Steve Holland: Người hùng thầm lặng giúp MU trở lại hàng ngũ đỉnh cao

MU bỗng nhiên gặp thời

MU là một hiện tượng, tính từ ngày 13.1.2026, khi Michael Carrick bắt đầu giữ ghế HLV trưởng, thay HLV lâm thời Darren Fletcher và HLV bị sa thải Ruben Amorim. Ngay trận đầu tay, Carrick đã dẫn dắt MU chiến thắng 2-0 trước Man City, rồi lại thắng đội đầu bảng Arsenal 3-2 ở trận kế tiếp. Từ đó đến nay, MU của Carrick vẫn chưa thua trận nào. Họ thắng liên tiếp 4 trận – điều mà Amorim chưa bao giờ làm được trong suốt sự nghiệp huấn luyện MU.

Carrick đang có khởi đầu tốt tại MU

Thành tích lấy 13 điểm trong 5 trận của Carrick là thành tích của một đội tranh ngôi vô địch. Thoạt nghe có vẻ hoang tưởng, nhưng quả đã có người nghĩ đến khả năng vô địch Premier League của MU vào cuối mùa. Kịch bản “hoang đường” ấy sẽ có khả năng rất cao để trở thành sự thật, nếu cùng lúc xảy ra hai điều sau đây.

Thứ nhất: Arsenal không vô địch. Khả năng thế nào? Xin thưa: hoàn toàn có thể, bởi không ai nắm chắc ngôi cao khi chỉ hơn đối thủ gần nhất 5 điểm, trong hoàn cảnh đã đá nhiều hơn 1 trận, và cuộc đua còn đến 12 vòng. Hơn nữa, vì đấy... là Arsenal!

Thứ hai: MU qua mặt Man City trong 12 vòng còn lại. Khoảng cách hiện thời là 8 điểm. Khó, nhưng chẳng phải là bất khả thi. Khó đến đâu thì... tùy ý mỗi người, bởi đây chỉ là vấn đề quan điểm. Giả sử hai câu chuyện vừa nêu (độc lập với nhau) đều trở thành hiện thực thì đây chắc chắn sẽ là một trong những mùa bóng kỳ lạ nhất trong toàn bộ lịch sử của quê hương bóng đá. Giới hâm mộ có quyền thả trí tưởng tượng, bởi suy cho cùng, bóng đá chính là môn chơi kỳ lạ như vậy.

Trước mắt, MU chỉ còn trận địa duy nhất trong mùa bóng này, là Premier League. Ở đây, không chỉ có vấn đề tập trung tinh thần, mà còn là thuận lợi rất lớn về việc giữ sức, tránh nguy cơ chấn thương, ổn định nhịp độ thi đấu cũng như tập luyện. Các đội mạnh hầu như không bao giờ có được sự thuận lợi này.

Nghiêm túc và thực tế hơn: cho dù câu chuyện “tranh ngôi vô địch” là có phần phóng đại đi nữa, MU vẫn có thể thành công vang dội trong cuộc đua ấy, và chữ “có thể” ở đây mang tính thực tế rất cao. Chỉ cần kết thúc mùa bóng trong “top 4”, thậm chí “top 5”, là sẽ có vé dự Champions League mùa tới. Đấy đã là điều MU “không dám mơ” hồi đầu mùa rồi.

Từ đâu ra hàng loạt nét mới?

Về mặt chuyên môn, MU đang có thủ lĩnh Bruno Fernandes và tiền vệ Casemiro chơi rất hay và ổn định, riêng Casemiro cứ như một ngôi sao mới bỗng vừa mọc ra, ngoài sự tiên liệu của bất cứ ai quan tâm. Patrick Dorgu và Cunha đều đang thành công. Ngay cả Benjamin Sesko – từng là nỗi thất vọng lớn, giờ cũng thường xuyên ghi bàn. Lại còn xuất hiện Kobbie Mainoo! Tiền vệ đã bị “xếp xó”, tưởng như chỉ còn tìm đường ra đi, giờ lại liên tục đá chính, khá hay. Với Mainoo, Sesko, Casemiro, MU cứ như có thêm 3 ngôi sao mới, dù họ không hề mua sắm trong đợt chuyển nhượng giữa mùa.

Sesko & Fernandes

Nhân sự đi liền với chiến thuật và lối chơi – bóng đá đỉnh cao luôn là như vậy. Vấn đề ở đây: từ đâu ra những sự thay đổi như hoàn toàn lột xác vừa nêu?

Không thể là sự trùng lặp tình cờ. Khác biệt rõ nhất: không thể đủ chỗ cho Casemiro, Mainoo, Fernandes trong đội hình MU, khi HLV Amorim xếp đội hình 3-4-3 (chỉ có 2 tiền vệ giữa). Đến thời Carrick, MU chơi theo sơ đồ 4-2-3-1 và khu trung lộ đủ chỗ cho cả cặp tiền vệ trụ Casemiro – Mainoo lẫn tiền vệ công Fernandes. Với cách chơi và chiến thuật phù hợp thì mỗi cá nhân có điều kiện thể hiện mình tốt hơn. Họ trở nên thanh thoát, chơi bóng dễ dàng và đạt hiệu quả cũng như kết quả tốt hơn.

