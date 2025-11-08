Trực tiếp bóng đá Everton - Fulham: Chủ nhà muốn tìm lại cảm giác thắng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 8/11 | Hill Dickinson Everton 0 - 0 Fulham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Everton vs Fulham Fulham Điểm Pickford O'Brien Keane Tarkowski Mykolenko Garner Gueye Ndiaye Dewsbury Hall Grealish Beto Điểm Leno Tete Andersen Bassey Sessegnon Iwobi Berge Wilson King Kevin Jimenez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Everton Everton Fulham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pickford, O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dewsbury Hall, Grealish, Beto Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Iwobi, Berge, Wilson, King, Kevin, Jimenez

🔵 Everton tìm lại cảm hứng trên sân nhà

Everton đang có chuỗi 3 trận không biết mùi chiến thắng

Everton vừa có chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace vào đầu tháng 10, nhưng sau đó họ không thắng 3 trận gần nhất tại Premier League, gồm 2 thất bại trước Man City và Tottenham, và 1 trận hòa 1-1 trên sân Sunderland.

Hiện đội bóng “vùng Merseyside” đứng thứ 14, cách cả khu vực xuống hạng và top 6 5 điểm.HLV David Moyes đang tìm cách tránh thua 2 trận sân nhà liên tiếp lần đầu tiên kể từ mùa trước. Bộ đôi Branthwaite và Patterson vẫn vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Ndiaye còn bỏ ngỏ. Beto hoặc Barry có thể đá tiền đạo cắm, với Kiernan Dewsbury-Hall ở vai trò tiền vệ tấn công và Grealish dự kiến tiếp tục ở cánh trái.

⚪ Fulham quyết tâm cải thiện phong độ sân khách

Sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp, Fulham đã có chiến thắng 3-0 trước Wolves để vực dậy tinh thần. Tuy nhiên, họ vẫn đang là đội giành ít điểm sân khách nhất tại Premier League mùa này và đã thua cả 4 trận gần nhất trên sân đối phương.HLV Fulham chỉ còn lo lắng duy nhất về hậu vệ trái Antonee Robinson. Trong khi đó, Alex Iwobi đã chơi ấn tượng ở vị trí tiền vệ lùi sâu bên cạnh Sander Berge, hứa hẹn tiếp tục là điểm sáng giúp The Cottagers hướng tới kết quả tích cực trước Everton.