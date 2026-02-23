Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

“Đũa thần” của Carrick giúp MU lột xác sau 6 tuần, bí quyết nằm ở đâu?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Chỉ trong sáu tuần ngắn ngủi kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền của Manchester United, Michael Carrick đã tạo ra một cuộc lột xác đáng kinh ngạc. Năm trận, bốn chiến thắng, một trận hòa và danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng – bảng thành tích đủ để nói lên tất cả.

   

Cú “đổi mood” ở Old Trafford

Chiến thắng ở trận derby Manchester chỉ vài ngày sau khi Carrick trở lại Old Trafford mở ra chuỗi ngày thăng hoa: hạ Arsenal ngay tại Emirates, lần lượt đánh bại Fulham và Tottenham trên sân nhà, rồi giữ vững mạch bất bại nhờ bàn gỡ muộn của Benjamin Sesko trước West Ham. Kết quả ấy đưa MU vững vàng trong cuộc đua top 4, hướng tới chuyến làm khách của Everton với tâm thế cửa trên (3h ngày 24/2, giờ Hà Nội).

Carrick nhanh chóng xua tan bầu không khí u ám dưới thời Amorim

Carrick nhanh chóng xua tan bầu không khí u ám dưới thời Amorim

Bối cảnh Carrick tiếp quản không hề dễ chịu. Dưới thời Ruben Amorim, phòng thay đồ rơi vào trạng thái nặng nề, các thông điệp truyền thông gây phản cảm nội bộ, và nhiều trụ cột bị đặt vào hệ thống không phù hợp.

Carrick chọn cách “làm mát” bầu không khí: ít phát ngôn, tập trung vào sân cỏ, nhấn mạnh đặc quyền khoác áo MU ngay từ buổi nói chuyện đầu tiên. Cách tiếp cận này gợi nhớ sự tương phản khi Ole Gunnar Solskjaer từng “giải độc” bầu không khí hậu Jose Mourinho năm 2018.

Tác động tâm lý đến cầu thủ là tức thì. Những ngôi sao từng bị “đóng khung” trong sơ đồ ba trung vệ nay được giải phóng, chơi tự do và giàu cảm hứng hơn. Các khoảnh khắc ngẫu hứng của Bruno Fernandes, đường kiến tạo “không nhìn” của Casemiro, hay cú dứt điểm đầy bản năng của Sesko đều là biểu hiện của tinh thần mới: tin nhau, dám mạo hiểm. Old Trafford vì thế tìm lại luồng sinh khí tích cực hiếm thấy suốt hơn một năm qua.

Hậu trường vận hành: đội ngũ mới, cách làm mới

Thành công ban đầu của HLV tạm quyền Michael Carrick không chỉ đến từ phòng thay đồ mà còn từ phòng họp chiến thuật. Việc ông kéo trợ lý thân tín thời còn làm việc ở Middlesbrough là Jonathan Woodgate đến Old Trafford không gây bất ngờ. Bất ngờ nằm ở việc bổ nhiệm Steve Holland làm “số 2”, mang đến kinh nghiệm phân tích và tổ chức huấn luyện hiện đại.

Những buổi tập của MU đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều

Những buổi tập của MU đã trở nên hiệu quả hơn rất nhiều

Cùng với đó, Jonny Evans đảm nhiệm vai trò huấn luyện trung vệ, trực tiếp kèm cặp các tài năng trẻ Leny Yoro và Ayden Heaven. Ở mảng đào tạo trẻ, Travis Binnion trở thành cầu nối tự nhiên với học viện.

Carrick đề cao hợp tác liên phòng ban, khai thác tối đa đội ngũ phân tích – dữ liệu sẵn có, thay vì phụ thuộc một ê-kíp khép kín. Trên sân tập, Carrick và trợ lý Holland đều “xắn tay áo”, tăng khối lượng làm việc cá nhân với cầu thủ.

Từ đó, các miếng đánh cố định được chăm chút kỹ lưỡng hơn; một số bàn thắng từ tình huống phạt góc cho thấy MU không chỉ mạnh trong phòng ngự tình huống cố định mà còn biết tận dụng để ghi bàn.

