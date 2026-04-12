Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Việt Nam - Australia: Chiến đấu vì danh dự (ASEAN Cup)
(17h, 12/4, tranh hạng Ba) ĐT futsal Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt ở trận tranh hạng Ba với đối thủ được đánh giá là vừa sức.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Tại bán kết, tuyển futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Indonesia, còn Úc chịu thua sít sao 3-4 trước Thái Lan. Do đó cả hai sẽ cố gắng giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba để phần nào an ủi người hâm mộ.
Tuyển futsal Việt Nam nhỉnh hơn ở kỹ thuật cá nhân và khả năng kiểm soát bóng, trong khi đối thủ có ưu thế về lối chơi sức mạnh. Cơ hội ở trận đấu được đánh giá 50-50, và đội nào mắc ít sai lầm hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn, sẽ giành chiến thắng.
Thái Lan ghi tới 4 bàn nhưng vẫn phải chờ tới những giây cuối cùng mới có thể khẳng định chiến thắng.
-12/04/2026 11:50 AM (GMT+7)