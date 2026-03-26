Dự đoán tỷ số ĐT Việt Nam - Bangladesh: Hoàng Hên ra mắt, trình làng hàng công siêu hạng

Việt Nam vs Bangladesh
Việt Nam
Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Thổ Nhĩ Kỳ
Romania
Italy vs Northern Ireland
Italy
Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Ukraine
Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Đan Mạch
Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Wales
Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Ba Lan
Albania
Slovakia vs Kosovo
Slovakia
Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Cộng Hòa Séc
Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Brazil
Pháp
Colombia vs Croatia
Colombia
Croatia
Chile vs Cabo Verde
Chile
Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Trung Quốc
Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Indonesia
St. Kitts and Nevis
Iran vs Nigeria
Iran
Nigeria
Nga vs Nicaragua
Nga
Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Saudi Arabia
Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Hà Lan
Na Uy
Anh vs Uruguay
Anh
Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Thụy Sĩ
Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Tây Ban Nha
Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Hàn Quốc
Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Scotland
Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mỹ
Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Mexico
Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
Colombia
Pháp
New Zealand vs Chile
New Zealand
Chile
Đức vs Ghana
Đức
Ghana
Cameroon vs Trung Quốc
Cameroon
Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Australia
Curaçao
Iran vs Costa Rica
Iran
Costa Rica
Na Uy vs Thụy Sĩ
Na Uy
Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Serbia
Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Morocco
Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Scotland
Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Algeria
Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Hà Lan
Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Anh
Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Áo
Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Mỹ
Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Brazil
Croatia
Mexico vs Bỉ
Mexico
Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng
Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Manchester City
Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội
SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Chelsea
Port Vale
Southampton vs Arsenal
Southampton
Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Hoàng Anh Gia Lai
Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An
Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa
Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
Leeds United
Dự đoán tỷ số ĐT Việt Nam - Bangladesh: Hoàng Hên ra mắt, trình làng hàng công siêu hạng

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Nguyễn Xuân Son HLV Kim Sang Sik

(19h, 26/3, giao hữu) Khi đã chính thức giành vé dự Asian Cup 2027, thầy trò Kim Sang Sik bước vào loạt trận giao hữu với tâm lý thoải mái. Cuộc tiếp đón Bangladesh trở thành bài test quan trọng để lắp ghép đội hình, đặc biệt trên hàng công với sự xuất hiện của tân binh Đỗ Hoàng Hên.

Rà soát lực lượng, định hình bộ khung

Được AFC xử thắng Malaysia 3-0 và chính thức giành vé dự Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam bước vào hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia với tâm thế hoàn toàn khác. Không chỉ là cơ hội để “những chiến binh sao vàng” cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, đây còn là quãng thời gian quý giá để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm đội hình khi áp lực thành tích gần như được cởi bỏ.

Các tuyển thủ Việt Nam thoải mái trước cuộc đối đầu với ĐT Bangladesh.

Việc sớm hoàn thành mục tiêu giúp ban huấn luyện có thêm sự chủ động trong việc đánh giá lực lượng. Trận giao hữu với Bangladesh, trước khi tái đấu Malaysia, trở thành bài kiểm tra lý tưởng để rà soát đội hình, lắp ghép các nhân tố mới cũng như kiểm tra sự hòa nhập của những trụ cột vừa trở lại sau chấn thương. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hướng đến các mục tiêu dài hạn của ĐT Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đợt hội quân lần này mang đến nhiều phương án nhân sự cho HLV Kim Sang Sik. Sự trở lại của các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Xuân Son giúp đội hình có thêm chiều sâu, nhưng cũng đòi hỏi thời gian để tìm lại sự ăn ý.

Ở tuyến giữa, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức vẫn là những mắt xích then chốt trong việc kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công. Khả năng kết nối của bộ đôi này sẽ ảnh hưởng lớn đến cách vận hành chung của toàn đội.

Đỗ Hoàng Hên – “làn gió mới” trên hàng công

Tâm điểm đáng chú ý nhất nằm ở Đỗ Hoàng Hên, tân binh nhập tịch lần đầu được triệu tập. Trận đấu với Bangladesh nhiều khả năng sẽ là dịp để cầu thủ này có màn ra mắt trong màu áo ĐTQG. Với tốc độ, kỹ thuật khéo léo khả năng di chuyển rộng và tinh thần thi đấu xông xáo, Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ mang đến sự tươi mới cho hàng công vốn đang cần thêm phương án.

Xuân Son và Tuấn Hải có thể đá cặp trên hàng công với sự hỗ trợ của Hoàng Hên ở phía dưới.

Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên mở ra nhiều lựa chọn chiến thuật cho HLV Kim Sang Sik. Trong đó, cách kết hợp giữa anh và Nguyễn Xuân Son là điều người hâm mộ đặc biệt chờ đợi, như cách bộ đôi này từng toả sáng trong màu áo các CLB Bình Định hay Thép Xanh Nam Định trong quá khứ.

Một phương án là Xuân Son đá cao nhất, tận dụng khả năng dứt điểm, trong khi Hoàng Hên chơi lùi hoặc lệch cánh để khai thác khoảng trống. Ngoài ra, sơ đồ hai tiền đạo cũng có thể được thử nghiệm nhằm tăng sức ép lên hàng thủ đối phương. Nếu bộ đôi này tìm lại sự ăn ý, ĐT Việt Nam sẽ có thêm một phương án tấn công đáng chú ý trong thời gian tới.

Hoàng Hên nóng lòng ra mắt ĐT Việt Nam.

Bangladesh: Đối thủ vừa tầm để thử nghiệm

Bangladesh không được đánh giá cao về lực lượng, dù từng tạo bất ngờ với chiến thắng trước Ấn Độ. Lối chơi thiên về thể lực và tranh chấp của đội bóng Nam Á có thể gây ra một số khó khăn, nhưng nhìn chung họ vẫn ở “cửa dưới” so với Việt Nam. Với Bangladesh, trận đấu này cũng mang tính chất thử nghiệm trước khi họ bước vào trận gặp Singapore tại vòng loại Asian Cup 2027.

Được chơi trên sân Hàng Đẫy, sở hữu lực lượng đồng đều hơn cùng tâm lý thoải mái, ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế để hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là những thử nghiệm về nhân sự và chiến thuật. Màn thể hiện của Đỗ Hoàng Hên cũng như sự kết hợp với Nguyễn Xuân Son sẽ là điểm nhấn đáng chờ đợi nhất trong trận đấu này.

Dự đoán ĐT Việt Nam thắng ĐT Bangladesh 2-0

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Trung Kiên, Đình Trọng, Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Tuấn Hải, Hoàng Hên, Xuân Son.

ĐT Bangladesh: Mitul Marma; Tariq Kazi, Rahmat Mia, Zayyan; Saad Uddin; Quazem, Morselin, Ridoy; Chouhhury; Sumon Reza, Fahamedul Islam.

Họp báo ĐT Việt Nam - Bangladesh: Thầy Kim mơ Xuân Son & Hoàng Hên nâng cấp hàng công
Họp báo ĐT Việt Nam - Bangladesh: Thầy Kim mơ Xuân Son & Hoàng Hên nâng cấp hàng công

HLV Kim Sang Sik kỳ vọng nhiều vào Xuân Son và Hoàng Hên ở trận gặp Bangladesh sắp tới.

-25/03/2026 23:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
