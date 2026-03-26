“Hotboy" ĐT Việt Nam cao 1m86: Điển trai, tài năng… lộ tin nhắn gây tranh cãi?

Việt Nam vs Bangladesh
Việt Nam vs Bangladesh
Bangladesh
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Romania
Italy vs Northern Ireland
Italy vs Northern Ireland
Northern Ireland
Ukraine vs Thụy Điển
Ukraine vs Thụy Điển
Thụy Điển
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Bắc Macedonia
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Bosnia-Herzegovina
Ba Lan vs Albania
Ba Lan vs Albania
Albania
Slovakia vs Kosovo
Slovakia vs Kosovo
Kosovo
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Republic of Ireland
Brazil vs Pháp
Brazil vs Pháp
Pháp
Colombia vs Croatia
Colombia vs Croatia
Croatia
Chile vs Cabo Verde
Chile vs Cabo Verde
Cabo Verde
Trung Quốc vs Curaçao
Trung Quốc vs Curaçao
Curaçao
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
St. Kitts and Nevis
Iran vs Nigeria
Iran vs Nigeria
Nigeria
Nga vs Nicaragua
Nga vs Nicaragua
Nicaragua
Saudi Arabia vs Egypt
Saudi Arabia vs Egypt
Egypt
Hà Lan vs Na Uy
Hà Lan vs Na Uy
Na Uy
Anh vs Uruguay
Anh vs Uruguay
Uruguay
Thụy Sĩ vs Đức
Thụy Sĩ vs Đức
Đức
Tây Ban Nha vs Serbia
Tây Ban Nha vs Serbia
Serbia
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Scotland vs Nhật Bản
Scotland vs Nhật Bản
Nhật Bản
Mỹ vs Bỉ
Mỹ vs Bỉ
Bỉ
Mexico vs Bồ Đào Nha
Mexico vs Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
Colombia vs Pháp
Colombia vs Pháp
Pháp
New Zealand vs Chile
New Zealand vs Chile
Chile
Đức vs Ghana
Đức vs Ghana
Ghana
Cameroon vs Trung Quốc
Cameroon vs Trung Quốc
Trung Quốc
Australia vs Curaçao
Australia vs Curaçao
Curaçao
Iran vs Costa Rica
Iran vs Costa Rica
Costa Rica
Na Uy vs Thụy Sĩ
Na Uy vs Thụy Sĩ
Thụy Sĩ
Serbia vs Saudi Arabia
Serbia vs Saudi Arabia
Saudi Arabia
Morocco vs Paraguay
Morocco vs Paraguay
Paraguay
Scotland vs Côte d'Ivoire
Scotland vs Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire
Algeria vs Uruguay
Algeria vs Uruguay
Uruguay
Hà Lan vs Ecuador
Hà Lan vs Ecuador
Ecuador
Anh vs Nhật Bản
Anh vs Nhật Bản
Nhật Bản
Áo vs Hàn Quốc
Áo vs Hàn Quốc
Hàn Quốc
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha
Brazil vs Croatia
Brazil vs Croatia
Croatia
Mexico vs Bỉ
Mexico vs Bỉ
Bỉ
Hải Phòng vs Hà Nội
Hải Phòng vs Hà Nội
Hà Nội
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Becamex TP Hồ Chí Minh
Manchester City vs Liverpool
Manchester City vs Liverpool
Liverpool
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
SHB Đà Nẵng
Chelsea vs Port Vale
Chelsea vs Port Vale
Port Vale
Southampton vs Arsenal
Southampton vs Arsenal
Arsenal
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Thể Công - Viettel
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Công An TP Hồ Chí Minh
West Ham United vs Leeds United
West Ham United vs Leeds United
Leeds United
“Hotboy" ĐT Việt Nam cao 1m86: Điển trai, tài năng… lộ tin nhắn gây tranh cãi?

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam CLB Công an Hà Nội

Bùi Hoàng Việt Anh hiện là một trong những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam và cầu thủ này ngoài tài năng chuyên môn còn vướng không ít lùm xùm ở hậu trường.

Bùi Hoàng Việt Anh: Vừa có tài, vừa có tật?

Bùi Hoàng Việt Anh sinh ngày 1/1/1999 tại Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên). Cầu thủ này sở hữu gương mặt điển trai, thể hình lý tưởng với chiều cao 1m86 nên anh rất mạnh mẽ ở vị trí trung vệ. Ngay cả khi tranh chấp bóng với các tiền đạo ngoại cao to, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết.