Ở phương diện quản trị con người, Carrick tỏ ra gần gũi. Ông nói chuyện với cầu thủ ngay sau trận, vốn điều hiếm thấy trước đây. Đồng thời, vị HLV tạm quyền điều chỉnh lịch sinh hoạt để giảm thời gian “chờ đợi vô nghĩa” trước giờ bóng lăn. Những chi tiết nhỏ này giúp cầu thủ cảm thấy được tôn trọng, từ đó sẵn sàng “chạy thêm một mét” cho nhau trên sân.

Điều chỉnh thói quen: sắc bén hơn, thân thiện hơn

Hai thay đổi tưởng chừng nhỏ nhưng tạo hiệu ứng lớn cho MU dưới thời Carrick: rút ngắn buổi tập để tăng cường độ, và lùi thời điểm tập trung trước trận sân nhà. Xe bus đến sân muộn hơn, bầu không khí đón đội trở nên sôi động, cầu thủ không bị “nguội nhiệt” vì chờ đợi quá lâu. Lịch đến sân khách cũng được điều chỉnh tương tự, giúp nhịp sinh hoạt nhất quán.

MU thi đấu hiệu quả và giờ đang sáng cửa với tấm vé dự Champions League mùa tới

MU thi đấu hiệu quả và giờ đang sáng cửa với tấm vé dự Champions League mùa tới

Một thay đổi khác của MU cũng được lòng cầu thủ: sau trận đấu, cả đội được nghỉ trọn ngày thay vì buổi “hồi phục” bắt buộc ngay hôm sau. Với những cầu thủ có gia đình từ nước ngoài sang cổ vũ, điều này mang ý nghĩa tinh thần lớn.

Carrick tin rằng năng lượng tích cực ngoài sân sẽ quay trở lại trong 90 phút thi đấu. Và chuỗi bàn thắng muộn gợi nhớ “DNA chiến thắng” thời Sir Alex Ferguson phần nào chứng minh lập luận ấy.

Chiến thuật trở về “đúng chỗ”: tròn vai – tròn việc

Trên sân, Carrick bỏ hệ thống ba trung vệ cứng nhắc, quay lại 4-2-3-1 quen thuộc. Harry Maguire trở lại trung tâm hàng thủ; Kobbie Mainoo đá cặp Casemiro để giải phóng Fernandes chơi “số 10”.

Ở hai cánh, Amad Diallo và Patrick Dorgu bó vào trong khi phòng ngự, giúp tuyến giữa không bị cô lập. Cách tổ chức này từng mang về chiến thắng trong derby Manchester, khi MU “lấp kín” các khoảng trống trước những đợt lên bóng của Manchester City.

Chiến thuật của MU thời Carrick hợp lý hơn so với Amorim

Chiến thuật của MU thời Carrick hợp lý hơn so với Amorim

Trên hàng công, HLV người Anh đặt Bryan Mbeumo đá trung phong ảo, hoán đổi vị trí linh hoạt với Fernandes và Matheus Cunha (hay trước đó là Dorgu) để gây nhiễu hệ thống phòng ngự đối phương. Tottenham và Fulham là hai nạn nhân rõ nét của lối chơi này.

Thú vị là các chỉ số cho thấy MU không pressing nhiều hơn, cũng không cầm bóng vượt trội so với giai đoạn cuối của Amorim. Sự khác biệt nằm ở hiệu quả: dứt điểm trúng đích nhiều hơn, chuyển hóa cơ hội tốt hơn, phòng ngự chắc chắn hơn. Nói cách khác, Carrick không tạo ra phép màu thống kê, ông tạo ra một đội bóng biết “đánh vào thời điểm đúng”.

Từ băng ghế huấn luyện đến sân cỏ, từ phòng thay đồ đến học viện, cuộc “cách mạng Carrick” đang đi đúng hướng. Và nếu duy trì nhịp độ này, tấm vé UEFA Champions League mùa tới không còn là giấc mơ xa xỉ với MU.

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/02/2026 11:50 AM (GMT+7)
