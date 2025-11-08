Trực tiếp bóng đá Everton - Fulham: Chủ nhà muốn tìm lại cảm giác thắng (Ngoại hạng Anh)
(22h, 08/11, vòng 11 Ngoại hạng Anh) Everton muốn chấm dứt chuỗi trận thất vọng, trong khi Fulham quyết cải thiện phong độ sân khách sau chiến thắng trước Wolves.
Premier League | 22h, 8/11 | Hill Dickinson
Điểm
Pickford
O'Brien
Keane
Tarkowski
Mykolenko
Garner
Gueye
Ndiaye
Dewsbury Hall
Grealish
Beto
Điểm
Leno
Tete
Andersen
Bassey
Sessegnon
Iwobi
Berge
Wilson
King
Kevin
Jimenez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🔵 Everton tìm lại cảm hứng trên sân nhà
Everton đang có chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng
Everton vừa có chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace vào đầu tháng 10, nhưng sau đó họ không thắng 3 trận gần nhất tại Premier League, gồm 2 thất bại trước Man City và Tottenham, và 1 trận hòa 1-1 trên sân Sunderland.
Hiện đội bóng “vùng Merseyside” đứng thứ 14, cách cả khu vực xuống hạng và top 6 5 điểm.HLV David Moyes đang tìm cách tránh thua 2 trận sân nhà liên tiếp lần đầu tiên kể từ mùa trước. Bộ đôi Branthwaite và Patterson vẫn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Ndiaye còn bỏ ngỏ. Beto hoặc Barry có thể đá tiền đạo cắm, với Kiernan Dewsbury-Hall ở vai trò tiền vệ tấn công và Grealish dự kiến tiếp tục ở cánh trái.
⚪ Fulham quyết tâm cải thiện phong độ sân khách
Sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp, Fulham đã có chiến thắng 3-0 trước Wolves để vực dậy tinh thần. Tuy nhiên, họ vẫn đang là đội giành ít điểm sân khách nhất tại Premier League mùa này và đã thua cả 4 trận gần nhất trên sân đối phương.HLV Fulham chỉ còn lo lắng duy nhất về hậu vệ trái Antonee Robinson. Trong khi đó, Alex Iwobi đã chơi ấn tượng ở vị trí tiền vệ lùi sâu bên cạnh Sander Berge, hứa hẹn tiếp tục là điểm sáng giúp The Cottagers hướng tới kết quả tích cực trước Everton.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/11/2025 15:58 PM (GMT+7)