Bùi Hoàng Việt Anh được đào tạo ở Hà Nội FC, từng chơi cho Hà Nội B (2018), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2019), Hà Nội FC (2020-2023) và CLB CAHN (từ 2023 đến nay). Ở ĐT Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh ra mắt từ năm 2022 và đã có những đóng góp nhất định nhờ khả năng chuyên môn tốt.

Bùi Hoàng Việt Anh (bên phải) hiện đang chơi cho CLB CAHN. Ảnh: FBNV

Trong sự nghiệp tính đến lúc này, Bùi Hoàng Việt Anh đã giành chức vô địch V.League 2022, Cúp quốc gia 2020, 2022, Siêu cúp quốc gia 2020, 2022 cùng Hà Nội FC. Với CLB CAHN, Bùi Hoàng Việt Anh đoạt Cúp quốc gia 2024/2025 và Siêu cúp quốc gia 2025. Ở ĐT Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh đã là quán quân ASEAN Cup 2024. Bùi Hoàng Việt Anh cũng từng được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2020 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020 của VPF.

Có năng lực tốt, nhưng ở bên ngoài sân cỏ, Bùi Hoàng Việt Anh đã không ít lần vướng tới những câu chuyện gây tranh cãi. Mọi chuyện đều được cho là bắt nguồn từ chính phát ngôn và hành xử của Bùi Hoàng Việt Anh.

Đã hơn một lần, Bùi Hoàng Việt Anh bị cho là có lời lẽ không đúng mực với các đồng nghiệp, đặc biệt là với đàn anh ở đội bóng cũ. Bùi Hoàng Việt Anh cũng bị coi là có thái độ “tuyệt tình” khi muốn tìm kiếm bến đỗ mới.

Bùi Hoàng Việt Anh (thứ hai từ phải sang) hiện đang tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị thi đấu trong đợt FIFA Days tháng 3. Ảnh: VFF

Mới nhất, mạng xã hội rộ lên từ khoá “Bùi Hoàng Việt Anh lộ tin nhắn”. Theo các bài đăng trên các nền tảng MXH, nhiều đoạn hội thoại riêng tư được cho là của Bùi Hoàng Việt Anh với người khác lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tuy nhiên nội dung các tin nhắn liên quan đến nam cầu thủ đều chưa được kiểm chứng, chủ yếu xuất phát từ các tài khoản không xác thực danh tính. Về phía Bùi Hoàng Việt Anh, anh chàng chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến câu chuyện đang được lan truyền.

Bùi Hoàng Việt Anh có khả năng kinh doanh và kiếm tiền rất tốt. Nhưng mọi chuyện hiện không được chú ý bằng những thị phi của anh. Mới nhất, bạn gái tin đồn của Bùi Hoàng Việt Nam bị cộng đồng mạng nêu thông tin có quá khứ không thực sự tốt đẹp. Tất nhiên, mọi chuyện vẫn ở dạng tin đồn và chưa được người trong cuộc xác nhận cụ thể.

Hiện tại, Bùi Hoàng Việt Anh đang tập trung tối đa sức lực cùng ĐT Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 3. Bùi Hoàng Việt Anh cùng các đồng đội sẽ chơi trận giao hữu gặp ĐT Bangladesh vào ngày 26/3 và sẽ chạm trán ĐT Malaysia ở lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Một số hình ảnh về Bùi Hoàng Việt Anh: (Ảnh: FBNV)

Bùi Hoàng Việt Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội FC.

Năm 2023, Bùi Hoàng Việt Anh chia tay Hà Nội FC để chuyển tới CLB CAHN

Bùi Hoàng Việt Anh được đánh giá cao về chuyên môn với thể hình tốt và lối chơi chắc chắn.

Bùi Hoàng Việt Anh được gọi vào ĐT Việt Nam từ năm 2022. Ảnh: VFF

Bùi Hoàng Việt Anh được đánh giá là một trong những trung vệ giỏi nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Bùi Hoàng Việt Anh được đánh giá điển trai và có gu thời trang sành điệu.

Bùi Hoàng Việt Anh là người có khả năng kinh doanh và kiếm tiền rất tốt.

Mặc dù vậy, ở hậu trường, Bùi Hoàng Việt Anh cũng không ít lần vướng vào những lùm xùm gây tranh cãi.

Hoàng Hên - Văn Hậu hừng hực khí thế, sẵn sàng ra mắt thời HLV Kim Sang Sik
ĐT Việt Nam vừa hoàn tất khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho cuộc đối đầu với ĐT Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (19h ngày 26/3).

Theo Long Nguyên

Nguồn bài viết

25/03/2026 21:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
