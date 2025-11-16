Real Madrid & "thùng thuốc nổ" ở phòng thay đồ, Alonso hay Mbappe biến Bernabeu thành PSG 2.0?

🔥 Chuỗi ngày mâu thuẫn triền miên của Mbappe thời ở PSG

Mbappe từng trải qua 7 năm đầy biến động tại PSG. Dưới màu áo đội bóng thủ đô nước Pháp, anh cùng các đồng đội thống trị hoàn toàn bóng đá quốc nội, đồng thời bản thân cầu thủ 26 tuổi còn liên tiếp phá vỡ các kỷ lục ghi bàn, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB, trở thành 1 ông hoàng đúng nghĩa của bóng đá xứ Lục Lăng.

Tuy nhiên, những vinh quang tập thể cùng các bàn thắng hào nhoáng, đó có lẽ chỉ là các “tảng băng chìm” che lấp cảm xúc chẳng mấy hạnh phúc của Mbappe tại Công viên các hoàng tử. Có thể khẳng định, quãng thời gian tại Paris của tiền đạo sinh năm 1998 là chuỗi ngày mâu thuẫn triền miên: những xích mích hậu trường bủa vây, từ đồng đội, ban huấn luyện cho đến cấp cao nhất.

Mbappe luôn là tâm điểm của những xích mích tại PSG

Đỉnh điểm có thể kể đến vào mùa hè năm ngoái, thời điểm cựu sao AS Monaco quyết định dứt áo ra đi, mối quan hệ giữa anh và Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đổ vỡ hoàn toàn. Hai bên tranh cãi nảy lửa về số tiền lương của Mbappe trị giá lên đến hàng chục triệu euro, khiến tất cả phải nhờ đến pháp luật can thiệp, khiến lời chia tay từ chân sút người Pháp với “Le Parisiens” trở nên xấu xí hơn bao giờ hết.

✈️ Mbappe không thể tránh những lùm xùm

Để rồi, khoảnh khắc Mbappe chính thức gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do, nhiều người đã khẳng định chân sút 26 tuổi đã đến "nơi bản thân phải thuộc về" nhằm phát triển sự nghiệp đỉnh cao, thoát khỏi "chốn thị phi không lối thoát" như PSG.

Đến thủ đô Madrid, chơi bóng cho CLB vĩ đại nhất thế giới, Mbappe đương nhiên có quyền kỳ vọng vào ngày chạm tay vào chiếc cúp Champions League danh giá, danh hiệu duy nhất mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập lẫy lừng. Trong khi đó, sự bổ sung mang tên Mbappe được kỳ vọng sẽ là mảnh ghép cuối cùng, hoàn thiện dải thiên hà Galacticos 3.0 của chủ tịch Florentino Perez, giúp "Los Blancos" tiếp tục thống trị châu Âu thêm nhiều năm nữa.

Nhưng, trớ trêu thay, kể từ thời điểm Mbappe khoác lên mình màu áo trắng Hoàng gia, những cơn sóng ngầm trong nội bộ CLB lại bắt đầu nổi lên liên tiếp, chẳng kém gì PSG, mặc dù trước đó Real từng được ca ngợi là 1 tập thể đoàn kết dưới triều đại Carlo Ancelotti.

Cơn sóng đầu tiên bắt nguồn từ việc Mbappe, dù là 1 tân binh nhưng ngay lập tức được hưởng nhiều đặc quyền và quyền lực. Điển hình là mức lương được cho là thuộc diện cao nhất phòng thay đồ, vượt trên cả những công thần máu mặt như Vinicius Junior, Rodrygo Goes hay Jude Bellingham.

Từ đây, thái độ ganh tị và bất mãn của các ngôi sao khác bắt đầu bùng nổ, đặc biệt là Vinicius. Đội ngũ của tiền đạo người Brazil liên tục gây áp lực, đưa ra yêu sách đòi tăng lương ngang bằng Mbappe (kể cả thưởng), bất kể con số Mbappe nhận được là bao nhiêu. Mặc dù Real Madrid đã thể hiện thiện chí khi đề nghị mức lương cố định 20 triệu euro (bằng với trần lương hiện tại của CLB), nhưng việc không bổ sung thêm khoản thưởng 10 triệu euro đã bị đội ngũ Vinicius coi thường.

Mbappe biến Real thành 1 “FC Hollywood” thu nhỏ

Thậm chí, theo truyền thông Tây Ban Nha, các cuộc đàm phán hợp đồng mới giữa Vinicius và Real đã chính thức đổ bể, khiến ban lãnh đạo cân nhắc rao bán anh trong mùa hè tiếp theo với mức giá 150 triệu euro.

