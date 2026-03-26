Đông Nam Á hướng tới kỷ lục tại Asian Cup 2027

Bóng đá Đông Nam Á suốt thời gian dài bị đánh giá "vùng trũng" của châu Á, căn cứ vào thành tích ở các giải đấu lớn châu lục. Thế nhưng vài năm trở lại đây, các đại diện khu vực cho thấy sự tiến bộ rõ nét.

Dẫn chứng sinh động nhất là tại chiến dịch Asian Cup 2027, đội tuyển Indonesia với dàn cầu thủ Hà Lan nhập tịch trị giá gần 1.000 tỉ đồng được vào thẳng vòng chung kết thông qua vé vòng loại thứ ba World Cup 2026.

Còn ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 đang diễn ra, Singapore (nhất bảng C) và Việt Nam (nhất bảng F) cùng xuất sắc ghi tên vào vòng chung kết sớm một vòng đấu.

Việt Nam, Indonesia, Singapore đã có vé, Đông Nam Á còn chờ Thái Lan, Philippines làm điều tương tự để đạt kỷ lục 5 đại diện dự vòng chung kết Asian Cup 2027

Hai đại diện khác của Đông Nam Á là Philippines và Thái Lan cũng đang rộng cửa nối gót nếu đạt kết quả tốt ở lượt trận cuối cùng vòng loại diễn ra vào ngày 31-3 tới.

Tại bảng D, Thái Lan đang cùng 12 điểm với Turkmenistan song tạm xếp sau do kém đối đầu, và cần thắng chính đối thủ này ở trận đấu lượt về để đạt mục tiêu.

Còn tại bảng A, Philippines (13 điểm) cũng cần làm điều tương tự khi gặp Tajikistan. Tại lượt đi, hai đội hòa nhau 2-2 và hiện đang cùng sở hữu 13 điểm, song Philippines đang kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +11).

Căn cứ vào màn trình diễn xuyên suốt vòng loại, cả Philippines và Thái Lan đều được kỳ vọng sẽ tự quyết thành công tấm vé dự Asian Cup 2027, qua đó giúp Đông Nam Á lần đầu tiên có 5 đại diện góp mặt giải đấu lớn nhất châu lục.

Ngày 31-3-2026 vòng loại hạ màn, và sẽ có kỷ lục mới cho bóng đá Đông Nam Á?