Trực tiếp bóng đá futsal ĐT Việt Nam - Australia: Chiến đấu vì danh dự (ASEAN Cup)

17h, 12/4, tranh hạng Ba | Futsal Việt Nam 0 - 0 Futsal Australia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Futsal Việt Nam vs Futsal Australia Futsal Australia Điểm Văn Tú Gia Hưng Minh Quang Ngọc Ánh Đa Hải Điểm Feilich Garner Jordan Giovenali De Melo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Futsal Việt Nam Futsal Việt Nam Futsal Australia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Tú, Gia Hưng, Minh Quang, Ngọc Ánh, Đa Hải Feilich, Garner, Jordan, Giovenali, De Melo

Tại bán kết, tuyển futsal Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước Indonesia, còn Úc chịu thua sít sao 3-4 trước Thái Lan. Do đó cả hai sẽ cố gắng giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba để phần nào an ủi người hâm mộ.

Tuyển futsal Việt Nam nhỉnh hơn ở kỹ thuật cá nhân và khả năng kiểm soát bóng, trong khi đối thủ có ưu thế về lối chơi sức mạnh. Cơ hội ở trận đấu được đánh giá 50-50, và đội nào mắc ít sai lầm hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn, sẽ giành chiến thắng.