World Cup, dù HLV Thomas Tuchel chưa gọi anh trở lại. Màn trình diễn hoàn hảo trước Arsenal, nơi anh không thua bất kỳ pha tranh chấp nào, là lời khẳng định đanh thép.

Quả bóng giờ nằm trong chân MU. Còn với Maguire, thêm những trận đấu như với Arsenal càng giúp vị thế của anh vững chắc.