Không chỉ là câu chuyện sau cánh gà, sự xuất hiện của Mbappe còn bị coi là nguyên nhân khiến hàng công trứ danh của Ancelotti, vốn vận hành ăn ý bởi hai đầu tàu người Brazil là Vinicius và Rodrygo trong các chiến dịch thành công trước đó, bị cắt đứt và mất cân bằng.

Việc cả 2 phải nhường không gian và vai trò cho Mbappe vô tình khiến hệ thống tấn công của Real trở nên thiếu sắc bén, dẫn đến mùa giải 2024/25 kết thúc trong cảnh trắng tay. Điều này còn trực tiếp đẩy Ancelotti ra đường.

🚨 Alonso thậm chí còn tệ hơn Ancelotti

Như đã biết, Xabi Alonso được chọn là người thay thế Ancelotti. Với "DNA Hoàng gia" trong người và những chiến công vang dội cùng Bayer Leverkusen, Alonso được Mbappe cũng như người hâm mộ “Kền kền trắng” kỳ vọng sẽ là cái tên phù hợp để dập tắt mọi "mồi lửa". Tuy nhiên, mọi thứ giờ đây thậm chí còn có phần mất kiểm soát hơn. Chiến lược gia người Tây Ban Nha không "dịu tính" như Ancelotti, ông sẵn sàng đối đầu công khai với các ngôi sao lớn khiến tình hình càng thêm rối.

Đương nhiên, không thể không bỏ qua mối quan hệ rạn nứt giữa Alonso và Vinicius - tâm điểm về 1 Real kỷ nguyên loạn lạc.

Theo phân tích của truyền thông xứ Bò Tót, việc Alonso được cho là trao quá nhiều quyền lực và ưu ái cho Mbappe, khiến Vinicius cảm thấy mình không còn được đảm bảo vị trí trong kế hoạch tổng thể. Alonso sẵn sàng “trảm” Vinicius lên băng ghế dự bị nếu cảm thấy học trò cứng đầu cứng cổ không tuân theo chỉ đạo, đỉnh điểm của mâu thuẫn xuất hiện trong trận El Clasico với Barcelona vừa qua khi cả 2 tranh cãi trực tiếp ngay trên sân sau khi nhà cầm quân 43 tuổi rút Vinicius ra ngồi dự bị ở phút 73.

Nhưng không chỉ Vinicius, mà theo báo chí địa phương, trong phòng thay đồ còn có 4 cầu thủ chủ chốt khác cũng đang bất mãn với phong cách huấn luyện của Alonso, tạo nên một "băng đảng" chống đối ngầm gồm Thibaut Courtois (không thích mạo hiểm với chỉ đạo chơi từ tuyến dưới của Alonso (kiểm soát bằng bóng, chuyền ngắn), một triết lý mà thủ môn kỳ cựu này không thoải mái), Jude Bellingham (cảm thấy bị bó buộc trong hệ thống chiến thuật quá nhiều kỷ luật và thiếu sự tự do vốn có), Federico Valverde và Eduardo Camavinga (cả 2 đều bị đẩy ra khỏi vị trí sở trường để "phục vụ kế hoạch tổng thể", cảm thấy bị đánh giá thấp.

Alonso không hề giúp mọi thứ tốt lên

🧩 Alonso và đế chế nguy cơ bị rạn nứt

Ngoài ra, Alonso còn phải đối mặt với muôn vàn sức ép về cách sử dụng nhân sự, khiến một loạt các tài năng trẻ triển vọng cảm thấy bất công. Điển hình là trường hợp của Gonzalo Garcia, người được cho là đã yêu cầu rời CLB nếu không được đảm bảo thời gian thi đấu nhiều hơn.

Mặc dù là vua phá lưới tại Club World Cup, Garcia chỉ mới ra sân 108 phút trong 9 trận mùa này, khiến anh cảm thấy bị đánh giá thấp và lo sợ cơ hội dự World Cup 2026 bị đe dọa. Tiếp nối là trường hợp của Endrick Felipe, người được cho là chuẩn bị gia nhập Lyon do không tìm được chỗ đứng trong đội hình.

Nói không ngoa, Real đang dần trở nên hổ lốn chẳng khác gì PSG khi Mbappe còn gắn bó, với những tranh chấp về quyền lực và xung đột trong mối quan hệ các cầu thủ chủ lực.

Và với 1 nội bộ mất đoàn kết như hiện tại, cơ hội để Mbappe giành được các vinh quang tập thể lẫn cá nhân mà anh khao khát thêm lần bị nghi ngờ nghiêm trọng. Hành trình tìm kiếm "thiên đường" của siêu sao người Pháp, nghiệt ngã thay, lại dẫn anh đến một "đế chế" đang rạn nứt từ bên trong.