Kết quả bóng đá Sunderland - Everton: Siêu phẩm solo, lỡ ngôi nhì bảng (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 10) Pha solo ghi bàn đẳng cấp ở phút 15 đã khiến trận đấu trên sân vận động Ánh Sáng trở nên hấp dẫn hơn.

   

Với phong độ thăng hoa thời gian qua, Sunderland tràn đầy tự tin tiếp đón Everton ở trận đá muộn vòng 10 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên ngay phút 15, "Mèo đen" nhận cú sốc khi Ndiaye solo ghi bàn đẳng cấp, mở tỷ số cho đội khách.

Everton khiến Sunderland gặp khó khăn

Everton khiến Sunderland gặp khó khăn

Tiếp đà hưng phấn, Everton nhiều lần khiến khung thành Sunderland rung chuyển dữ dội. Đáng chú ý nhất phải kể đến tình huống Thierno Barry đệm bóng cận thành hỏng ăn.

Barry sẽ phải hối tiếc vì bởi ngay đầu hiệp 2, Sunderland đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Granit Xhaka. Khoảng thời gian còn lại, 2 đội miệt mài tấn công nhưng không thể tìm được bàn quyết định.

Hòa 1-1 chung cuộc, Everton xếp thứ 14 Ngoại hạng Anh (12 điểm/10 trận), còn Sunderland lỡ cơ hội đòi lại ngôi nhì bảng. Dù sao đi nữa, thành tích 18 điểm vẫn đủ giúp "Mèo đen" chiếm vị trí thứ 4.

Chung cuộc: Sunderland 1-1 Everton

Ghi bàn (Kiến tạo):

Sunderland: Xhaka 46' (Le Fee)

Everton: Ndiaye 15'

Đội hình xuất phát:

Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Traore, Xhaka, Sadiki, Le Fee, Isidor

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Gueye, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Theo Đỗ Anh

04/11/2025 04:11 AM (GMT+7)
