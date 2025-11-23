Nóng rực bảng xếp hạng La Liga: Barcelona thắng tưng bừng, chiếm ngôi đầu của Real

Barcelona cuối cùng cũng được trở lại thi đấu ở Camp Nou sau hơn 2 năm chờ đợi. Đáp lại sự mong đợi của CĐV đội nhà, đoàn quân HLV Flick đã có màn trình diễn thăng hoa trước Athletic Bilbao.

Lewandowski, Ferran Torres (2 bàn) và Fermin Lopez là những người lập công cho Barcelona. Nhờ vậy, đội chủ sân Camp Nou giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Athletic Bilbao, từ đó tạm chiếm ngôi đầu La Liga từ tay của Real Madrid.

Barcelona thể hiện đẳng cấp vượt trội

Hiện Barcelona có cùng 31 điểm như Real Madrid nhưng hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua (+21 so với +16). Gã khổng lồ xứ Catalunya sẽ phải mong chờ Real Madrid sảy chân ở vòng 13 La Liga khi "Los Blancos" chạm mặt Elche (3h, 24/11), qua đó mới giữ vững ngôi đầu La Liga khi vòng đấu này khép lại.

