Nóng rực bảng xếp hạng La Liga: Barcelona thắng tưng bừng, chiếm ngôi đầu của Real

La liga 2025-26 Barcelona Real Madrid
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Barcelona có được niềm vui lớn trước Athletic Bilbao ở vòng 13 La Liga, qua đấy tạm vượt mặt Real Madrid.

  

Barcelona cuối cùng cũng được trở lại thi đấu ở Camp Nou sau hơn 2 năm chờ đợi. Đáp lại sự mong đợi của CĐV đội nhà, đoàn quân HLV Flick đã có màn trình diễn thăng hoa trước Athletic Bilbao. 

Lewandowski, Ferran Torres (2 bàn) và Fermin Lopez là những người lập công cho Barcelona. Nhờ vậy, đội chủ sân Camp Nou giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Athletic Bilbao, từ đó tạm chiếm ngôi đầu La Liga từ tay của Real Madrid

Barcelona thể hiện đẳng cấp vượt trội

Barcelona thể hiện đẳng cấp vượt trội

Hiện Barcelona có cùng 31 điểm như Real Madrid nhưng hơn hiệu số bàn thắng - bàn thua (+21 so với +16). Gã khổng lồ xứ Catalunya sẽ phải mong chờ Real Madrid sảy chân ở vòng 13 La Liga khi "Los Blancos" chạm mặt Elche (3h, 24/11), qua đó mới giữ vững ngôi đầu La Liga khi vòng đấu này khép lại.

Tiếp tục cập nhật...

Yamal đoạt giải thưởng mới, Barcelona mời "thần y" thăm khám sao trẻ
Yamal đoạt giải thưởng mới, Barcelona mời "thần y" thăm khám sao trẻ

Lamine Yamal tiếp tục "bội thu" giải thưởng cá nhân khi được Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) vinh danh.

Bấm xem >>

Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

23/11/2025 00:04 AM (GMT+7)
