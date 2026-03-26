Dự đoán tỷ số ĐT Việt Nam - Bangladesh: Hoàng Hên ra mắt, trình làng hàng công siêu hạng

Rà soát lực lượng, định hình bộ khung

Được AFC xử thắng Malaysia 3-0 và chính thức giành vé dự Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam bước vào hai trận đấu gặp Bangladesh và Malaysia với tâm thế hoàn toàn khác. Không chỉ là cơ hội để “những chiến binh sao vàng” cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, đây còn là quãng thời gian quý giá để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm đội hình khi áp lực thành tích gần như được cởi bỏ.

Các tuyển thủ Việt Nam thoải mái trước cuộc đối đầu với ĐT Bangladesh.

Việc sớm hoàn thành mục tiêu giúp ban huấn luyện có thêm sự chủ động trong việc đánh giá lực lượng. Trận giao hữu với Bangladesh, trước khi tái đấu Malaysia, trở thành bài kiểm tra lý tưởng để rà soát đội hình, lắp ghép các nhân tố mới cũng như kiểm tra sự hòa nhập của những trụ cột vừa trở lại sau chấn thương. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hướng đến các mục tiêu dài hạn của ĐT Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đợt hội quân lần này mang đến nhiều phương án nhân sự cho HLV Kim Sang Sik. Sự trở lại của các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Xuân Son giúp đội hình có thêm chiều sâu, nhưng cũng đòi hỏi thời gian để tìm lại sự ăn ý.

Ở tuyến giữa, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức vẫn là những mắt xích then chốt trong việc kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công. Khả năng kết nối của bộ đôi này sẽ ảnh hưởng lớn đến cách vận hành chung của toàn đội.

Đỗ Hoàng Hên – “làn gió mới” trên hàng công

Tâm điểm đáng chú ý nhất nằm ở Đỗ Hoàng Hên, tân binh nhập tịch lần đầu được triệu tập. Trận đấu với Bangladesh nhiều khả năng sẽ là dịp để cầu thủ này có màn ra mắt trong màu áo ĐTQG. Với tốc độ, kỹ thuật khéo léo khả năng di chuyển rộng và tinh thần thi đấu xông xáo, Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ mang đến sự tươi mới cho hàng công vốn đang cần thêm phương án.

Xuân Son và Tuấn Hải có thể đá cặp trên hàng công với sự hỗ trợ của Hoàng Hên ở phía dưới.

Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên mở ra nhiều lựa chọn chiến thuật cho HLV Kim Sang Sik. Trong đó, cách kết hợp giữa anh và Nguyễn Xuân Son là điều người hâm mộ đặc biệt chờ đợi, như cách bộ đôi này từng toả sáng trong màu áo các CLB Bình Định hay Thép Xanh Nam Định trong quá khứ.

Một phương án là Xuân Son đá cao nhất, tận dụng khả năng dứt điểm, trong khi Hoàng Hên chơi lùi hoặc lệch cánh để khai thác khoảng trống. Ngoài ra, sơ đồ hai tiền đạo cũng có thể được thử nghiệm nhằm tăng sức ép lên hàng thủ đối phương. Nếu bộ đôi này tìm lại sự ăn ý, ĐT Việt Nam sẽ có thêm một phương án tấn công đáng chú ý trong thời gian tới.

Hoàng Hên nóng lòng ra mắt ĐT Việt Nam.

Bangladesh: Đối thủ vừa tầm để thử nghiệm

Bangladesh không được đánh giá cao về lực lượng, dù từng tạo bất ngờ với chiến thắng trước Ấn Độ. Lối chơi thiên về thể lực và tranh chấp của đội bóng Nam Á có thể gây ra một số khó khăn, nhưng nhìn chung họ vẫn ở “cửa dưới” so với Việt Nam. Với Bangladesh, trận đấu này cũng mang tính chất thử nghiệm trước khi họ bước vào trận gặp Singapore tại vòng loại Asian Cup 2027.

Được chơi trên sân Hàng Đẫy, sở hữu lực lượng đồng đều hơn cùng tâm lý thoải mái, ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế để hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là những thử nghiệm về nhân sự và chiến thuật. Màn thể hiện của Đỗ Hoàng Hên cũng như sự kết hợp với Nguyễn Xuân Son sẽ là điểm nhấn đáng chờ đợi nhất trong trận đấu này.

Dự đoán ĐT Việt Nam thắng ĐT Bangladesh 2-0

Đội hình dự kiến

ĐT Việt Nam: Trung Kiên, Đình Trọng, Việt Anh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Long, Tuấn Hải, Hoàng Hên, Xuân Son.

ĐT Bangladesh: Mitul Marma; Tariq Kazi, Rahmat Mia, Zayyan; Saad Uddin; Quazem, Morselin, Ridoy; Chouhhury; Sumon Reza, Fahamedul Islam.