Câu chuyện MU thay đổi hoàn toàn từ khi Carrick cầm quân đại khái là như vậy. Bàn kỹ hơn, còn nhiều thay đổi quan trọng nữa. Chẳng hạn: cũng chỉ với những gương mặt quen thuộc, nhưng hậu vệ MU giờ lại tỏ ra chắc chắn hơn trước, ít mắc lỗi cá nhân hơn, trước tiên cũng vì chiến thuật, lối chơi rất khác (đặc biệt là cách chuyền bóng của hậu vệ).

Carrick đang đặc biệt thành công. Nhưng trong bóng đá bây giờ, chẳng có HLV nào tự đủ sức tự mình tiến đến thành công. Và trong bóng đá đỉnh cao, những gì diễn ra phía sau cánh gà luôn là câu chuyện vừa đặc sắc, vừa rất quan trọng. Chi tiết ít được bàn đến: MU thời Carrick đang gượng dậy mạnh mẽ nhờ có một HLV phó rất xứng đáng với cụm từ “xuất sắc nhất thế giới”! Đó là Steve Holland – cũng vừa gia nhập MU cùng lúc với HLV trưởng Michael Carrick.

Người hùng thầm lặng

Không có danh hiệu vô địch nào trong bóng đá tầm CLB mà HLV phó Holland chưa từng vươn đến. Ông từng là trợ lý của các tượng đài Jose Mourinho, Antonio Conte, Guus Hiddink. Trong suốt 7 năm thành công trên mức mong đợi của đội tuyển Anh gần đây (2017 – 2024), Holland là trợ lý của HLV trưởng Gareth Southgate. Holland còn là trợ lý cho nhiều cái tên quen thuộc khác nữa: Roberto Di Matteo (HLV lâm thời nhưng lại đưa được Chelsea lên ngôi vô địch Champions League), Rafael Benitez, Andre Villas Boas. Ít ai quan tâm. Nhưng khi nhìn lại sự nghiệp làm trợ lý của HLV Holland, giới quan sát chợt giật mình: kinh nghiệm của ông thật đáng nể!

Trợ lý HLV Steve Holland

Villas-Boas và Di Matteo lần lượt bị Chelsea sa thải, nhưng Holland luôn được giữ lại ở cương vị HLV phó. Một mặt, giới quan sát bàn về vai trò quan trọng của Holland, khi Chelsea liên tục vô địch Champions League và Europa League vào các năm 2012, 2013. Mặt khác, Holland vẫn mặc nhiên là nhân vật cần thiết, dưới trướng các HLV nổi tiếng như Benitez, Mourinho hoặc Conte. Đấy là các HLV có triết lý và quan điểm chuyên môn rất khác nhau. Nhưng HLV nào cũng đều cần đến Holland. Đây là điều lạ, đi ngược với quy luật thường thấy: hễ một CLB đỉnh cao thay HLV trưởng thì thường là phải thay luôn cả bộ sậu trợ lý, theo yêu cầu của HLV mới.

Sau Chelsea, Holland gia nhập FA và được bổ nhiệm vào ghế HLV phó cho Gareth Southgate, với 2 lần vào chung kết Euro và 1 lần vào bán kết World Cup trong 4 giải đấu lớn.

Chi tiết rất lạ: Holland chưa bao giờ làm việc cùng Michael Carrick trong nghề huấn luyện. Nhưng khi họ kết hợp với nhau trong 5 vòng đấu vừa qua, thì MU thành công rực rỡ. Mãi đến những ngày gần đây, Carrick mới lần đầu tiên lên tiếng về mối quan hệ này. Đại khái, ông ngưỡng mộ những gì Holland làm được trong vai trò HLV phó của đội tuyển Anh. Trung vệ Harry Maguire cũng nói điều tương tự: “thầy” Holland đã giúp anh nhiều như thế nào, trong đội tuyển Anh cũng như ở MU bây giờ. Thủ môn Senne Lammens bình luận: những gì Holland truyền đạt trên sân tập đã giúp anh và đồng đội hiểu rõ hơn về nguyên tắc bóng đá, từ đó phòng thủ tốt hơn.

Phụ trách sân tập, cùng HLV trưởng xếp đội hình chính, bàn về danh sách đội tuyển trước VCK các giải đấu lớn..., hầu như không có việc quan trọng nào là Holland chưa làm, trong sự nghiệp trợ lý đáng nể của mình. Không thể nói Holland đã vực dậy MU trong 5 vòng đấu vừa qua. Nhưng có thể khẳng định: HLV phó Holland chính là nhân vật cực kỳ quan trọng, giúp MU của Michael Carrick hồi sinh rực rỡ, tràn đầy hy vọng trở lại hàng ngũ đội mạnh trong mùa bóng này.