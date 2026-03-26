“Hotboy" ĐT Việt Nam cao 1m86: Điển trai, tài năng… lộ tin nhắn gây tranh cãi?

Bùi Hoàng Việt Anh: Vừa có tài, vừa có tật?

Bùi Hoàng Việt Anh sinh ngày 1/1/1999 tại Thái Bình cũ (nay là tỉnh Hưng Yên). Cầu thủ này sở hữu gương mặt điển trai, thể hình lý tưởng với chiều cao 1m86 nên anh rất mạnh mẽ ở vị trí trung vệ. Ngay cả khi tranh chấp bóng với các tiền đạo ngoại cao to, Bùi Hoàng Việt Anh vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết.

Bùi Hoàng Việt Anh được đào tạo ở Hà Nội FC, từng chơi cho Hà Nội B (2018), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (2019), Hà Nội FC (2020-2023) và CLB CAHN (từ 2023 đến nay). Ở ĐT Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh ra mắt từ năm 2022 và đã có những đóng góp nhất định nhờ khả năng chuyên môn tốt.

Bùi Hoàng Việt Anh (bên phải) hiện đang chơi cho CLB CAHN.

Trong sự nghiệp tính đến lúc này, Bùi Hoàng Việt Anh đã giành chức vô địch V.League 2022, Cúp quốc gia 2020, 2022, Siêu cúp quốc gia 2020, 2022 cùng Hà Nội FC. Với CLB CAHN, Bùi Hoàng Việt Anh đoạt Cúp quốc gia 2024/2025 và Siêu cúp quốc gia 2025. Ở ĐT Việt Nam, Bùi Hoàng Việt Anh đã là quán quân ASEAN Cup 2024. Bùi Hoàng Việt Anh cũng từng được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2020 và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020 của VPF.

Có năng lực tốt, nhưng ở bên ngoài sân cỏ, Bùi Hoàng Việt Anh đã không ít lần vướng tới những câu chuyện gây tranh cãi. Mọi chuyện đều được cho là bắt nguồn từ chính phát ngôn và hành xử của Bùi Hoàng Việt Anh.

Đã hơn một lần, Bùi Hoàng Việt Anh bị cho là có lời lẽ không đúng mực với các đồng nghiệp, đặc biệt là với đàn anh ở đội bóng cũ. Bùi Hoàng Việt Anh cũng bị coi là có thái độ “tuyệt tình” khi muốn tìm kiếm bến đỗ mới.

Bùi Hoàng Việt Anh (thứ hai từ phải sang) hiện đang tập trung cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị thi đấu trong đợt FIFA Days tháng 3.

Mới nhất, mạng xã hội rộ lên từ khoá “Bùi Hoàng Việt Anh lộ tin nhắn”. Theo các bài đăng trên các nền tảng MXH, nhiều đoạn hội thoại riêng tư được cho là của Bùi Hoàng Việt Anh với người khác lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tuy nhiên nội dung các tin nhắn liên quan đến nam cầu thủ đều chưa được kiểm chứng, chủ yếu xuất phát từ các tài khoản không xác thực danh tính. Về phía Bùi Hoàng Việt Anh, anh chàng chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến câu chuyện đang được lan truyền.

Bùi Hoàng Việt Anh có khả năng kinh doanh và kiếm tiền rất tốt. Nhưng mọi chuyện hiện không được chú ý bằng những thị phi của anh. Mới nhất, bạn gái tin đồn của Bùi Hoàng Việt Nam bị cộng đồng mạng nêu thông tin có quá khứ không thực sự tốt đẹp. Tất nhiên, mọi chuyện vẫn ở dạng tin đồn và chưa được người trong cuộc xác nhận cụ thể.

Hiện tại, Bùi Hoàng Việt Anh đang tập trung tối đa sức lực cùng ĐT Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 3. Bùi Hoàng Việt Anh cùng các đồng đội sẽ chơi trận giao hữu gặp ĐT Bangladesh vào ngày 26/3 và sẽ chạm trán ĐT Malaysia ở lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

