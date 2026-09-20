ĐT nữ Việt Nam không cần thắng ĐT nữ Thái Lan vẫn lọt vào tứ kết ASIAD 2026?

ĐT nữ Việt Nam có lợi thế gì trước lượt trận cuối vòng bảng ASIAD 2026?

2 thất bại liên tiếp trước ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa và ĐT nữ Nhật Bản khiến hành trình của ĐT nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 trở nên khó khăn. Sau 2 lượt trận bảng E, đội bóng áo đỏ đứng thứ ba với 0 điểm, hiệu số -9, xếp trên ĐT nữ Thái Lan nhờ chỉ số phụ.

Tuy nhiên, do thể thức thi đấu của môn bóng đá nữ ASIAD 2026 chỉ có 3 bảng đấu, bên cạnh 6 đội đứng đầu và nhì bảng, 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào tứ kết. Chính điều này giúp ĐT nữ Việt Nam vẫn duy trì hy vọng đi tiếp dù chưa giành được điểm nào.

ĐT nữ Việt Nam chưa giành được điểm nào sau 2 trận thua. Ảnh: VFF

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đang đứng thứ 2 trong nhóm 3 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây là lợi thế quan trọng trước lượt trận cuối cùng, bởi chỉ cần có thêm kết quả thuận lợi trước ĐT nữ Thái Lan, cánh cửa vào vòng tứ kết sẽ mở ra.

Theo lịch thi đấu, lượt trận cuối bảng F giữa ĐT nữ Myanmar và ĐT nữ Bangladesh diễn ra trước trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan vào ngày 21/9. Đây là trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé vào tứ kết. Cụ thể, trận đấu giữa ĐT nữ Myanmar và ĐT nữ Bangladesh thi đấu lúc 14h ngày 21/9 (giờ Việt Nam). Trong khi đó, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT nữ Thái Lan bắt đầu vào lúc 17h30 ngày 21/9 (giờ Việt Nam).

Trong trường hợp ĐT nữ Myanmar (đang có 0 điểm, hiệu số -13) và ĐT nữ Bangladesh (đang có 0 điểm, hiệu số -16) kết thúc trận đấu với tỷ số hòa, cả 2 đội sẽ không thể tạo ra sự bứt phá về điểm số. Khi đó, ĐT nữ Việt Nam chỉ cần hòa ĐT nữ Thái Lan ở trận đấu cuối cùng là đủ để giành quyền đi tiếp.

Đây là kịch bản giúp áp lực dành cho ĐT nữ Việt Nam giảm bớt đáng kể. Sau 2 trận đấu phải đối đầu với ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa và chủ nhà Nhật Bản, việc có điểm trước ĐT nữ Thái Lan vốn cũng chơi không ổn và đã thua cả 2 trận đầu, thậm chí còn chưa ghi được bàn thắng nào sẽ là nhiệm vụ khả thi hơn so với yêu cầu bắt buộc phải thắng.

Tuy nhiên, ĐT nữ Việt Nam vẫn cần thi đấu với sự tập trung cao nhất, bởi một trận hòa cũng chỉ đủ trong trường hợp kết quả tại bảng F diễn ra đúng như mong muốn. Nếu trận đấu giữa ĐT nữ Myanmar và ĐT nữ Bangladesh có đội giành chiến thắng, cục diện cuộc đua sẽ thay đổi. Khi đó, đội thắng ở bảng F sẽ có 3 điểm và tạo sức ép lớn lên ĐT nữ Việt Nam trong cuộc cạnh tranh suất thứ ba có thành tích xuất sắc.

ĐT nữ Việt Nam vẫn đang nắm quyền tự quyết và cần giành kết quả tốt khi chạm trán ĐT nữ Thái Lan để có vé vào tứ kết. Ảnh: VFF

Trong trường hợp này, ĐT nữ Việt Nam buộc phải đánh bại ĐT nữ Thái Lan để tự quyết tấm vé vào tứ kết. Một chiến thắng không chỉ giúp đội bóng áo đỏ vượt qua đối thủ trực tiếp mà còn cải thiện thành tích về điểm số, đồng thời tránh phụ thuộc vào kết quả từ các bảng đấu khác.

ĐT nữ Thái Lan cũng đang ở tình thế tương tự khi chưa có lợi thế rõ ràng trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Vì vậy, trận đấu giữa hai đội Đông Nam Á tại lượt cuối bảng E được xem là màn "chung kết" quyết định cơ hội vào tứ kết.

Sau những trận đấu gặp đối thủ mạnh, điều quan trọng với ĐT nữ Việt Nam lúc này là giữ được tinh thần ổn định, cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn. Dù còn nhiều khó khăn, cánh cửa vào tứ kết ASIAD 2026 vẫn đang rộng mở với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.