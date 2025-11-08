Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Everton - Fulham: Chủ nhà muốn tìm lại cảm giác thắng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26

(22h, 08/11, vòng 11 Ngoại hạng Anh) Everton muốn chấm dứt chuỗi trận thất vọng, trong khi Fulham quyết cải thiện phong độ sân khách sau chiến thắng trước Wolves.

   

Premier League | 22h, 8/11 | Hill Dickinson

Everton
Trực tiếp bóng đá Everton - Fulham: Chủ nhà muốn tìm lại cảm giác thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Everton - Fulham: Chủ nhà muốn tìm lại cảm giác thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Fulham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Everton - Fulham: Chủ nhà muốn tìm lại cảm giác thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury Hall, Grealish, Beto
Trực tiếp bóng đá Everton - Fulham: Chủ nhà muốn tìm lại cảm giác thắng (Ngoại hạng Anh) - 1
Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Iwobi, Berge, Wilson, King, Kevin, Jimenez

🔵 Everton tìm lại cảm hứng trên sân nhà

Everton đang có chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng

Everton đang có chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng

Everton vừa có chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace vào đầu tháng 10, nhưng sau đó họ không thắng 3 trận gần nhất tại Premier League, gồm 2 thất bại trước Man City và Tottenham, và 1 trận hòa 1-1 trên sân Sunderland.

Hiện đội bóng “vùng Merseyside” đứng thứ 14, cách cả khu vực xuống hạng và top 6 5 điểm.HLV David Moyes đang tìm cách tránh thua 2 trận sân nhà liên tiếp lần đầu tiên kể từ mùa trước. Bộ đôi Branthwaite và Patterson vẫn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Ndiaye còn bỏ ngỏ. Beto hoặc Barry có thể đá tiền đạo cắm, với Kiernan Dewsbury-Hall ở vai trò tiền vệ tấn công và Grealish dự kiến tiếp tục ở cánh trái.

⚪ Fulham quyết tâm cải thiện phong độ sân khách

Sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp, Fulham đã có chiến thắng 3-0 trước Wolves để vực dậy tinh thần. Tuy nhiên, họ vẫn đang là đội giành ít điểm sân khách nhất tại Premier League mùa này và đã thua cả 4 trận gần nhất trên sân đối phương.HLV Fulham chỉ còn lo lắng duy nhất về hậu vệ trái Antonee Robinson. Trong khi đó, Alex Iwobi đã chơi ấn tượng ở vị trí tiền vệ lùi sâu bên cạnh Sander Berge, hứa hẹn tiếp tục là điểm sáng giúp The Cottagers hướng tới kết quả tích cực trước Everton.

8

Man City - Liverpool 09.11

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Man City
Liverpool
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 09/11
Thể lệ
Kết quả bóng đá Sunderland - Everton: Siêu phẩm solo, lỡ ngôi nhì bảng (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Sunderland - Everton: Siêu phẩm solo, lỡ ngôi nhì bảng (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 10) Pha solo ghi bàn đẳng cấp ở phút 15 đã khiến trận đấu trên sân vận động Ánh Sáng trở nên hấp dẫn hơn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

08/11/2025 15:58 PM (GMT+7)
